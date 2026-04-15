Ausencia de Steinert en el Senado irrita al oficialismo y profundiza críticas por su despliegue en seguridad

A la misma hora de la citación a la comisión, Steinert visitó junto al Presidente Kast el Laboratorio de Criminalística de la PDI.

La inasistencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y del subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, a una sesión clave de la Comisión de Hacienda del Senado, terminó por desatar una ola de críticas transversales en el Congreso.

La instancia tenía como objetivo avanzar en el proyecto de ley que busca modernizar a Carabineros, iniciativa considerada prioritaria por el Ejecutivo. Sin embargo, la ausencia de las máximas autoridades del sector obligó a suspender la sesión, luego de que los parlamentarios consideraran improcedente continuar sin quienes dirigen la cartera.

En su reemplazo llegó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, quien -visiblemente incómodo- se excusó ante los integrantes de la comisión. “Hemos tenido una descoordinación y reitero mis disculpas a la comisión”, señaló. Pese a ello, los senadores optaron por dar por finalizada la instancia.

En la Segpres, de hecho, existía malestar por el tema, ya que transmiten que no es la primera vez que hay descoordinaciones con Seguridad.

Las críticas públicas no tardaron en aparecer, y provinieron tanto desde la oposición como desde el propio oficialismo. El presidente de la comisión, el senador UDI Javier Macaya, calificó lo ocurrido como “lamentable”, enfatizando que se trataba de una discusión relevante y urgente. “Como presidente de la comisión, y con la voluntad que he tenido para acceder a los temas de tabla, me parece que es bien lamentable que no se haya apersonado gente del Ministerio de Seguridad ”, sostuvo.

Pero el más severo fue el senador independiente en cupo republicano, Rodolfo Carter, quien apuntó directamente a la señal política que deja el episodio. “Este es un error impresentable. Se nos cae todo el relato. No costaba nada tener otra actitud frente a esto”, afirmó.

A su juicio, la ausencia no puede ser atribuida a un hecho fortuito: “Yo entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, esto es desprolijidad”.

Según se desprende de los documentos enviados al Senado, la ministra Steinert excusó su participación por compromisos previamente agendados, mientras que el subsecretario Jouannet también desistió de asistir, pese a que en un inicio se había contemplado su presencia en representación de la cartera. Lo cierto es que ninguna de las autoridades llegó al Congreso .

A la misma hora de la citación, la ministra participó junto al Presidente de la República en una actividad en el Laboratorio de Criminalística Central de la PDI en Santiago, donde sostuvieron un encuentro con el director general de la institución, Eduardo Cerna.

En el oficialismo reconocen que el episodio generó molestia , particularmente porque ocurre en un momento en que el gobierno busca reforzar su relato en materia de seguridad. Parlamentarios del sector admiten que la situación da espacio para cuestionamientos de la oposición respecto de las prioridades del Ejecutivo, en una semana donde los esfuerzos están concentrados en la presentación del plan de reconstrucción.

En esa línea, aunque el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, matizó las críticas, sí apuntó a fallas de coordinación. “La ministra se excusó a tiempo. Eso está bien, ocurre todo el tiempo aquí en el Congreso. El error estuvo en que el ministerio no envió a un reemplazante a la sesión. Esos son problemas de coordinación que se dan típicamente al inicio de los gobiernos, que es bueno que aprendan rápido que en estas instancias hay que mandar un reemplazo. Espero que esto no se repita, porque es generar polémicas que son completamente innecesarias”, aseguró.

No es la primera vez que la gestión de Steinert genera incomodidad dentro de las propias filas de la derecha. Previamente, ya había enfrentado cuestionamientos por su rol en la salida de la prefecta (r) de la PDI, Consuelo Peña, un episodio que no logró cerrarse completamente y que dejó dudas abiertas sobre una eventual extralimitación en sus atribuciones.

Por lo mismo, la propia ministra, según cuentan dirigentes del sector, tomó contacto con parlamentarios oficialistas para explicar su ausencia, aunque aquello no logró contener del todo las críticas.

Con todo, en el Congreso ya se instaló la percepción de que la titular de Seguridad no ha logrado desplegar plenamente una de las agendas más sensibles del gobierno, precisamente aquella que fue uno de los ejes centrales en el triunfo del Presidente José Antonio Kast.