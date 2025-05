The Crown, la serie sobre la realeza británica que nunca es tarde ver

THE CROWN OK

Es verdad que The Crown, la serie de Netflix que alista el estreno de su tercera temporada para 2019, no es una novedad. Pero si no la has visto, ¿por qué no darle una oportunidad? Sobre todo ahora, que postula en cinco categorías a los premios Emmy, entre éstas, mejor serie de drama y mejor actuación femenina.

Antes de la entrega de esos galardones, que es el próximo 17 de septiembre, hay algunas consideraciones que tomar en cuenta para que te entusiasmes.

Primero que nada, explicar que se trata de un drama, medio ficción/medio histórico, sobre la realeza británica, con el acento puesto en la Reina Isabel II, la mujer que sigue siendo jefa de Estado del Reino Unido a sus 92 años.

Los puntos fuertes de la producción son varios, partiendo por la historia, que mezcla los conflictos políticos con los avatares personales de la familia real, incluyendo algo de cotilleo —casorios y amantes incluidos— que siempre le pone la sal y la pimienta a estos dramas.

La ambientación y el vestuario son de lujo, permitiéndole a la audiencia viajar por las diferentes épocas que han marcado el reinado de Isabel II, desde los años 50, en que ascendió al trono. Incluso, antes, cuando la reina era aún una niña, la regalona de su padre, el rey Jorge VI.

Actuaciones de lujo

Eso, sin contar las actuaciones, varias de éstas brillantes, como la de la actriz que caracteriza a la soberana, Claire Foy, que luego de protagonizar esta serie se ha convertido en una de las artistas más cotizadas del mundo y una clara postulante al Emmy 2018 como mejor actriz protagonista de drama.

Lo mismo con las actuaciones de Vanessa Kirby, que hace de la princesa Margarita, y de Matt Smith, que caracteriza al príncipe Felipe, ambos nominados a mejores actores secundarios.

Para corroborar que las actuaciones son el punto más alto de The Crown, el actor Matthew Goode también está nominado, en su caso como mejor actor invitado.

