Título: La gran guerra por la civilización

Autor: Robert Fisk

Editorial Crítica, 2015.

Robert Fisk cubrió los conflictos en Medio Oriente por más de 40 años, desde el estallido de la guerra civil del Líbano en 1976, pasando por la revolución iraní de 1979 hasta la primavera árabe y la guerra en Siria. The New York Times lo describió como “el más famoso corresponsal extranjero británico” yThe Economist como “el corresponsal en Medio Oriente más influyente desde la Segunda Guerra Mundial”. Por eso, la Gran Guerra por la Civilización no es sólo una magistral obra de historia sobre la región sino también da cuenta de su trabajo por más de cuatro décadas en una de las zonas más complejas y conflictivas del planeta. El libro no sólo aborda las tensiones palestino-israelíes, sino que va muchos más allá. Incluso parte con los desafíos que tuvo que enfrentar Fisk para entrevistar por primera vez a Osama bin Laden. A lo largo de su carrera lo terminaría entrevistando en tres ocasiones. Pero es precisamente ese esfuerzo por cubrir los distintos ámbitos de Medio Oriente lo que ayuda a entender mejor el conflicto.

Título: The making of the Modern Middle East

Autor: Jeremy Bowen

Editorial Picador, 2022.

Si hay un lugar en el mundo donde las grandes potencias han sido actores centrales del siempre delicado juego de la geopolítica es en Medio Oriente. Los cambios de equilibrios repercuten fuertemente en la región. Desde Estados Unidos hasta Rusia y China, pasando por la Unión Soviética en el pasado han jugado un rol. Basta recordar que después de la Primera Guerra Mundial Francia y el Imperio Británico se dividieron sus áreas de influencia en la zona con el Acuerdo de Sykes Picot. El periodista británico Jeremy Bowen y veterano corresponsal en Medio Oriente -su obra sobre la guerra de los seis días es también un imperdible para entender el conflicto- da cuenta de todos esos procesos a la par que relata parte de su larga experiencia en la zona, trabajando para la BBC. El libro es una obra indispensable para profundizar en la creciente presencia rusa en la zona y en la lucha de influencias y liderazgo entre la Arabia Saudita sunita y el Irán chiita y cómo ello ha influido en el devenir del conflicto palestino-israelí.

Título: La cuestión palestina

Autor: Edward W. Said

Editorial Debolsillo, 2015.

No es un libro nuevo, pese a que se siga reeditando regularmente. Apareció por primera vez en 1979 y la edición de 1992 (en la foto) cuenta con un detallado prefacio que da cuenta de los últimos cambios en la zona, desde la Guerra del Golfo hasta los ajustes políticos adoptados por el movimiento palestino. Pese a ello, es cierto que mucho ha sucedido desde entonces, pero la esencia de la obra sigue presente, y la “cuestión palestina” aún no tiene solución. Edward Said es el más lúcido y reconocido intelectual palestino. Murió hace 20 años, pero sus trabajos como éste y Orientalismo, su obra más reconocida, son lectura obligada para entender lo que sucede en Medio Oriente. Hoy además la obra de Said ofrece una mirada histórica indispensable sobre la génesis de un conflicto que parece no tener solución. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Qué es el sionismo? ¿Qué rol jugaron los europeos en la zona? y ¿Cómo se forjó la conciencia palestina? son algunas de las preguntas que Said busca responder en este ensayo.

Título: Una historia de amor y oscuridad

Autor: Amos Oz

Editorial Debolsillo, 2005.

Una historia de amor y oscuridad es una libro de memorias, las del propio Amos Oz. Pero es también una obra sobre la historia y los antecedentes del actual Estado de Israel. El libro del escritor israelí, ganador del Premio Príncipe de Austias, el Goethe Prize y la Legión de Honor entre otros reconocimientos internacionales, recorre lo sucedido en la zona desde los tiempos del Mandato británico y aborda más de 100 años de historia familiar. Una vida marcada, además, por el suicidio de su madre cuando él sólo tenía 12 años. A lo largo del libro transitan por sus páginas figuras clave como David Ben Gurion o el poeta israelí Zelda, quien fue su profesor. El relato está construido desde la inocente mirada infantil ante los desafíos y sueños de un país en construcción. En 2011, Amos Oz le envió un ejemplar al dirigente palestino Marwan Barghouti, que se encontraba en la cárcel, con una dedicatoria donde le decía: “Esta historia es nuestra historia, espero usted la lea y nos entienda como nosotros lo entendemos”.

Título: Hamas

Autor: Matthew Levitt

Editorial Verticales, 2008.

¿Qué es Hamas? El analista estadounidense Matthew Levitt se dedicó años a responder a esa pregunta y su libro, publicado originalmente en inglés en 2006, es uno de las más acabadas investigaciones sobre la historia, la estructura y el funcionamiento del llamad Movimiento de Resistencia Islámica. Surgido de las organizaciones sociales desarrolladas al alero de los Hermanos Musulmanes en la Franja de Gaza en los años 70, Hamas comenzó a operar formalmente después de la Intifada de 1987, bajo el liderazgo del jeque Ahmed Yasin. Como experto en contraterrorismo con experiencia en Israel, Cisjordania y Gaza, Levitt lograr construir un relato detallado sobre las tácticas y los objetivos de Hamas, además de identificar a las figuras clave de la organización. Para la investigación tuvo acceso a material exclusivo de la CIA y el FBI. La obra se publicó el mismo año en que Hamas ganó sorpresivamente las elecciones palestinas y, en ella, Levitt advierte sobre las amenazas que podría representar el avance del grupo.