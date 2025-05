That '90s show: una nueva generación de jóvenes se reúne en Point Place

That '90s show

A lo largo de ocho temporadas, entre 1998 y 2006, That '70s showse convirtió en una de las series más populares, por lo que no es de extrañar que ahora exista un spin-off comoThat '90s show.

El espacio creado para Netflix por Bonnie y Terry Turner, dos de los ideólogos de la producción original, que continúa con la historia ambientada en el poblado ficticio de Point Place, Wisconsin.

Lo que realiza bebiendo directamente de la trama “clásica” sobre las vivencias del heterogéneo y singular grupo de jóvenes encabezado por el algo torpe Eric Forman (Topher Grace).

That-90s-show-2.jpg PATRICK WYMORE/NETFLIX

That '90s show | Netflix

Pero ahora teniendo como eje de la historia a la hija de Eric, Leia (Callie Haverda) -a quien él bautizó así en honor a la princesa de su amado Star Wars-, junto a su esposa Donna (Laura Prepon).

La jovencita que junto a sus padres llega a casa de sus abuelos paternos, la jovial Kitty (Debra Jo Rupp) y el gruñón Red (Kurtwood Smith), para pasar la celebración del 4 de Julio de 1995.

Con lo que se inicia una nueva etapa inspirada en la famosa serie de Fox, que conserva la ironía de su directa predecesora, como también el estilo de sus gags y las transiciones entre escenas.

Nuevos personajes en un mismo entorno

That-90s-show-8.jpg PATRICK WYMORE/NETFLIX

That '90s show | Netflix

Además de la reunión de sus protagonistas en el sótano de los Forman, donde comparten sus experiencias sentados en círculo mientras la cámara les hace un paneo, y escenarios como la torre de agua.

Sin embargo, ahora Red y Kitty adquieren mayor protagonismo, sacando provecho a sus inolvidables personalidades en modo abuelos, cuidando de Leia y de los nuevos amigos de ella.

Entre los que se cuentan sus jóvenes vecinos y medio hermanos Gwen (Ashley Aufderheide) y Nate (Maxwell Acee Donovan), y la novia de este último, Nikki (Sam Morelos).

That-90s-show-11.jpg COURTESY OF NETFLIX

That '90s show | Netflix

Además de Ozzie (Reyn Doi), que es abiertamente gay, y Jay (Mace Coronel), quien es hijo de Kelso (Ashton Kutcher) y Jackie (Mila Kunis), y, como su padre, es conocido por ser el galán local.

Los que rápidamente forman un lazo con la algo inocente Leia, empujándola a pasar el verano en Point Place y a experimentar nuevas experiencias, como fumar marihuana o dar su primer beso.

En el corazón de una serie que apela a la nostalgia y saca el mayor partido a las breves apariciones de los personajes de That '70s show, donde se destaca el inclasificable Fez (Wilmer Valderrama).

Lo que no evita que That '90s show logre conformar su propia “personalidad”, atrayendo al público actual con su imparable ritmo, divertidas situaciones y la presencia de Kitty, Red y el carismático Ozzie.

Ver en Netflix