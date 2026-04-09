Ministra Steinert descarta “historia amorosa” tras salida de prefecta (r) Peña de la PDI

A la Comisión de Seguridad del Senado asistió este miércoles la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para responder consultas sobre su cartera.

Allí, por ejemplo, debió abordar cuál es la hoja de ruta del gobierno respecto a seguridad, uno de los principales ejes de campaña de José Antonio Kast. En la instancia, Steinert dijo que las prioridades del Ejecutivo están en crimen organizado, prevención integral, análisis criminal, fortalecimiento policial, entre otras.

Pero la ministra también debió responder dudas de los parlamentarios, que volvieron a consultar por la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones Consuelo Peña. No es la primera vez que Steinert se refiere a esa salida. Lo hizo el 25 de marzo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en su debut en el Congreso, donde descartó estar detrás de esa decisión.

Las dudas por la salida de Peña surgieron luego de que, de acuerdo a varias versiones, quien pidió la salida de la detective -la tercera mayor antigüedad en la institución- fue la propia Steinert.

La razón sería una supuesta molestia de Steinert con Peña cuando la ministra era fiscal regional de Tarapacá. La jefa policial desarmó un equipo policial del norte y pidió el traslado del subprefecto de la PDI Mauricio Fuentes a Santiago, lo que no cayó bien en la secretaria de Estado.

Steinert negó esta versión, tal como hizo el director de la PDI, Eduardo Cerna, en el Congreso el lunes. El director de la PDI se vio obligado a cuadrarse a la versión del gobierno y dijo que se trató de una decisión institucional tomada por él. Eso sí, no profundizó de qué habló con Steinert antes del llamado a retiro de Peña, quien llevaba 36 años en la PDI.

Las respuestas de Steinert y Cerna no han terminado de convencer a los parlamentarios. Es así como en la instancia de la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro consultó: “¿Usted en algún momento, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI?”.

“ Esto ha estado permanentemente rondando y obviamente ha generado un ambiente de ciertas tensiones , ciertas dudas razonables, que parece necesario precisar por el bien de la cooperación entre la PDI, el Ministerio Público y el Ministerio que usted dirige”, argumentó Castro.

La respuesta de la ministra

Junto con volver a negar haber intervenido en la salida de Peña, por primera vez abordó una supuesta cercanía entre ella y el subprefecto Fuentes.

“Quiero expresar la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores. Yo soy una madre además y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y además de esa historia paralela desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así”, dijo.

Steinert reconoció que la duda ha “generado ruido” y afirmó que no quería “evadir la respuesta”.

“Esta decisión (la salida de Peña), reitero y como lo señaló el señor Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no”, afirmó. Asimismo, dijo que como esa tesis “no prendió, se intentó hacer creer a la comunidad que había un complot”.

“Con esto quiero cerrar el tema porque a mí lo que me interesa es trabajar por el país. Tengo una trayectoria desde 2005 como fiscal y ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad, pero con el mayor honor”, añadió la ministra.

Plan integral de seguridad pública

En la instancia parlamentaria, la ministra Steinert además presentó el Plan Integral de Seguridad Pública. Según explicó, el principal objetivo del plan es atacar el crimen organizado bajo al menos tres focos.

Para ello, dijo, el Ejecutivo tiene como prioridad la recuperación de terrenos ocupados por delincuentes para instalar sus bases de operaciones, como ocurrió en el cerro Chuño, en Arica.

Otro punto, explicó, consiste en el despliegue de operativos policiales en busca de sujetos con órdenes de detención pendientes.

El tercer punto consiste en el fortalecimiento de ciertas normativas, como realizar juicios orales aun con la ausencia del imputado. Esto, explicó, con la finalidad de no retrasar los procesos penales.