Del Teatro Municipal de Las Condes y el Teatro Oriente a Matucana 100 y Teatro La Memoria: la oferta de la reapertura escénica

Algunas salas retomaron sus funciones presenciales de obras de teatro hace algunas semanas, a medida que las comunas iban entrando a Fase 4. Y la semana pasada ya se empezaron a sumar grandes teatros y centros culturales a esta reapertura, de manera que para diciembre se pronostica un escenario completamente distinto a lo que fue la tónica en los pasados ocho meses.

Lo confirma Verónica Tapia, presidenta de la Red de Salas de Teatro, que reúne a 24 espacios en Santiago. “En diciembre, el 50% de los espacios estará ya con funciones presenciales. Está siendo posible porque los que se han atrevido han podido tener las salas llenas en ese aforo. La gente ya no quiere estar frente a una pantalla y los teatros son lugares muy seguros, hemos seguido todos los protocolos al pie de la letra, además uno está sentado a un metro o a un metro y medio de distancia con la otra persona, quieto, sin moverse, entonces es muy difícil que pueda haber contagio”, comenta.

El jueves 19 de noviembre, el Teatro Municipal de Las Condes volvió a abrir sus puertas al público, con cuatro funciones, una diaria, de Gladys, que dirige Elisa Zulueta. El director del espacio, Arturo Hughes, hace un balance muy positivo: “Sabíamos que la convocatoria probablemente iba a ser un poquito más lenta y abrimos la primera función con 200 personas y después fuimos creciendo hasta lograr 250 tickets vendidos, esto sin considerar las invitaciones. La gente estaba contenta de regresar y con una obra tan emblemática y exitosa. De hecho, nos están pidiendo que repongamos Gladys, estamos viendo porque no tenemos muchas fechas, hemos adquirido muchos compromisos. Pero la respuesta del público ha sido muy positiva”.

Asegura que lograron un 98% de trazabilidad y que “la gente es muy cooperadora, a veces, cuando al tomar los datos hay alguna demora, eso genera un poquito de inquietud, pero hay comprensión en general”. Su aforo es de 400 butacas, manteniendo una distancia de un metro de nariz a nariz, en el fondo es asiento por medio.

El Teatro Municipal de Las Condes ofreció cuatro funciones de Gladys la semana pasada. Foto: Teatro Municipal de Las Condes.

La cartelera del Teatro Municipal de Las Condes continúa con I Tenori, espectáculo que tres cantantes líricos liderados por Arturo Espinoza y junto al pianista Jorge Hevia abordan arias y canciones tradicionales representativas de diversas tradiciones, en un recorrido geográfico y de época animado por proyecciones de imágenes (19.30 h, sábado 28 de noviembre; 18.30 h, domingo 29, $2.000 a $5.000).

Luego se concretará finalmente el arribo del Ballet Nacional Chileno a ese escenario de Apoquindo, con un mix titulado Reminiscencias y que articula selecciones de varias coreografías de su director, Mathieu Guilhaumon: El lago de los cisnes, Giselle y Cascanueces (19.30 h, sábado 5 de diciembre; 18.30 h, domingo 6, $2.000 a $5.000).

“Solamente 10 bailarines pueden estar juntos en el escenario sin mascarilla y con los protocolos somos tremendamente exigentes porque es la única forma de controlar esto. Hemos ido más allá de los protocolos sanitarios de los ministerios de Cultura y de Salud, como nuestro teatro es subterráneo, implementamos un sistema de desinfección del aire a través de luz ultravioleta que tiene un efecto bactericida y, germicida, por lo tanto, cada 10 minutos se renueva completamente el aire de la sala”, revela Arturo Hughes.

El resto de diciembre, programaron varias producciones comunitarias, como el Festival de la Voz Afina y Festibaila, para volver a acoger teatro en enero, dentro del Festival Santiago a Mil. “Serán grandes producciones nacionales”, dice. Adelanta, además, que “estamos haciendo grabaciones porque en el futuro va a convivir lo digital con los espectáculos en vivo”. Sobre la música en vivo, están pensando en marzo o abril. “Lo de la Fundación Beethoven va a ser en el segundo semestre, eso ya está definido. No vamos a hacer nada internacional en el primer semestre”, asegura Hughes.

Teatro Oriente también acaba de reabrir sus puertas, con dos estrenos en cine. El domingo pasado, exhibieron Onward, de Pixar, gracias a una alianza que hicieron con Disney, y el martes 24, El agente Topo, de Maite Alberdi.

