Squella respalda versión del Ejecutivo por almuerzo de Kast y acusa a la oposición de causar gastos al Estado por oficiar a Contraloría

A su llegada al cónclave oficialista de Cerro Castillo, que encabezará esta noche el Presidente José Antonio Kast, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al plazo de 10 días hábiles que otorgo la Contraloría a la Presidencia para que responda por el almuerzo que el Mandatario brindó en La Moneda a excompañeros de carrera.

Cabe recordar que la acción del ente contralor obedece a una solicitud de parlamentarios del Partido Socialista (PS) de fiscalizar la naturaleza y objeto de la actividad, que contó con menú oficial y atención de personal institucional en horario de jornada laboral.

Y requerido al respecto, el también senador Squella acusó a la oposición de “levantar alertas inconducentes” ante una actividad que, asegura, fue financiada por el propio Presidente Kast.

“He visto en algunos medios la inquietud, la preocupación de los opositores al gobierno, que en algunos casos han hecho un trabajo de fiscalización como corresponde y en otros casos, a mi juicio, ha sido levantar alertas que son totalmente inconducentes ”, indicó el presidente de Republicanos.

En este marco, agregó que “ellos mismos tienen lo suficientemente claro que ese almuerzo fue financiado con recursos propios del Presidente de la República”.

Asimismo, afirmó que la oposición está haciendo que el Estado incurra en más gastos aún al movilizar la fiscalización por parte de la Contraloría.