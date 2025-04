Abogada de Valdivia responde a denunciante por supuestas nuevas víctimas: “Es una publicación mendaz con información falsa”

Durante la noche del domingo, una de las denunciantes del exfutbolista Jorge Valdivia decidió romper el silencio. Y lo hizo disparando artillería pesada, tanto contra el denunciado como contra la fiscalía.

En un posteo en la red social Instagram, la mujer señaló tener conocimiento de que había otras tres mujer denunciantes del deportista, donde también figuraría, según ella, una menor de edad.

“Tener que quedarme de brazos cruzados esperando el accionar de la justicia es como tener una enfermedad terminal, donde todos te ponen paños fríos, pero acciones concretas de ayuda, nada”, comienza el texto de la denunciante, una mujer que se dedica al oficio de los tatuajes.

La denunciante señaló que “nunca” logró una segunda “reunión decente con el “sr. fiscal de mi caso”. Además, dice que lleva “meses esperando diligencias que no se hicieron y exámenes que le habrían prometido y que tampoco se cumplieron. “Sr. fiscal no olvide cumplir su palabra. Puedo refrescarle la memoria con una grabación suya prometiéndome exámenes y diligencias, para así compensar el error de arruinarme la vida debido a la filtración de mi denuncia con todos mis datos e información personal”.

“Con esto también establezco que somos cinco víctimas para dar cuenta de las niñas y mujeres que estamos a la espera de la justicia que se promete. ¿Y por qué no se está adjuntando el tercer caso que está bajo reserva? ¿Por qué llevan escondiendo tanto tiempo que hay dos niñas que sufrieron la misma situación? Una de ellas de tan solo 16 años y la otra de 19, con exactamente los mismos hechos”.

Sin embargo, desde la fiscalía señalaron este lunes que no existen nuevas denuncias que pesen contra Jorge Valdivia . “La Fiscalía Oriente no ha recibido nuevas denuncias en contra del jugador”, señalaron. Eso sí, no hubo algún tipo de declaración del fiscal a cargo del caso, Rodrigo Celis, ante los emplazamientos.

La respuesta de Paula Vial

La abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, señaló que no contaban con ningún antecedente que diera cuenta de lo que denunció la mujer en redes sociales.

“Es totalmente falso. También lo ha confirmado así el Ministerio Público, que hizo una búsqueda específica sobre el punto y lo descartó completamente. Así se lo había informado también a la denunciante y pese a ello, realiza esta publicación mendaz, difundiendo información falsa, tal como desafortunadamente ha sido su tónica”, dijo Vial a La Tercera.

En ese sentido, agregó: “Nosotros siempre tenemos mucho cuidado en el trato a las denunciantes, pero no podemos permitir que se siga afectando la honra de mi representado con más fake news. Estas afirmaciones falsas no sólo afectan la integridad de Jorge Valdivia, sino también de su entorno, vulnerando especialmente a sus hijos”.

Vial, consultada de dónde pudo venir esa información, señaló que “sería interesante indagar sobre esto, para saber por qué está haciendo estas afirmaciones, teniendo conocimiento de que son falsas”.

Por último, si estudiaban presentar alguna acción judicial contra la mujer por estos dichos, comentó: “No vamos a anunciar acciones por los medios, pero por supuesto que nos parece gravísimo que se mancille la honra de una persona con información tan delicada y totalmente falsa”.

“Asimismo, nos parece sumamente grave que existan medios de comunicación irresponsables que se hagan eco de información que se sabe incorrecta y que no la chequeen en cuanto a su veracidad”, remató.