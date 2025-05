Ya partió el Día del Cine 2025: estos son los estrenos que podrás ver a solo 2 mil pesos

Abril es un mes mucho más movido de lo que parece. Marzo le quita el protagonismo, con todo su estrés por el fin del verano, el comienzo de las clases y el pago de un montón de cuentas. Mayo también acapara la atención con sus feriados —el 1 y el 21—, el Día de la Madre y la consolidación del otoño.

Pero abril cada año tiene más cosas que decir. Es este el mes de los libros, con un montón de panoramas literarios, y este 2025 fue bendecido con la Semana Santa, ideal para pegarse una escapada fuera de la ciudad o salir a comer mariscos. Pero además, y no me pregunten por qué, se convirtió hace un tiempo en el mes del Día del Cine. No es el Día Internacional del Cine —en febrero—, ni tampoco el Día del Cine Chileno —a fines de noviembre—, sino que el Día del Cine, a secas, y que en realidad no es uno solo sino que tres.

Foto-genérica-cine.jpg la-tercera

Día del Cine 2025.

Este 2025, esta inexplicable pero entretenida fecha se celebrará el lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de abril. La principal gracia es que todas las películas en las grandes cadenas de salas —como Cinemark, Cinépolis y Cineplanet—, así como cines más pequeños e independientes, se podrán ver a solo 2 mil pesos.

Estrenos del Día del Cine 2025

Si bien todas las películas que estén en cartelera tendrán este precio —y 4 mil pesos para funciones IMax o salas especiales—, la gracia es que también incluye a los estrenos, que normalmente cuentan con restricciones para las promociones.

rami.jpg la-tercera

El Amateur.

Y esta semana son muchas las películas que debutan en salas. Por ejemplo El Amateur: Operación Venganza, cinta de acción que significa el regreso de Rami Malek a un papel protagónico tras su imitación de Freddie Mercury que le valió el Oscar en 2018. Aquí interpreta a un tímido informático de la CIA que decide vengar a su esposa, víctima de un atentado terrorista, con sus propias manos. Más Mr. Robot que Queen, tiene muchas explosiones, hackers y muertes injustificadas.

También se estrena Tierras Perdidas, ciencia ficción encabezada por Milla Jovovich, la reina de los zombies. En este rol, eso sí, encarna a una bruja que viaja a tierras oscuras, en busca de un poder para su reina, donde luchará con criaturas despiadadas. Para mayores de 14.

los-anos-salvajes-portada.jpg la-tercera

Los Años Salvajes.

Más interesante, al menos para el cine nacional, es el esperado estreno de Los años salvajes, la primera película del periodista y escritor Andrés Nazarala. Es la historia de un cantante, antigua estrella de la Nueva Ola, hoy olvidado y resentido que, al igual que Valparaíso, la ciudad en que vive, se entrega a la decadencia con tal de no perder su identidad.

Otros estrenos son Desastre en el ártico, sobre unos marinos mercantes que se enfrentan a la armada nazi en la Segunda Guerra Mundial; Kaiju Nº8: misión de reconocimiento, un popular animé convertido en largometraje, y La Niña de mis ojos, un romance adolescente surcoreano.

Otras películas a $2.000 en el Día del Cine

En cartelera hay otras cintas con las cuales disfrutar de este Día del Cine. Por ejemplo Una película de Minecraft, protagonizada por Jack Black y Jason Momoa, basada en el videojuego del mismo nombre, el más importante y masivo de la última década.

minecraft.jpg la-tercera

Una película de Mincraft.

La versión live-action de Blanca Nieves, que no tuvo muy buena acogida de la prensa ni del público, también está en salas. A diferencia de Flow, la película animada ganadora del Oscar, que consigue cautivar sin un solo diálogo en su libreto, y que sigue en cartelera. El que no defrauda es Jason Statham, siempre divertido y adrenalínico, esta vez en Rescate implacable, donde para variar debe rescatar a la hija de alguien, secuestrada por gente muy mala.

En algunos cines también podrás encontrar que todavía hay proyecciones de Anora, la gran ganadora de los Oscars 2025, dirigida por Sean Baker. O de El brutalista, el monumental drama protagonizado por Adrien Brody, vencedor por este papel en los premios de la Academia.