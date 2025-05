The Umbrella Academy: la serie de Netflix retorna en su tercer ciclo con nuevos protagonistas y peligros

COURTESY OF NETFLIX

The Umbrella Academy

La espera ha sido larga, pero tras dos años los hermanos Hargreeves regresan en la tercera temporada de The Umbrella Academy, la serie que saltó desde las páginas del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá a la pantalla.

Cuando Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Ben (Justin H. Min), Número Cinco (Aidan Gallagher) y Vanya (Elliot Page), tomaron a Netflix por asalto.

En una aventura inicial en el streaming donde los poderosos hijos adoptivos del flemático Sir Reginald (Colm Feore) enfrentaron sus desavenencias y conflictos fraternales para encarar la llegada del apocalipsis.

The-Umbrella-Academy-11.jpg CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

The Umbrella Academy | Netflix

Para en el segundo ciclo estar atrapados en la Dallas de inicios de los 60, donde cada uno comenzó nuevas existencias y relaciones, mientras Cinco descubrió la amenaza nuclear que afectaría a la Tierra.

Y es precisamente en el final de esa temporada que la tercera entrega del espacio retoma la trama. Cuando el maletín que les facilitó Herb (Ken Hall), en ese momento a cargo de la Comisión, les permitió volver a 2019.

Sin embargo, este 2019 claramente ya no es el mismo, como lo comprueban los hermanos cuando vuelven a su mansión y descubren que ya no es más el hogar de The Umbrella Academy.

Los otros hijos de Sir Reginald Hargreeves

The-Umbrella-Academy-3.jpg COURTESY OF NETFLIX

The Umbrella Academy | Netflix

En la casa ahora habitan los integrantes de The Sparrow Academy: Marcus (Justin Cornwell), Fei (Britne Oldford), Alphonso (Jake Epstein), Sloane (Génesis Rodríguez), el cubo Christopher y un Ben diferente.

Porque físicamente es igual al hermano que perdieron y luego acompañaba como fantasma a Klaus, pero frío y calculador. Una cara familiar que se une a las de Sir Reginald y la robot Grace (Jordan Claire Robbins).

The-Umbrella-Academy-6.jpg COURTESY OF NETFLIX

The Umbrella Academy | Netflix

Sin olvidar el retorno de Lila (Ritu Arya), la hija adoptiva de La Encargada y amor de Diego que en el ciclo anterior reveló su capacidad de copiar los poderes de los otros, y ahora vuelve junto a una inesperada compañía.

Y si de compañías se trata, al volver a 2019 los Umbrella provocaron una paradoja temporal y llegaron, sin saberlo, junto al kugelblitz, una bola de energía que esconde un hoyo negro que está absorbiendo la realidad.

El renovado peligro para el grupo y el mundo que conocen, o creen conocer, que se une a las nuevas realidades de Vanya, quien ahora sabe que es realmente Viktor, y Allison, que en ese presente ya no tiene una hija.

Con lo que la serie retorna con su efectiva mezcla de acción, sentimientos, fantasía y comedia, dejando satisfechos a sus pacientes fanáticos y sumando otra entretenida temporada a uno de los mejores títulos de Netflix.

Ver en Netflix