Estudiante es formalizado tras portar artefacto explosivo en sala de clases en liceo de Linares

Este martes fue formalizado un estudiante de segundo medio del Liceo Comercial de Linares, en la Región del Maule, quien previamente había sido detenido tras llevar consigo un artefacto explosivo a su sala de clases, situación que –según el Ministerio Público- habría causado “una fuerte explosión”.

De acuerdo con el ente persecutor, el incidente ocurrió cuando el alumno, de 15 años, manipuló un elemento tipo bengala, el que detonó dentro del aula, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad del recinto. Pese a la gravedad del hecho, no se registraron personas lesionadas.

Según detalló el vocero de la Fiscalía Regional del Maule, Jaime Troncoso, una vez conocidos los hechos, el Ministerio Público instruyó diligencias a Carabineros, las que permitieron esclarecer rápidamente lo ocurrido, confirmando que el estudiante fue detenido y puesto a disposición de la justicia.

Durante la jornada de este martes, el menor de edad debió comparecer en audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, donde fue formalizado por infringir la Ley de Control de Armas, específicamente por uso y tenencia de elementos explosivos.

El tribunal decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el imputado, mientras que se fijó un plazo de investigación de dos meses para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Desde la Fiscalía se enfatizó en la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en contextos escolares, donde el uso o manipulación de elementos peligrosos puede tener consecuencias de alto riesgo.

Asimismo, se advirtió que los adolescentes mayores de 14 años son plenamente imputables ante la ley, por lo que este tipo de hechos puede derivar en detenciones y procesos judiciales.