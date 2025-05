The Weeknd vuelve a Chile con un concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida

The Weeknd 1 ok

Aunque al presente año todavía le queda más de un mes, ya hay importantes anuncios para la cartelera musical del próximo, como The Weeknd en Chile 2023.

El más reciente de los anuncios para la agenda nacional de espectáculos en vivo y que trae de vuelta al exitoso proyecto del canadiense Abel Tesfaye.

Y hablamos de regreso porque debutó en Chile en 2017, como parte del festival Lollapalooza de ese año y donde fue cabeza de cartel junto a Metallica y The Strokes.

Por eso el The Weeknd en Chile 2023 será diferente, ya que será su primera presentación solo en el país y que es parte de su giraAfter Hours Til Dawn Tour.

The-Weeknd-afiche.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Una especie de tour 2x1 en la que el cantante anda presentando por el mundo sus dos últimos discos, After hours (2020), publicado justo al inicio de la pandemia, y Dawn FM, su trabajo de este año.

Los protagonistas de su gira que en 2023 pasará por Europa y luego, entre septiembre y octubre, llegará a Sudamérica con seis presentaciones iniciales.

Estas serán en Ciudad de México, Bogotá, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Bueos Aires y Santiago.

Precio de entradas y fecha de venta

The-Weeknd-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

¿Y cuándo y dónde será The Weekend en Chile 2023? El domingo 15 de octubre, en el Estadio Bicentenario de La Florida, el mismo donde tocó Dua Lipa.

Ahí, el autor de Save your tears mostrará su larga lista de éxito, los que viene cosechando desde 2010, cuando partió con sus mixtapes de R&B alternativo y más bien oscuro, para luego dominar el mundo con su acercamiento al pop.

El que lo llevó a conseguir hits como Cant' feel my face, Starboy, I feel it comingy Blinding lights, mega éxito de su disco After hours.

Canciones ultra conocidas que de seguro crearán un gran karaoke en el estadio de La Florida.

¿No te lo quieres perder? Atento entonces a la venta de entradas, que será a través de Ticketmaster y comenzará el martes 6 de diciembre, a las 11 AM, con una preventa exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia.

Mientras que la venta general partirá el jueves 8 de diciembre, a las 11.01 AM.

Los precios para The Weeknd en Chile 2023 parten desde los $ 49.215 y llegan hasta los $344.840.

En la imagen a continuación puedes ver el mapa con la ubicaciones y sus respectivos valores.

The-Weeknd-precios.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios