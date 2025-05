Un puñado de ideas para sorprender y regalar en el Día de la Madre

Senses Spa

Senses-Spa-ok.jpg la-tercera

Foto: Senses Spa

De seguro muchas querrán recibir algunos regalos Día de la Madre que incluyan una jornada para relajarse y olvidarse de las preocupaciones diarias.

Eso lo pueden conseguir en el Senses Health Club & Spa, el que se encuentra en piso -3 del hotel Icon, ubicado a pasos del Metro Manquehue.

Para regalonear a las mamás en su día ofrece varias alternativas de programas, algunas de ellas en promoción, como el "Mamá relax" ($ 39.900), que lo encuentras con descuento e incluye una hora en la piscina temperada con hidromasajes y circuito de saunas, un masaje de relajación de 30 minutos y un aperitvo.

Lo mejor es que lo puedes comprar online a través de la página web del spa y se puede utilizar hasta 60 días seguidos desde la compra, para que lo disfrute cuando mejor estime.

Daniels-Bakery-listo-.jpg la-tercera

Foto: Daniel's Bakery

¿Buscas regalos Día de la Madre para las más dulceras? Entonces ojo con Daniel's Bakery, el local de Ñuñoa pet frendly y con el sello de Daniel Gluckman, el mismo que hizo una pasantía Bakery Café Amy’s Bread, una de las más famosas de Nueva York.

Aquí saca suspiros con su carta de pastelería y cosas ricas, las mismas que puedes pedir por delivery programado, para sorprender este domingo.

¿Un ejemplo? La cajita de Brownie Mix ($ 12.200), que son 10 trozos de brownies surtidos, como el Rocky, con una base de nuez y cubierta de marshmallow.

O la Box Deluxe ($ 29.850), que son cuatro trozos de torta a elección, tres brownies, un postre cup y dos stickys o twist.

Otra alternativa es que pidas alguno de los desayunos, como Daniels Box Desayuno 1 ($ 14.000), que puede ir con un bagel ace con palta, huevo y queso cheedar; o bagel lox con salmón, además de dos brownie tradicional, un twist brioche y una kombucha.

Todos se piden a través de su página web.

¿Más opciones de desayunos del Día de la Madre? Puedes ver nuestro especial aquí.

Las Flores Frescas

Las-Flores-Frescas-1-listo-.jpg la-tercera

Foto: Las Flores Frescas

Las Flores Frescas funciona sólo como despacho a domicilios. Lo que ahí encuentras son distintos tipos de ramos, flores de temporada, bien coloridos que van desde el ramo petite ($ 21.900), o el mix normal ($ 30.000), a uno especial ($ 41.000), con rosas, dalias, ruscus, craspedia, y mini clavel, por ejemplo.

Y a los que les puedes agregar una tarjetita con el mensaje o dedicatoria que quieras.

Además, hay alternativas especiales para el Día de la Madre, como Mamá te Quiero ($ 30.000), o el canasto M ($ 51.000), que es un canasto de mimbre hecho a mano, como el de la foto, que viene con un ramo de flores que duran cerca de dos semanas.

Otra alternativa es la Orquídea ($ 46.000), multiflora de color fucsia que viene en una base de vidrio y los cuidados que debes tener impreso.

Puedes ver todas las opciones y encargarlas a través de su página web.

Adagio Teas

Adagio-listo-.jpg la-tercera

Foto: Adagio Teas

Adagio es la tienda donde encuentras más de 100 variedades o alternativas de té, puras y saborizadas, ademas de distintos accesorios en torno a esta bebida.

Para este Día de la Madre encuentras ahí especiales, como Pack Love & Flavours ($21.990), que viene con una cuchara dorada que es la medida perfecta para una taza de té, más cuatro tarros Love de distintas variedades, como Flower rose (15 grs) de té verde, pétalos de rosa, trozos de manzana y frambuesas.

También Masala chai (25 grs), de té negro, cardamomo, jengibre, clavo de olor, canela y esencia natural de canela; Verde frambuesa (15 grs) que es té verde, frambuesas, pétalos de rosa y esencia natural de frambuesa; y Rooibos verde bonita (20 grs) de rooibos verde, cáscara de naranja, flor de caléndula y frutillas.

Puedes ver todas las alternativas y encargarlo a través de su página web.

Artesanías de Chile

Artesanias-de-Chile-ok.jpg la-tercera

Foto: Artesanías de Chile

Siempre es un buen obsequio alguna de las creaciones hechas a mano de Artesanías de Chile, la fundación que promueve y difunde el trabajo de artesanas de todo el país.

La novedad en su tiendas es Chaya Mari, una colección especial que desarrollaron junto a la agrupación Plateras de Mariquina, de la Región de Los Ríos y la diseñadora de joyas María Paz Cuadra.

Se trata de aros, collares y prendedores inspirados en las ollas que usaban las familias mapuches que habitaban esta localidad.

Así une tradición y diseño contemporáneo en piezas como un collar pin de plata ($ 108.300) o los aros grandes de plata ($ 120.300).

