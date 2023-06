El aterrizaje de la exministra Cecilia Pérez como asesora de RN en el Consejo Constitucional

Le ha dicho a su entorno que quiere pasar desapercibida, pero su vestimenta poco ayudó para ese objetivo. El lunes por la mañana, en el Congreso de Santiago hacía frío y algunos consejeros con sus asesores se asomaron al jardín de la Cámara para tomar aire. Ahí, en ese grupo de representantes, apareció con un abrigo largo y rosado la exministra Cecilia Pérez.

La exsecretaria de Estado, justo en el día que se realizó la primera votación del pleno, llamó la atención inmediatamente, a quien se le ha visto conversando con consejeros de su partido.

Son varios quienes la conocen: los funcionarios del Congreso, los guardias, carabineros y escoltas. De hecho, no era la primera vez que se veía vinculada a alguna actividad del Consejo Constitucional. La semana pasada asistió a la ceremonia del Tricel en que se proclamó como electos a los 51 consejeros que lograron un escaño en el órgano redactor.

Ambas escenas no fueron una casualidad ni tampoco una coincidencia. La exvocera hizo su debut como asesora de la consejera Ivonne Mangelsdorff. La representante de O’Higgins es una consejera improbable. Consiguió su escaño en el Consejo gracias a la paridad de salida. Su lista tuvo que corregir y el candidato Juan Sutil, quien obtuvo casi 76 mil votos, tuvo que ceder su puesto a Mangelsdorff quien consiguió poco más de nueve mil votos.

La consejera de O'Higgins Ivonne Mangelsdorff.

La consejera Mangelsdorff conoce hace tres décadas a la exministra Pérez. La primera vez que se vieron fue el primer día de clases cuando ambas eran estudiantes de Derecho en la Universidad Andrés Bello. Era el año 1993 y desde ahí hasta la fecha no se han vuelto a separar.

Las dos militan en RN hace décadas y han tenido carreras políticas distintas. Pérez ha estado en la primera línea del piñerismo. Primero como intendenta y después como su vocera en ambas administraciones y finalmente como la ministra de Deportes. Mangelsdorff fue seremi del Trabajo, gobernadora de Cachapoal y también estuvo en la División de Relaciones Políticas de la Segpres.

La llegada de Mangelsdorff al Consejo ha sido un camino de sorpresas. No solo por los efectos de la paridad, sino que porque no estaba en sus planes aspirar a este cargo. Fue a inicios de febrero, cuando ella venía llegando de un viaje a Miami con su familia, que se bajó del avión y recibió un llamado de un dirigente de partido de RN. En esa conversación le estaban pidiendo ser candidata ya que todas las instancias de la colectividad estaban de acuerdo con proclamarla. A la exgbernadora no le quedaron muchas opciones. Además, ella misma ha reconocido que para todo abogado “es el sueño del pibe” participar de la redacción de una Constitución.

Meses después, el 7 de mayo, cuando supo que logró quedarse con uno de los escaños de la Región de O’Higgins supo de inmediato que necesitaría ayuda y no dudó en pensar en Pérez. Al día siguiente llegó hasta la casa de la exministra para conversar sobre su futuro como consejera y ahí empezó a fraguarse su llegada como asesora.

“Ella estaba en ese ostracismo político donde claramente no quería participar en nada, con cansancio, con esa fatiga que tiene que ver con años de trabajo y exposición, pero cuando la invité a participar, a acompañarme, le dije: ‘acompáñame en este proceso como asesora legislativa’. Esto es algo técnico, algo que significa escribir cada norma, cada principio que va a estar redactado en esta Constitución. Claramente no se quiso restar, primero porque era yo, ya que nos permitía una posibilidad de estar juntas trabajando, pero también por este desafío tremendo que significa escribir la Constitución”, afirma la consejera a La Tercera PM.

El equipo de asesores

Cecilia Pérez -quien además es una de las figuras que RN busca potenciar para las próximas elecciones municipales, particularmente en La Florida como sucesora de Rodolfo Carter- llegará a incorporarse al equipo de asesores de la bancada de consejeros RN y Evópoli. Este grupo está integrado por la delegada Pilar Cuevas, Germán Becker, Lorena Gallardo, Gloria Hutt (Evópoli) y Mangelsdorff, a quienes la exministra conoce hace años.

Pérez -quien ahora es vicepresidenta del equipo de fútbol Universidad de Chile- será asesora con otros nombres conocidos en RN. Uno de ellos es Marco Riveros, abogado que cuenta con experiencia en tramitación legislativa. Luego está Ana Millanao, asesora parlamentaria, Magdalena Moncada abogada con experiencia en seguimiento y tramitación legislativa y Sebastian Sotomayor, abogado del área del proyecto constitucional del centro de estudios Horizontal.

Pérez, dicen algunos en el sector, operará como “cabeza de serie” de ese equipo de asesores y coordinará el trabajo político y comunicacional de la bancada. La experiencia política adquirida en sus cargos anteriores le servirán para empezar a tejer redes en el Consejo. De hecho, varios dicen que ya está en eso y ha empezado a tender puentes con consejeros y asesores del oficialismo.

La exsecretaria de Estado se suma a varios otros personeros del gobierno del expresidente Sebastián Piñera que se han involucrado en el nuevo proceso constituyente. De hecho, el mismo lunes en que la exministra llegó hasta el Consejo, sus excompañeros de La Moneda se la toparon y se enteraron de su nuevo rol de asesora.

En los pasillos del Congreso en Santiago se topó con los comisionados Juan José Ossa (RN), Máximo Pavez (UDI) y Hernán Larraín (UDI). Los primeros dos estuvieron en la Segpres y el último se desempeñó como ministro de Justicia. De hecho al verse, se tomaron una foto y la mandaron al chat de Whatsapp que comparten los exministros y exsubsecretarios de la última administración piñerista.

En el entorno de Pérez, en todo caso, descartan que su llegada haya sido a petición de Piñera, quien ha seguido de cerca el proceso y, según dicen sus cercanos, le gusta estar informado e intentar influir.