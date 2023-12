Denunciante que destapó el caso de Democracia Viva: “Era extraño que sólo tuviera dos convenios y que su director fuera pareja de Catalina Pérez”

El 2 de mayo de 2022 la analista social Carla Olivares remitió al correo de varias autoridades del Ministerio de Vivienda la denuncia que hizo estallar el caso Democracia Viva, fundación comandada por Daniel Andrade que suscribió tres millonarios convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Se trata de la entonces presidenta de la asociación de funcionarios del Serviu y de la testigo clave en esta causa, ya que fue quien alertó sobre distintas irregularidades al interior del organismo liderado por el otrora seremi Carlos Contreras. Por lo mismo, su testimonio era considerado esencial en el marco de la investigación que lidera el fiscal Cristian Aguilar y finalmente lo entregó ante los investigadores el 29 de septiembre.

Así, en una diligencia que se extendió por dos horas -como dan cuenta antecedentes que pudo revisar La Tercera- partió relatando sobre su trayectoria en la repartición, aunque de inmediato se centró en los hechos que son pesquisados por el persecutor jefe de Antofagasta.

“En mi cargo de presidenta de la asociación de funcionarios del Serviu, remití un correo electrónico a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, dando a conocer distintas irregularidades que estarían ocurriendo dentro de la Seremi de Antofagasta, en el tiempo en el que Carlos Contreras cumplía dicho cargo”, sostuvo la profesional.

Enumeró, en ese sentido, la autorización que se hizo respecto de un arriendo rendido por ProCultura, tratos inadecuados a funcionarios, una serie de contrataciones, gastos mal ejecutados, y otros asuntos. De esta forma, además, abordó lo referente a Democracia Viva:

“Dimos a conocer a la Subsecretaría que la fundación Democracia Viva, una vez que nos dimos cuenta que habían fundaciones nuevas adjudicándose convenios, que era extraño e irregular que al buscar en internet dicha fundación sólo poseía dos Convenios, que su director era la pareja diputada de la república Srta. Catalina Pérez, y que además ella era del mismo partido político que el ex Seremi Carlos Contreras”, comentó Olivares.

Trabajo con fundaciones nuevas

En medio de su declaración, además, la funcionaria detalló sobre los cambios que fue introduciendo Contreras tras su llegada a la cabeza de la Seremi.

“Desde que tengo noción las fundaciones que trabajaron con nosotros en el diagnostico territorial, fueron Techo, Fusupo y Campamento de Ideas, y en los últimos años se sumó Urbanismo Social y Espacio Lúdico. Sin embargo, sumado al aumento de presupuesto a nivel nacional para el programa Asentamientos Precarios, como Serviu pensábamos que sería complicado a través de la carga laboral poder cumplir con las expectativas del trabajo pero confiábamos en que se iba a realizar igual, y luego al asumir el cargo el exseremi Carlos Contreras, de un momento a otro se nos informa que se habían sumado fundaciones nuevas”, sostuvo.

Y agregó que “al enterarnos de la integración de las nuevas fundaciones, se realizan los convenios y se realiza el acto administrativo de aprobar los convenios y luego la transferencia de los montos asociados, y una vez las fundaciones tienen el dinero, las fundaciones toman contacto con nosotros y se da inicio al trabajo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de los convenios y así se da inicio al trabajo territorial de cada fundación”.

En su caso particular, trabajó con Movimiento Fibra, por lo que acoró: La entidad “estaba a cargo de tres convenios de habitabilidad primaria, cuyo objeto era mejorar de forma transitoria las condiciones de vida (salubridad, seguridad, etc) en los campamentos, pudiendo advertir que respecto de esa fundación las labores del equipo territorial se realizaron de muy buena manera, no así administrativamente, ya que existían irregularidades a mi parecer dentro de la administración, de hecho realicé un informe dando a conocer las mismas, el cual remitiré al Oficial Policial vía correo electrónico”.