Los que puedes comprar en las tiendas del Centro Cultural La Moneda y en Casa Costanera y a través de la tienda online de la fundación.

Lemüm

Lemun-listo-.jpg la-tercera

Foto: Lemüm

Lemüm es una panadería de masa madre online a cargo de la cocinera María Jesús Correa, quien también se especializa en postres y dulces veganos, con alternativas sin gluten y sin azúca, por ejemplo.

La misma que armó un pack colaborativo de lujo para el Día de la Madre.

Cuesta $ 26.000 r incluye 250 gramos de café de especialidad de Felix Café, más un vaso de cerámica gres hecho a mano de @obranormal y un imperdible mix de 15 galletas surtidas, de limón jengibre, cacao naranja y caramelo sésamo de Lemüm

Lo puedes pedir por mensaje a través de su InstagramLemüm El precio incluye el delivery.

Tienda Paula

La-Fete-ok.jpg la-tercera

Foto: La Fete

No solo uno, sino cientos de ideas de regalos Día de la Madre puedes encontrar en Tienda Paula, una selección de emprendimientos que por esta semana tiene un Especial Mamá.

Y en dos partes porque entre el 2 y el 8 de mayo puedes vitrinear a través de la tienda online mientras que entre el 5 y el 8 de mayo puedes ir presencial al mercado que se instalára en el Distrito de Lujo del Parque Arauco.

Tanto una como la otra ofrecen variadas alternativas de obsequios, desde zapatos, ropa y accesorios hasta productos deco y gourmet, además de joyas, accesorios y artículos de belleza.

El Horno de Dominga

El-horno-de-dominga-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: El Horno de Dominga

Toda una tentación es El Horno de Dominga, más si eres un fanático de las galletitas recién hechas.

Te hablamos del emprendimiento familiar a cargo de Claudia Balbi y su pareja, quienes elaboran unas galletas totalmente caseras y las ofrece en formatos de 1 kilo ($ 19.500), 500 grs ($ 12.500) o 250 grs ($ 8.000 ).

Ahí vienengalletas de almendras laminadas, mini alfajor bañada en chocolate, galletas craquelada de chocolate, galleta de caramelo, de cramberries con mani y de avena con chips de coco y chips de chocolate. Pura dulzura.

Además, puedes preguntar por la caja especial de Día de la Madre, que incluirá brownies de chocolate con nueces; galleta craquelada de almendra; galleton de avena pasas nueces y galletas de almendra bañada en chocolate.

Se puede encargar hasta el jueves a través de su Instagram El Horno de Dominga con retiro el mismo día jueves o despacho el viernes.

Gustavo Sáez

Gustavo-Sáez-listo-.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

¿Y si sorprendes a tu mamá con los chocolates de un pastelero top? Como los de Gustavo Sáez, el chef conocido por su trabajo en 99 Restaurant, ganador del título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

El mismo que a través de su página web ofrece distintas alternativas de regalo con reparto a todo Chile, como el mix de chocolates ($ 18.990), que es un mix de chocolates macizos de leche, blanco y amargo, de distintos orígenes, sin colorantes, totalmente artesanales y con certificado Kosher.

O el Te quiero caleta ($ 47.990), que viene con el libro Pastelería de Chile, el primero de Gustavo y que contiene 48 recetas para hacer en casa, fáciles y explicadas paso a paso, como el kuchen de mora, torta de merengue frambuesa o berlines rellenos.

Además de una tableta de chocolate blanco ecuatoriano con 31% de cacao y topping de galletas de cacao; un corazón de chocolate con leche 35% combina granos de cacao fino de aroma de Ecuador y de Perú con leche de la región de Cayambe en Ecuador.

Lo puedes encargar a través de su página web.

Academia del Vino

Academia-del-vino-ok.jpg Daniel Ojeda Munoz

Foto: Academia del Vino

Para las mamás amantes del vino una buena idea es obsequiarles algunos de los cursos y catas de la Academia del vino, fundada por la experta Carla Urrunaga.

Ella misma guía los curos y catas que se ofrecen tanto por Zoom o presenciales, las que se desarrollan en Ñuñoa, y que incluyen los vinos, por supuesto.

Para la siguientes semana tiene progamados varios (desde los $ 20.000), como una cata virtual para conocer los vinos de tres interesantes zonas productoras del este de Francia: Alsacia Jura y Sovie.

Puedes ver las siguientes catas y curo y la info para reservar en su cuenta de Instagram.

Campanario Cream

Campanario-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Campanario Cream

¿Te imaginas un cóctel cremoso, con toda la intensidad del pisco y con toques a chocolate? Así es Selección Cream, la nueva innovación de Campanario y que lanzó justo en la previa del Día de la Madre.

Se trata de un cóctel elaborado en su planta del valle del Limarí, listo para disfrutar y que tiene pisco, crema fresca holandesa, toques de chocolate y notas de vainilla.

Con 14 grados de alcohol es ideal para disfrutar solo, con hielo o para darle un toque a postres y helados.

Los encuentras en tiendas online como La Barra ($ 10.490) y también en supermercados.