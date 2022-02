Crisis en el norte no da tregua: Muerte de un camionero desata nueva movilización, ahora en Antofagasta

Un nuevo crimen, presuntamente a manos de inmigrantes venezolanos en situación irregular, vuelve a tensionar los ánimos en el norte del país. El asesinato de Byron Castillo, un joven camionero que habría sido lanzado desde un paso nivel por un grupo de extranjeros, fue el hito que desencadenó una serie de manifestaciones en contra de la inseguridad que los transportistas, aseguran, existe en la zona.

El hecho, que está siendo investigado por la Fiscalía de Antofagasta, ocurrió ayer alrededor de las 13.00 horas. Se trató de un incidente en la ruta Mejillones- Antofagasta, a la altura del kilómetro 29,5, en un paso sobre nivel que pasa sobre la línea férrea. De acuerdo a los antecedentes que maneja el Ministerio Público, los imputados R.Z, E.R.S.M. y V.A.A.A. (la fiscalía solo entregó las iniciales de los sospechosos) y un mujer cuya identidad se desconoce, experimentaron algún tipo de altercado con el transportista, lo que habría derivado que entre todos lo lanzaran desde ese paso hacia al vacío, cayendo una altura aproximada de ocho metros. Producto del impacto, la víctima falleció en el lugar.

“Mi hijo dejó una señora, una familia, un nieto que todavía ni nace y, ¿qué hago yo? ¿Quién me devuelve mi hijo? El Estado se limpia las manos porque no les interesa”, señaló ayer la madre del fallecido, Milenka Herrera.

Ante el hecho, la primera reacción de los camioneros de Antofagasta fue convocar a una manifestación, bloqueando tramos de la Ruta 1 y exigiendo la presencia de las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Con las horas, transportistas de Arica, Iquique e incluso Valparaíso, comenzaron a realizar bloqueos de ruta.

En este contexto, Antofagasta hoy amaneció en situación de alerta, con cortes en las rutas B-1, B-400 y el enlace 5 Norte- B-400, además del bloqueo para el acceso de vehículos en el aeropuerto Andrés Sabella.

En Tarapacá también se manifestaron los tranportistas, que cerraron completamente el acceso al aeropuerto Diego Aracena de Iquique, el que debió suspender todos los vuelos desde y hacia la ciudad hasta las 19.00 horas, según informó Aport, el operador del recinto. El Puerto de Iquique, la Zona Franca (Zofri), y las rutas que unen la ciudad con Alto Hospicio, también están bloqueadas.

Además, se registró un corte en la Ruta 5 Norte en el acceso sur hacia Arica y en la madrugada, ocurrió otro corte en la Ruta 5, a la altura el acceso a El Melón (Valparaíso), provocando gran congestión vehicular.

“Son agresivos, te agreden si no les das dinero”

Ignacio Sepúlveda (32), camionero de la empresa Alticon, es uno de los transportistas que todas las semanas recorren las rutas del norte del país. Lleva nueve años trasladando cargas, pero asegura que desde hace un año la sensación de inseguridad aumentó “notablemente”.

“Este problema de seguridad era algo que antes no se veía y se disparó en el último año. En la ruta, te tiran piedras para que pares o ellos mismos se colocan en medio y la bloquean, y ahí uno se ve obligado a parar, porque obviamente no quieres matar a nadie. Y es mucha gente, diría que desde Arica a La Serena, cada 15 minutos uno se encuentra con grupos de personas en ruta”, explica el camionero.

Además de las carreteras, Sepúlveda asegura que los principales problemas de inseguridad se producen en los puntos de descanso. “Ya no podemos descansar tranquilos, porque en estas zonas (de descanso) también se quedan los extranjeros y arman sus campamentos. Muchos son agresivos, te exigen dinero y si no les das, te insultan y agreden. Se suben a los camiones, te rompen las carpas (que cubren la carga) e intentan robar lo que encuentran. Otros también se colocan a dormir debajo de los camiones, por lo que debemos estar mirando para no matar a alguien. Es algo muy duro lo que estamos viviendo. Lo peor, es que no hay Carabineros o alguien prestando seguridad en estos puntos”.

Autoridades

Hoy, distintas autoridades se reunieron con dirigentes de transportistas para evaluar la situación. Uno de ellos fue el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (independiente), quien acusó abandono por parte del gobierno. “Hay una sensación de rabia, de sentirse indefensos y de que el gobierno no hace nada de lo que corresponde. Los camioneros dicen que hay muchas garantías para el resto, pero nadie asegura un tránsito seguro por las carreteras. Entonces, están exigiendo que la ley de migraciones entre en vigencia y que se den certezas para transitar de manera segura”, relató.

Díaz también aseguró que estas situaciones ya habían sido denunciadas, pero no tuvieron respuestas. “Nosotros hemos advertido, eso es lo que más da rabia. Nosotros le dijimos a la delegación presidencial, se lo hemos hecho saber al Presidente, pusimos un recurso de protección, por lo que estaba pasando en Ollagüe, y la verdad que hemos visto muy poca reacción desde el gobierno. Ahora está muriendo gente en la región, tienen que actuar ahora”, señaló.

Daniel Agusto, delegado presidencial de Antofagasta, también comentó sobre la reunión sostenida con los manifestantes, asegurando que responderán a sus peticiones. “Ya tuvimos una reunión con todos los gremios del transporte, en donde planteamos todos los puntos de vista. La situación sigue en desarrollo. En la reunión nos pidieron más seguridad en la ruta y en la infraestructura del camino, por ejemplo, mallas de contención. Por eso, nosotros asumimos el compromiso de tener más fiscalización en el camino, además de más patrullaje de Carabineros”, declaró.

José Villagrán, líder de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), lamentó la muerte del Byron Castillo, asegurando que el problema de inseguridad del norte es similar a lo que se vive en la Macrozona Sur. “Tenemos problemas con las personas que llegan al país, porque los delincuentes que llegan, se suben a los camiones y en vez de trasladarse, nos atacan. Estamos muy preocupados y es urgente un cierre de fronteras, no queda otra alternativa en el norte, y eso vamos a exigir los camioneros”, manifestó el dirigente.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, declaró su disposición a viajar a la zona, aunque condicionada al fin de las manifestaciones. “Tuvimos una reunión con el Presidente de la República y hemos definido algunas acciones concretas, estamos disponibles para desplazarnos y ha sido la instrucción del Presidente, ir con un plan que hemos diseñado con los altos mandos de las policías. Estamos disponibles para ir a Antofagasta para conversar con los gremios y con las autoridades locales, con la condición de que no hubiese bloqueos de ruta”, sostuvo.

En cuanto a los detenidos, el fiscal a cargo del caso, Liborio Fajardo, solicitó la ampliación de la detención de los tres imputados, con el objeto de esperar los primeros pre informes, especialmente la autopsia, que permitirá calificar jurídicamente los hechos y la eventual intencionalidad de los imputados. “Con estos antecedentes, se espera formalizar una medida cautelar ante el tribunal y solicitaremos la prisión preventiva si corresponde. El tribunal autorizó la ampliación de la detención por el máximo legal, fijando audiencia para el día lunes 14 de febrero”, relató el fiscal Fajardo.