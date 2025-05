Zom 100: bucket list of the dead, el anime de Netflix donde un joven disfruta del apocalipsis zombi

Zom 100 bucket list of the dead

El anime continúa su buen momento en Netflix y tras el exitoso debut de Mi feliz matrimonio y nuevos capítulos de Record of Ragnarok, llegó a la plataforma Zom 100: bucket list of the dead.

La serie que lleva a la animación el manga Zom 100: zombie ni naru made ni shitai 100 no koto, de Haro Asō y Kotaro Takata, que desde octubre de 2018 aparece en Monthly Sunday Gene-X.

La revista japonesa especializada en cómics para el público masculino y adulto, que alberga las aventuras en tinta y papel de Akira Tendo, a quien todo le cambia repentinamente.

Zom 100: bucket list of the dead | Netflix

Ya que este joven oficinista pasa de un trabajo totalmente absorbente a la liberación laboral, pero no por haber renunciado, sino porque una plaga zombi acaba con la vida tal como la conocía.

La misma trama que se convirtió en el anime producido por Bugs Films que debutó en el servicio de streaming hace algunas semanas, estrenando un capítulo cada domingo hasta completar 12.

Los que además son el preámbulo perfecto para el debut el 3 de agosto de Zom 100: Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi, la película original basada en el manga.

El inesperado descanso para Akira

Por lo que hay tiempo para conocer la entretenida versión animada de Zom 100, hecha para el público adulto, donde los zombis y su terrorífica presencia se contraponen a una colorida ambientación.

Y se contrastan también con la exaltada personalidad de Akira, a quien se conoce cuando sufre la falta de sueño y de vida privada por trabajar en la productora de comerciales ZLM.

Donde ha estado tres años con una rutina demoledora que parece no tener fin. Hasta que un hecho inusual ocurre en su entorno: los zombis se apoderan de la ciudad de Tokio.

Pero lo que es un horror para los demás, paraAkira es su paso a la libertad y el poder hacer todo lo que no ha podido por laborar en ZLM, aunque esté rodeado por seres que quieren morderlo.

Un serie de actividades por cumplir que decide anotar para no dejar ninguna sin concretar, al mismo tiempo que descubre que no es el único sobreviviente al apocalipsis zombi.

Lo que lo lleva a conocer a la organizada Shizuka y reencontrarse con su gran amigo Kencho, para más tarde sumar a su grupo a Beatrix, mientras trata de cumplir su lista de metas.

