Andrea Repetto, vocera de Independientes no Neutrales: “Queremos llevar a la convención personas que vengan de lo público más que de un historial político”

¿Cuántos independientes lograrán llegar a la Convención Constitucional? Esa es uno de los debates que sigue sobre la mesa de cara al proceso electoral que se abrió tras el plebiscito del 25 de octubre y frente al cual las organizaciones de independientes han presionado públicamente para que se empareje la cancha y no queden en desventaja frente a los partidos políticos.

La economista y académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, coordina junto a Rodrigo Jordán el grupo Independientes no Neutrales, que reúne representantes de la sociedad civil y de la academia que buscan ser candidatos constituyentes. Menciona que esta iniciativa aboga para que “simplemente la gente tenga la posibilidad de elegir”, a lo que agrega “si quiere votar por alguien que tenga una trayectoria más en lo público que en lo político, que tenga esa oportunidad, y que efectivamente tengan una chance real de ser electos”.

Dentro de los candidatos del grupo hay constitucionalistas, representantes de reconocidas organizaciones sociales, dirigentes indígenas, entre otros. “Hay diferentes perfiles y nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de votar por ellos”, insiste Repetto.

¿Hay falta de voluntad el Congreso para avanzar en el tema de los independientes?

La ciudadanía en su votación el 25 de octubre dejó muy claro que para esta ocasión querían que participara toda la diversidad del país, que hubiese gran participación de los independientes, pero las reglas para los independientes son adversas, la cancha está dispareja. No estoy segura cuál es el motivo principal, probablemente es una falta de comprensión sobre lo que está demandando la ciudadanía. Creo que sería muy grave y triste que el 11 de abril la gente prefiriera no salir a votar porque los candidatos que se les están proponiendo son las personas que vienen de partidos políticos y que preferirían que hubieran voces independientes en la convención.

¿Les falta voluntad a los parlamentarios para avanzar el tema en el Congreso?

Ha habido avances en el Congreso y se requieren más. Se ha avanzado en las firmas (bajando el número que se exige), pero no en los pactos, y por cierto que se requiere la voluntad de ellos. Depende completamente de lo que sucede en el legislativo sobre cuáles son las reglas que van a enfrentar los independientes.

¿Cómo lee el hecho de que algunos partidos -como RD y el PPD- han dicho que le van a entregar cupos a independientes?

No es la solución que estamos buscando porque eso pone en tensión la idea original, que es justamente personas que no estén ligadas a los partidos políticos, que en circunstancias normales son quienes representan las ideas en una democracia representativa. Hoy estamos en una crisis de representación, entonces cuando las personas independientes van en partidos pierden un poco esa identidad de independientes.

¿Son esas medidas un esfuerzo real por la inclusión y una forma de cooptar a quienes buscan competir de forma independiente?

Una forma real sería emparejar la cancha, que los independientes puedan competir con las mismas reglas con las que compiten las personas que están inscritas en partidos políticos. Ese sería un acto de verdadera voluntad en términos de una cancha pareja y la real posibilidad de que participen los independientes.

Ustedes abogan por la reducción de firmas y la posibilidad de levantar pactos independientes ,¿eso amenaza a los partidos?

Queremos simplemente que la gente tenga la posibilidad de elegir a alguien que tenga una trayectoria más en lo público que en lo político, que tenga esa oportunidad. Y que, efectivamente, no solamente puedan votar por ellos, sino que tengan una chance real de ser electos. Eso no es posible hoy día, esa oportunidad no se está dando.

¿Qué rol cumple Independientes no Neutrales?

Nosotros lo que estamos haciendo es convocar a un grupo diverso y transversal de personas que no militen en un partido político, que estén comprometidos con lo público y que se avale su trayectoria, de vida, laboral, que hayan trabajados en toda la diversidad de Chile, en temas de inclusión, de discapacidad, de medio ambiente, de identidad de género. Eso es lo que estamos buscando y que por lo menos nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía.

Quiénes son independientes

¿Basta con no ser militante para ser considerado independiente? Se ha cuestionado, por ejemplo, que se llame independiente a Sebastián Sichel cuando es parte de Chile Vamos, o a Soledad Alvear que ha tenido un domicilio político histórico.

El llamado al que nosotros estamos respondiendo a la ciudadanía es llevar diversidad a la convención, y esta tiene que ver justamente con sentirse representada en la diversidad propia de la ciudadanía y no estar asociada de alguna manera al mundo político que hoy está tan desprestigiado. Nosotros queremos llevar a la convención personas que vengan de lo público más que de un historial político. Por cierto hay gente con historial político que trabaja en lo público, eso no te impide. En algún minuto la ciudadanía ha percibido que los partidos políticos trabajan para sí mismos más que para el país, y eso es lo que queremos capturar.

¿Un candidato que ha militado en un partido históricamente, renuncia y se presenta como independiente es igual de legítimo su nombre que el de cualquier independiente?

La ciudadanía tiene que decir por quién quiere votar. Nosotros queremos que tengan esa posibilidad, que puedan escoger entre estos perfiles, nadie puede vetar a nadie, pero tenemos que tener la posibilidad de que todos podamos participar, todos esos distintos perfiles, con o sin historia política.

Hay encuestas, como la de Espacio Público, que muestran que la ciudadanía prefiere expertos y dirigentes sociales como eventuales integrantes de la constituyente ¿Cómo imagina una conformación ideal de la convención constitucional?

Son bien interesantes los resultados de esa encuesta porque en el fondo las personas están pidiendo gente preparada en diferentes áreas, piden constitucionalistas, profesionales, reconociendo que este es un tema que tiene muchas aristas. La Constitución tiene muchas aristas y buena parte de la discusión que vamos a tener es política y no técnica, y por eso la ciudadanía avala estos distintos perfiles, personas que han participado en organizaciones sociales, personas que vienen de la academia, personas profesionales y personas con conocimiento constitucional.

¿Cree que es mejor una convención de expertos?

Yo creo que hoy día tenemos que tener una convención en la diversidad que pueda comprender las distintas problemáticas del país, las que tiene que ver con el territorio, con el género, con la procedencia étnica, con la orientación sexual, eso no es necesariamente un trabajo puramente técnico. La convención va a tener que apoyarse de personas con conocimiento experto en estas distintas áreas y también en constitución, pero la discusión va a ser política propiamente tal más que técnica. El apoyo va a ser técnico.

¿Cómo se puede representar a la ciudadanía común que no es dirigente ni experta en la Constitución?

Yo espero que la convención también tenga otros espacios para la participación ciudadana, y eso va a depender de las reglas que escoja. Va a haber espacios de conversación con la ciudadanía en que puedan escuchar cuáles son estas demandas, pero al mismo tiempo puedan contarnos a todos en qué están, a qué acuerdos han llegado, en qué han avanzado. Las reglas de la convención van a ser muy importantes en términos de la participación de aquí hasta que termine su trabajo.

Algunos parlamentarios han dicho que renunciarían a su cargo para participar en la convención ¿Es legítimo que pase esto luego de que la ciudadanía tajantemente rechazó tener una convención mixta y que la clase política está deslegitimada hace un tiempo?

Están en la libertad de hacerlo, nadie tiene derecho a dejar a nadie afuera. Lo que cada uno tiene que hacer es poder participar en alguna lista de modo que la ciudadanía defina por quién prefieren votar. La ciudadanía tiene que definir cuál es el perfil que prefiere para la convención.

El gobierno por estos días determina quiénes saldrán del Ejecutivo para competir en la Convención ¿Están en ventaja esas personas versus los independientes que aspiran a ser electos?

Por cierto que hay personas que en distintas posiciones tienen distintas ventajas, en el sentido de que son más o menos conocidos. No solamente quienes están en el gobierno, las personas que aparecen en televisión por distintos trabajos y medios, etc., tienen ventaja. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo territorial presentando personas que son dirigentes, líderes en sus propios territorios. Pensamos que eso puede ser tan importante como tener la posibilidad de aparecer en los distintos medios de manera permanente.

¿Pero hay ventajas de estas personas que salgan desde el gobierno y con apoyo de este?

Sí, siempre las hay, hay muchas desventajas. Alguien que sea, por ejemplo, animador de la televisión también tiene una ventaja porque tiene un conocimiento previo. Eso hace más difícil la carrera para los demás, pero eso no significa que no hay que correrla.