Disparar cuando la vida de las personas esté en riesgo: las amplias facultades que el gobierno entregó a las FF.AA. en la Macrozona Sur

“No queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero”, dijo, el 17 de mayo, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Lo hizo para reforzar los argumentos que tenía el gobierno para decretar un estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, donde el Ejército -en La Araucanía- y la Armada -en el Biobío- se desplegarían solo en las rutas de ambas regiones.

Sin embargo, en un evidente giro, el gobierno decidió solicitarle a la Cámara y el Senado una nueva prórroga del estado de excepción, ahora con un nuevo componente: la protección de la vida de las personas. La propuesta fue aprobada por diputados y senadores y, a partir de este miércoles 14, estará a disposición de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

¿En qué cambia el escenario?

Pero, ¿qué quiere decir esta norma? Según el decreto ingresado por el gobierno a Controlaría, “en consideración a los más recientes acontecimientos se ha observado un cambio de circunstancias en las acciones contrarias al orden público, que hace necesario que la protección de la vida de las personas sea también contemplado”. Por lo mismo, agrega, “se espera poder ampliar el ámbito de eficacia de la colaboración de las Fuerzas Armadas y las policías, y de apoyo del personal, medios y equipamiento técnico y logístico de las FF.AA.”

En la práctica la definición entregar “protección de la vida de las personas” es bastante amplia, advierte distintas fuentes de las FF.AA. Ello, porque no se establece un límite de cuándo actuar y cuándo no, lo que los expondría, nuevamente, a algo que hace rato no les es cómodo: hacerse cargo del orden público. Ni en el Ejército, ni en la Armada, están 100% conformes con esa instrucción, pero, admiten, “somos no deliberantes, así que hay que cumplir”.

La decisión del gobierno de ampliar esta facultad radica en los últimos atentados en la Macrozona Sur, donde el ataque al Molino Grollmus fue determinante. Ese 29 de agosto tres personas resultaron gravemente heridas a bala, luego de ser atacadas por un grupo de casi 20 encapuchados, en la comuna de Contulmo, en el Biobío. Una de las víctimas sufrió la amputación de una de sus piernas.

El ataque se registró pasadas las 18.30 horas, y la Armada no llegó. Esto generó cierto grado de molestia en el gobierno, dado que estaban a casi una hora y media del lugar, aunque en la Armada se defienden señalando que tienen una única base de repliegue en el sector de Los Álamos. En Interior, sin embargo, no les convenció esa explicación y les pidieron un desligue operativo más efectivo.

A partir de eso, el Ejecutivo quiso cambiar el foco de las FF.AA. y definir un nueva estrategia, la cual contemplará amplias facultades para las FF.AA., pues, podrán intervenir cuando presencien o sean informados de un atentado e incluso, disparar cuando esté en riesgo la vida de las personas. Un alto oficial explica: “Si la vida de un ciudadano está corriendo peligro, como por ejemplo, como pasó en Contulmo, tendremos que actuar, ahora, siempre regidos por nuestras Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), la cual estipula la gradualidad de cuando podamos disparar o no”.

Ministra del Interior: “Sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden”

Fue a la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien le tocó explicar a diputados y senadores sobre sobre esta nueva disposición del estado de excepción.

“Nosotros en el gobierno del presidente Gabriel Boric tenemos plena conciencia que los estados de excepción no van a ser la solución. No nos gusta nada tener que requerir a este instrumento, pero cuando tenemos chilenos y chilenas, muchos de ellos de comunidades mapuches, que viven con temor, sin poder llegar a sus casas, que viven escuchando disparos -y sabemos que las policías no están llegando, no se la pueden-, recurrimos a este instrumentos”, indicó, asumiendo que Carabineros no puede enfrentar este problema solo.

Sobre cómo se desplegarán las FF.AA., a partir de ahora, indicó que “el foco de despeje de rutas incluye el cuidado de vida de las personas, por eso se cambia el decreto (..), dado que las últimas semanas hemos visto acciones que van directamente contra predios, donde hay personas afectadas, con heridos graves, acciones extremadamente crueles. No podemos dejar desprotegidas a las personas en esta condición”.

La nueva titular de la cartera encargada de la Seguridad Pública sostuvo que esta idea no nació de ella, sino que fue parte de lo que “heredó” de su antecesora, Izkia Siches, descartando que se trate de una iniciativa motivada por la derrota del Apruebo en el plebiscito. Ahora, estará en las FF.AA. aplicar al nueva disposición ya no “acotada”, sino que “ampliada”.