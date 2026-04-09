SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministra Steinert descarta “historia amorosa” tras salida de prefecta (r) Peña de la PDI

    La ministra de Seguridad dijo sentir "incomodidad" por los comentarios que la vinculan con el subprefecto de la PDI trasladado de Iquique en el periodo en que fue fiscal regional de Tarapacá. "Es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido", dijo.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A la Comisión de Seguridad del Senado asistió este miércoles la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para responder consultas sobre su cartera.

    Allí, por ejemplo, debió abordar cuál es la hoja de ruta del gobierno respecto a seguridad, uno de los principales ejes de campaña de José Antonio Kast. En la instancia, Steinert dijo que las prioridades del Ejecutivo están en crimen organizado, prevención integral, análisis criminal, fortalecimiento policial, entre otras.

    Pero la ministra también debió responder dudas de los parlamentarios, que volvieron a consultar por la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones Consuelo Peña. No es la primera vez que Steinert se refiere a esa salida. Lo hizo el 25 de marzo en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en su debut en el Congreso, donde descartó estar detrás de esa decisión.

    Las dudas por la salida de Peña surgieron luego de que, de acuerdo a varias versiones, quien pidió la salida de la detective -la tercera mayor antigüedad en la institución- fue la propia Steinert.

    La razón sería una supuesta molestia de Steinert con Peña cuando la ministra era fiscal regional de Tarapacá. La jefa policial desarmó un equipo policial del norte y pidió el traslado del subprefecto de la PDI Mauricio Fuentes a Santiago, lo que no cayó bien en la secretaria de Estado.

    Steinert negó esta versión, tal como hizo el director de la PDI, Eduardo Cerna, en el Congreso el lunes. El director de la PDI se vio obligado a cuadrarse a la versión del gobierno y dijo que se trató de una decisión institucional tomada por él. Eso sí, no profundizó de qué habló con Steinert antes del llamado a retiro de Peña, quien llevaba 36 años en la PDI.

    Las respuestas de Steinert y Cerna no han terminado de convencer a los parlamentarios. Es así como en la instancia de la Cámara Alta, el senador Juan Luis Castro consultó: “¿Usted en algún momento, solicitó, recomendó, sugirió o promovió la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI?”.

    Esto ha estado permanentemente rondando y obviamente ha generado un ambiente de ciertas tensiones, ciertas dudas razonables, que parece necesario precisar por el bien de la cooperación entre la PDI, el Ministerio Público y el Ministerio que usted dirige”, argumentó Castro.

    La respuesta de la ministra

    Junto con volver a negar haber intervenido en la salida de Peña, por primera vez abordó una supuesta cercanía entre ella y el subprefecto Fuentes.

    “Quiero expresar la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias por parte de la comunidad y de distintos actores. Yo soy una madre además y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y además de esa historia paralela desde el punto de vista, digámoslo, amoroso, que nunca ha sido así”, dijo.

    Steinert reconoció que la duda ha “generado ruido” y afirmó que no quería “evadir la respuesta”.

    “Esta decisión (la salida de Peña), reitero y como lo señaló el señor Cerna, fue institucional. Alguna injerencia mía, no”, afirmó. Asimismo, dijo que como esa tesis “no prendió, se intentó hacer creer a la comunidad que había un complot”.

    “Con esto quiero cerrar el tema porque a mí lo que me interesa es trabajar por el país. Tengo una trayectoria desde 2005 como fiscal y ahora estoy enfrentando esta crisis de seguridad, pero con el mayor honor”, añadió la ministra.

    Plan integral de seguridad pública

    En la instancia parlamentaria, la ministra Steinert además presentó el Plan Integral de Seguridad Pública. Según explicó, el principal objetivo del plan es atacar el crimen organizado bajo al menos tres focos.

    Para ello, dijo, el Ejecutivo tiene como prioridad la recuperación de terrenos ocupados por delincuentes para instalar sus bases de operaciones, como ocurrió en el cerro Chuño, en Arica.

    Otro punto, explicó, consiste en el despliegue de operativos policiales en busca de sujetos con órdenes de detención pendientes.

    El tercer punto consiste en el fortalecimiento de ciertas normativas, como realizar juicios orales aun con la ausencia del imputado. Esto, explicó, con la finalidad de no retrasar los procesos penales.

    Más sobre:Trinidad SteinertEduardo CernaConsuelo PeñaPDISeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    Lo más leído

    1.
    Congreso despacha a ley el proyecto “Paga tu pasaje” que endurece las sanciones a evasores del transporte público

    Congreso despacha a ley el proyecto “Paga tu pasaje” que endurece las sanciones a evasores del transporte público

    2.
    “Falta de transparencia”, viáticos “en exceso” y deudas: los hallazgos de auditoría interna de la AChM

    “Falta de transparencia”, viáticos “en exceso” y deudas: los hallazgos de auditoría interna de la AChM

    3.
    Por delito de atentado a la autoridad: gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en Universidad Austral

    Por delito de atentado a la autoridad: gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en Universidad Austral

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral
    Chile

    Cuech y Cruch condenan agresión a ministra Lincolao al interior de la Universidad Austral

    Jacqueline Sepúlveda se convierte en la primera rectora de la Universidad de Concepción en 107 años

    Zonas tomadas por el narco: Poduje se compromete a intervenir 50 barrios críticos en 2026

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios
    Negocios

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Ministro Quiroz plantea vender propiedades del Estado por US$200 a US$300 millones para restituir fondos soberanos

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    ‘Vitamina’ Sánchez celebra en La Florida: Audax Italiano se inclina ante Olimpia en su estreno por la Copa Sudamericana

    Hernan Caputto valora el empate de Coquimbo Unido ante Nacional en la Libertadores: “Hubiese sido demasiado haber perdido”

    En el regreso a la Copa Libertadores tras 34 años: Coquimbo Unido tiene premio y logra un agónico empate con Nacional

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial
    Tecnología

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música
    Cultura y entretención

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Masquemusica presenta la gira “La belleza de lo roto” para presentar su nuevo disco

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos
    Mundo

    Representante de ONG de DD.HH. y parlamentaria israelí cuestionan ley de pena de muerte a los palestinos

    La Casa Blanca ve en la tregua de doce días una “victoria” de Estados Unidos

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar