Consuelo Veloso, diputada RD: “Debemos tener la capacidad de reconstruir a RD cerca de las mayorías y lejos de la caricatura del “ñuñoísmo”

Este 22 y 23 de julio Revolución Democrática (RD) tendrá elecciones internas en las que renovarán a 28 integrantes de su Comisión Política Nacional (CPN), una instancia entre sus facultades puede decidir si anticipa o no las elecciones de su cuestionada directiva, presidida hoy por el senador Juan Ignacio Latorre.

También puede definir sobre las fusiones de partidos, una discusión que se está dando en el Frente Amplio. La diputada por El Maule, Consuelo Veloso, encabeza una de las cuatro listas, “Ecofeminismo Primero”, cuyo liderazgo reside en el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Las otras listas en contienda son “Despierta”, ligada a Catalina Pérez; “Raíces”, tendencia más nueva; y “Revolución con Chile”, cuyos representantes están asociados a las cabezas históricas del sector, como el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson o el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi. Por esta última lista, por ejemplo, correrán la exconvencional Giovanna Roa y el exasesor de Izkia Siches, Salvador Millaleo.

¿En qué estado calificaría que se encuentra RD?

En este momento el partido está en una etapa de reflexión y de reconstrucción, a propósito de las mismas elecciones internas. Ahí está en discusión hacia dónde vamos, a raíz de esta crisis de convenios. Este momento eleccionario para mí es mucho más relevante que otras ocasiones, porque de esto depende la capacidad que tengamos para ponernos de pie y reconstruir los cimientos del partido.

¿Ve que el partido tenga margen para recuperarse luego de que estallara el Caso Convenios?

Creo que sí, pero se demanda una unidad importante en las acciones. La militancia, representantes populares y quienes están en el Gobierno deben caminar en una misma dirección y dejar de lado las pequeñeces. No hemos visto un ánimo de unidad como hubiéramos querido y es fundamental para saber si tendremos margen de recuperación. Hay que decirle a la ciudadanía que RD no es un partido sectario de un grupo de amigos de la universidad ni de personas jóvenes que hablan de una desigualdad que no conocen. Somos un perfil de militante que viene a cambiar el esquema de lo que ha sido hasta ahora, es importante que en esta elección haya capacidad de que quienes tomen los espacios sean más representativos de lo que han sido, hasta ahora, una buena parte de los liderazgos que son más históricos.

La directiva ha estado en foco de las críticas por el manejo de la crisis. ¿Cree que el control de daños del senador Latorre ha contribuido a profundizar la crisis más que ayudar a salir de ella?

Yo fui muy crítica de Latorre en un comienzo. El error del senador fue que, cuando se puso detrás de Catalina (Pérez) en el punto de prensa, no consideró que tenía una representación partidaria y no solo de su senatorial. Comprometió la voluntad del partido y ese fue el error, que se conversó y superó. Ahora, me parece bien la voluntad de mantenerse al frente en la medida que el partido así lo demande. No creo que él haya contribuido a profundizar la crisis, más allá de errores comunicacionales, no creo que haya sido determinante. Latorre seguirá siendo nuestro presidente y contará con nuestro respaldo hasta que así lo determine nuestro Consejo Político.

Este fin de semana tienen un encuentro para definir su Consejo Político y usted encabeza una de las cuatro listas. ¿Qué estará en juego esa jornada?

Tenemos una oportunidad y urgencia: recuperar la credibilidad de RD frente a la ciudadanía. También debemos tener la capacidad de reconstruir a RD cerca de las mayorías y lejos de la caricatura del “ñuñoísmo”. Sin desmerecer a los históricos, que sentaron un precedente, el partido se quedó estancado en cierta parte de la historia y comenzó a distanciarse de la ciudadanía.

Se dice que usted tiene intenciones de presidir la mesa y estas elecciones la podrían dejar en buen pie para eso. ¿Es así?

No estoy cerrada a ningún rol que deba cumplir dentro de RD. Si en algún momento se me pidiera que diera un paso al frente para conducir el partido lo haría. Si se considera que fuera otro compañero, me pondría detrás de él.

Con la crisis la figura de Giorgio Jackson se puso en entredicho. ¿Qué tan gravitante es él para el partido en estos momentos?

El ministro Jackson es militante, pero su figura y RD hoy corren por carriles distintos. Él tiene obligaciones de Estado y hoy no es lo mismo que RD, el partido es más grande que sus liderazgos. Hoy la interna está nutrida de nuevos liderazgos de otras visiones de país y no giran en torno a Jackson ni otras figuras históricas.

¿Ayudaría a descomprimir la situación que salga del gabinete?

Habría que hilar fino en las razones por las que se pide su salida. Han tratado de vincularlo con el Caso Convenios y no es así. Si esa fuera la razón por la que me preguntaran si debe salir yo diría que no. Respecto de descomprimir la situación, eso es algo que debe evaluar el Presidente Boric porque es su ministro.

Catalina Pérez fue suspendida de su militancia. ¿Debió ser expulsada como Andrade y Contreras?

No puede haber el mismo trato con Daniel Andrade y Carlos Contreras. Ellos fueron los que celebraron el convenio en entredicho. A mí me parece que la suspensión de la militancia de Catalina Pérez de un año debe durar lo que dure la investigación, aunque hay voces dentro del partido que no están cómodas con eso y que querían su expulsión. Esto lo supimos recién anoche y es una noticia en desarrollo.

¿Ha tomado contacto con usted o la bancada?

No he tenido ningún tipo de contacto con Catalina Pérez y entiendo que tampoco la bancada.

Ustedes son el partido más longevo del FA y ahora se han visto disminuidos. ¿Qué diagnóstico tiene de eso?

Es natural que el partido del Presidente (Convergencia Social) convoque a más personas. Ahora bien, en ningún caso creo que sea CS quienes estén a la cabeza. Yo veo que hoy estamos en otro momento, no en elegir quién lidera este conglomerado. Vi algunas notas en donde se trataba de posicionar que CS estaba salvando a RD, que naturalmente tenían la conducción y creo que estamos dedicados a cosas distintas.

Para ponernos de pie vamos a necesitar de una capacidad de autodeterminarnos. De esta crisis estamos tratando de salir nosotros, pero no hemos recibido ningún tipo de salvavidas. El proceso de recuperación es totalmente autónomo y no reconocemos otros liderazgos que no sean los que nosotros hemos elegido. Nadie le puede decir a RD que es lo que tiene que hacer más que la propia militancia.

A raíz de la crisis se volvió a reflotar la idea de un partido único. Convergencia Social lo está empujando como una salida a la crisis. ¿Qué piensa de eso?

La discusión del partido único está sobre la mesa hace muchísimo tiempo. No fue una sorpresa la determinación de CS. La invitación que viene a hacer Diego Ibáñez está demás, ya que la discusión la estamos teniendo. No es que haya un rol de ‘Convergencia lidera...’, no. No es así. Nos mantenemos en la postura de que en RD no se va a discutir sobre el partido único en 2023, sino que en 2024.