El director del espacio, Jorge Andrés González, destaca que “la gente llegó muy temprano, y nos llamó mucho la atención, porque no es muy común en Chile, que se habían leído las instrucciones previas y las tenían súper claras; la anticipación, que no se pueden cambiar de asientos y que si salen al baño no pueden volver a entrar. Al final de las funciones varias personas me dijeron que esto se agradece porque ‘es para cuidarnos a nosotros’”, comenta el abogado.

Con un aforo de 250 butacas, para cumplir con el metro de distancia también en diagonal, diseñaron un sistema de colores y zonas, para hacer aún más segura la experiencia, pues cada sector tiene un ingreso distinto, donde instalaron cámaras infrarrojas que controlan la temperatura sin producir aglomeraciones. Además, se accede por filas, de modo que ningún atrasado irrumpe sobre alguien que ya esté ubicado. Todos los espectáculos son gratuitos, con inscripción en teatrooriente.cl y allí se ingresan los datos que permiten la trazabilidad

El ciclo de reapertura lo titularon “El escenario es uno”, explica González, para resaltar que “la experiencia del escenario es única, tanto para el artista como para el público, y eso seguirá siendo así. El streaming es una gran ayuda y un paliativo, pero no la reemplaza”. Con la excepción del cine, los demás espectáculos se transmitirán en vivo en streaming.

Solange Lackington estrena el monólogo Con protocolo y compostura este viernes 27, y el próximo, Pablo Brunetti presenta Muchacho de la luna (19.30 h). El sábado 5 de diciembre, el pianista Roberto Bravo rendirá homenaje a Enio Morricone (19.00 h) y el domingo 6 será familiar, con el estreno de la película Spice and disguise, de Pixar (17.00 h).

El cierre será con danza el sábado 12, con la gala Providanza, que reunirá distintos lenguajes, como adelanta González: “Vamos a tener las puntas, el ballet, con la primera bailarina del Ballet del Teatro Municipal Katherine Rodríguez, y con Emanuel Vásquez, primer bailarín también del Ballet de Santiago. También danza moderna, con una primera bailarina del Ballet Nacional Chileno en una coreografía de Mathieu Guilhaumon, un bailarín de la academia de Sara Nieto, el maestro de flamenco del Estadio Español y una bailarina del Bafona” (19.00 h).

Matucana 100 ya había iniciado la actividad presencial con su exposición Salón de Pintura, convocatoria propia a 13 artistas nacionales y en torno al estallido social y la pandemia. Además, en Galería Concreta se exhibirá hasta el 13 de diciembre la muestra de videoarte Nos gustan los estudiantes. Desde el lunes 30 sumarán las artes escénicas.

Primero, acogerán tres funciones al aire libre del Festival In-Edit (21.00 h, 4 al 6 de diciembre). Trabajarán con un aforo del 50%. En la sala Patricio Bunster, repondrán Los despertares de Marín, de la compañía Teatro sin Dominio “para instalarla en un momento en que el discurso de Gladys Marín resuena de otra manera”, explica Gumucio (19.30 h, jueves a domingo, desde el 11 al 20 de diciembre).

De verdad no te importa, de Valentín Kéller, es una de las obras que el Ballet Nacional Chileno presentará en Matucana 100. Foto: CEAC.

EL Ballet Nacional Chileno presentará Fragmentos de un Repertorio, collage que reúne las obras De verdad no te importa, de Valentín Kéller, Botar, de Gema Contreras y extractos de las creaciones La Tempestad y La hora Azul, ambas de Mathieu Guilhaumon, su director, en el teatro principal. Y están evaluando transmitirlo en streaming en vivo (20.00 h, 18 al 20 de diciembre). En el mismo escenario actuarán, además, los conjuntos pop indie Paracaidistas (10 de diciembre), El cómodo silencio de los que hablan poco (viernes 11) y Prehistóricos (sábado 12). La mayoría de los eventos operan con el sistema Paga lo que puedas, y entradas ente $2.000 y $6.000.

“No vamos a dejar lo digital; tenemos que apoyar al mundo artístico que ha sido tan golpeado por la pandemia y mantener también la comunicación con el público y su acceso a la cultura. Estaremos preparados para marzo, así que seguiremos grabando durante diciembre”, destaca Cristóbal Gumucio, director de Matucana 100.

Los grandes pioneros de la reactivación

Reconoce, además, que “el avance fue repentino, pero los espacios nos habíamos preparado con los protocolos de sanitización de manera de estar listos en el minuto que pudiéramos abrir. El Anfiteatro del Museo de Bellas Artes pudo partir antes, porque su cielo es demosntable y fue una gran idea porque nos ayudó a todos a tener la valentía de ir abriendo nuevamente. Luego lo siguieron el Taller Siglo XX y Los Pleimovil, y detracito vienen ahora el GAM, el Teatro La Memoria y la Sala Tessier”.

En el caso del Anfiteatro, habían ofrecido funciones a cielo abierto desde el 10 de octubre, y ahora que Santiago pasó a Fase 4, ya disponen de aforo para 100 personas para Juan Salvador Tramoya, con la compañía La Mona Ilustre (20.00 h, sábado y domingo, aporte voluntario, inscripciones en reservasanfiteatro@gmail.com).

La improvisación teatral se reactivó presencialmente en la sala Los Pleimovil, de Bellavista, con un aforo de 25 personas y el espectáculo Buena distancia social club, que también se transmite en vivo por streaming (21.00 h, sábado).

Taller Siglo XX, en Bellavista, acaba de concluir el Ciclo de Teatro Feminista, con ocho funciones presenciales de cuatro monólogos y transmisión simultánea en streaming, que iniciaron el 12 de noviembre, y este miércoles estrenan en la capital un nuevo espectáculo que combina la calle y la sala, de Malicho Vaca. Hasta el 5 de diciembre.

Gian Reginatto, director ejecutivo de Taller Siglo XX, comenta que su aforo en sala es de 18 personas al combinar el 50% de las butacas y el distanciamiento físico. “La pandemia aceleró algunos procesos, casi todas las ventas se hicieron por internet, cosa que no se daba antes y esto es muy bueno porque permite una trazabilidad más rápida. La gente se adapta súper bien; el ingreso y la salida fueron muy expeditos. El fin de semana nos fue mejor que los días de semana, imaginamos que es por los desplazamientos, pues aún hay miedo, entonces la gente dice ya tuve demasiado contacto para un solo día, pero el fin de semana se animan y su salida es ir al teatro, muchas veces vienen caminando o en bicicleta”, comenta.

Este miércoles se estrena Las cosas que nunca dije, una performance site specific de Malicho Vaca. “Es una reconstrucción del barrio que se va realizando con el público; comienza en la Plaza Mori y se va desplazando a través de varias paradas, interactuando a través de whatsapp, para concluir en el teatro”, revela (19.00 h, miércoles a sábado, $2.500 a $4.000, estudiantes secundarios, gratis, reservas en tallersiglo20.cl).

Esta performance se programó hasta el 5 de diciembre, pero Reginato asegura que “probablemente se extenderá, depende de la recepción del público. Además, tendremos una función presencial y por streaming de Papel, de Silencio en Blanco, como parte de Famfest”.

“El sector de la cultura en vivo ha sido uno de los más golpeados por la pandemia, pero con todas las medidas que tenemos en los teatros, es mucho menos probable el contagio que en un mall o un vagón de metro. Estamos todos trazados y es menos gente”, destaca Reginato.

La fórmula de combinar funciones presenciales y el streaming, es una de las novedades que se está instalando fuertemente en la disciplina teatral con la emergencia sanitaria. Lo confirma Verónica Tapia: “El zoom y el streaming llegaron para quedarse, y hay hartas iniciativas que tienen esta mixtura, van a abrir para un aforo reducido y con streaming simultáneo, pensando en las personas que viven en regiones, que no pueden salir o que aún les da miedo”.

También habrá estrenos en pandemia

Teatro La Memoria marca un nuevo estándar en la reapertura local, pues reabrirá con cuatro funciones presenciales de un estreno y no de una reposición, y con un elenco significativo: serán once actores en escena,

La compañía Teatro La Provincia, que dirige Rodrigo Pérez estrena este sábado Ivanov, de Anton Chéjov, en una adaptación de Leyla Selman.

“Chéjov era una deuda pendiente para mí. Me gusta su universo y la sensación que produce, que es como estar mirando un paisaje conformado por puros seres humanos; con sus diálogos y las relaciones humanas que propone, es como ver un paisaje lleno de relieves, donde cada ser humano que transita por esta obra es una piedrita, es un arbolito”, destaca Rodrigo Pérez.

“Esta reapertura es un poco un saludo a la bandera en términos de que responde a una necesidad más bien afectiva de mostrar nuestro trabajo, el que se ha desarrollado en un proceso bastante extraño, y al mismo tiempo es una demostración de la resistencia del mundo cultural y un ejercicio de reclamo del abandono del Estado y el ministerio”, apunta. Las restricciones en cuanto a la cercanía física, produjeron un segundo proceso creativo. “Finalmente hubo un desafío que se convirtió en estética; por ejemplo, no hablar frente a frente, sino hablar para adelante”, explica el director.

Debido al distanciamiento, el aforo será de 30 personas (18.00 h, sábado y domingo, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, $10.000, $5.000 en preventa en teatrolamemoria.com).

Teatro San Ginés también tiene un estreno, pero de la versión local, con actores chilenos, de una exitosa comedia que fue primero un éxito de cine y luego ha sido versionado en teatro en una decena de países: Perfectos Desconocidos. Muestra a cuatro parejas que se desafían a hacer visibles y audibles todos sus mensajes telefónicos. La dirección es de Franco Battista, y la adaptación de Guillermo Francella. Su productor, Carlos Seminara, destaca que en Argentina la obra superó los 200 mil espectadores y los 40 mil en España. El estreno chileno estaba pendiente desde diciembre pasado, primero por el estallido y luego por la pandemia.

“Esperemos que la tercera sea la vencida. El elenco es muy fuerte y la historia muy entretenida, con el tema del celular que a nadie le queda ajeno. Ojalá tengamos una temporada hasta el primer semestre del año que viene; es una comedia, pero con humor italiano, tiene mucha ironía y cinismo”, comenta el productor (19.00 h, sábado y domingo, 4 al 26 de diciembre, desde $9.900 a $22.000).

El GAM reabrirá sus puertas este sábado, con la iniciativa Plaza Libre, en una convocatoria abierta del estilo voguing, nacido en Nueva York (16.00 h, gratis, con inscripciones en gam.cl). Felipe Mella, director del GAM, comenta que “si bien continuaremos con una fuerte programación online, iremos paulatinamente organizando eventos presenciales con los aforos permitidos y así retomar la programación que quedó en pausa desde marzo. Queremos reactivar lo que más se pueda la actividad artística para los cientos de trabajadores de la cultura que no han podido desarrollarse y también para el público que extraña el evento en vivo presencial”.

La primera experiencia escénica será la performance sonora María, en la sala N1. Con la dirección de Juan Pablo Peragallo, dramaturgia de Carla Zúñiga y diseño sonoro de Daniel Marabolí, muestra una entrevista a la madre de una joven que está encerada en su habitación. A través de un dispositivo especial, se proyectan sonidos corporales habitualmente inaudibles (17.00 y 19.00 h, 5 al 20 de diciembre, sistema Elige tu precio, de $2.000 a $4.000).

Sala Tessier, en Bellavista, ofrecerá siete funciones presenciales de Terapia, de la compañía Teatro del Terror, con 15 personas de aforo (17.00 y 19.30 h, 6 y 8 de diciembre; 19.30 h, días 7, 9 y 10, inscripciones en tdelterror@gmail.com).

Además, Teatro Azares saldrá a la calle, a su frontis, en Huérfanos 2146, para presentar Violeta y Mateo de la compañía Teatro Ingenio en Movimiento (12.00 h, 19 de diciembre, gratis.

Otros espacios irán experimentando de manera más esporádica, con público y en streaming simultáneo. Teatro Finis Terrae tiene planeado ofrecer una función presencial de Mauro, de Lafamiliateatro y con la dirección de Eduardo Luna, en una versión de minimontaje y como adelanto de su futuro estreno (fecha tentativa, 17 de diciembre). El Cachafaz, en tanto, ofrecerá 40 cupos una vez por semana para el espectáculo Quedo atento a tus comentarios, de Jorge Alís.

Teatro UC está trabajando para obtener los permisos y poder ofrecer dos funciones presenciales de Carta de Navidad, monólogo en décimas con Jorge Aricheta que estrenan en streaming el 5 de diciembre, según adelanta su directora ejecutiva, Verónica Tapia. “Los protocolos de la Universidad Católica son más exigentes que los del ministerio, pero estamos trabajando para elevar esta solicitud y estamos muy optimistas porque estamos cumpliendo con todo”.

Una situación similar, al depender de la Universidad de Chile, es la que vive el Teatro Antonio Varas, que no tiene planificado reabrir presencialmente durante diciembre, al igual que el Teatro Universidad de Chile, el Teatro Municipal de Santiago, Sidarte, La Comedia y Camilo Henríquez.