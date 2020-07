El difícil regreso a la pantalla de Soltera otra vez

La cuarentena y las medidas sanitarias que exigen distanciamiento social han obligado a los canales a modificar drásticamente su parrilla programática habitual, en un fenómeno que ha convertido a la ficción, y en especial a las producciones del pasado, en la gran carta y principal solución que han encontrado los diversos canales para llenar de contenido el horario prime.

Y así como Mega en los últimos días decidió reestrenar Amanda y Pituca sin lucas -dos de sus teleseries más populares de los últimos años- y TVN hizo lo propio ayer con Aquelarre, su recordada telenovela de 1999, Canal 13 se sumó a la tendencia y este mes reprogramó en las noches Soltera otra vez, una de sus producciones dramáticas más exitosas de la última década.

La ficción protagonizada por Paz Bascuñán, estrenada originalmente en 2012, entró nuevamente al bloque prime -de lunes a jueves- el pasado 18 de junio, reemplazando en su horario al estelar Bailando por un sueño, que salió abruptamente del aire luego de un cuestionado regreso a la pantalla en medio de la cuarentena. Y aunque se trata de un proyecto que registró récords de sintonía y marcó una época para el canal, su elenco y para la ficción nacional en su conjunto, su vuelta a la pantalla ha estado, hasta ahora, lejos de los resultados de su emisión original.

Así lo confirma la sintonía: en estas primeras semanas al aire Soltera otra vez no ha podido superar el tercer lugar en su horario, con un promedio de 7,4 puntos de rating desde su primer capítulo (y anoche con 7,7). Quienes lideran la franja han sido Mega y TVN, el primero con 14,7 puntos de rating promedio durante mismo período, gracias a la retransmisión de Pituca sin lucas, que va de lunes a miércoles, y el programa de concurso musical Dale play que se transmite los jueves. Y en el caso del canal público con la teleserie turca Hercai, un fenómeno de audiencia que ha promediado 10,2 unidades durante la última semana.

Desde Canal 13, en todo caso, subrayan que la teleserie tiene mejores resultados en lo que se conoce como el "rating comercial", en base a la cantidad de auspiciadores que genera. Un ítem donde se ubica en el segundo lugar en su horario. Además, destacan que la producción ha logrado conservar buena parte de la audiencia fiel que siguió la ficción hace casi una década, cuyo perfil es de mujeres jóvenes o adultas-jóvenes.

"Una de las soluciones prácticas que nos ha permitido sobrellevar la imposibilidad de grabar las teleseries contempladas para este año ha sido el reestreno de contenidos que fueron relevantes para la audiencia", comentan desde la señal del Grupo Luksic.

“Soltera otra vez es una de las teleseries que en su debut en el 2012 tuvo un rating hogar 26,8 y comercial 12,8 lo que la transformó en una de las teleseries más exitosas de nuestra área dramática y hoy ha vuelto a las pantallas para acompañar y entretener cada noche a los televidentes. Sus emisiones han logrado un segundo lugar en rating comercial y ha mantenido su perfil de público que corresponde a mujeres de 25 a 34 años”, agregan desde la estación.

Una edición acorde al 2020

Más allá del rating, uno de los aspectos que ha resaltado en este regreso de la teleserie -como ha quedado de manifiesto en las redes sociales y en la opinión de parte de su elenco- es cómo las temáticas que ésta aborda han resistido al paso del tiempo. Sobre todo en problemáticas sensibles y de cambios vertiginosos en los últimos años, como aquellas que tienen que ver con el rol de la mujer en la sociedad y su representación en pantalla.

Un cuestionamiento que ha emergido en el último tiempo en torno al regreso al streaming de emblemáticas series estadounidenses o incluso con clásicos del cine como Lo que el viento se llevó -por su representación de la población afroamericana en la cinta-, al que Soltera otra vez no ha estado ajeno por cómo abordó a las mujeres chilenas hace ocho años.

En ese sentido, la reposición de Soltera otra vez motivó al pronunciamiento de la Red de Actrices Chilenas y la comisión de género del Sindicato de Actores. Ambas entidades se refirieron al regreso de la teleserie en sus redes, cuestionado “la cosificación de la mujer, la reducción del rol femenino a la persecución de un marido y ser madres”, según la RACH, que “son muestras de una visión retrógrada que las mujeres han dejado atrás de manera manifiesta”.

En esa misma línea, el guionista de la teleserie, Marcelo Castañón, reconoce que tiene sentimientos encontrados con este reestreno. “Encuentro que envejeció mal”, dice el autor. “Evidentemente hay un cambio y me parece muy interesante el poder discutir la mirada del amor y de las relaciones románticas. Cristina Moreno respondía a su tiempo” concluye.

Por su parte, la actriz Lorena Bosch - quien interpretó a Fabiola en la teleserie - se refirió al tema y expresó que “más allá de si es o no el momento de esta teleserie, voy a destacar que esta pandemia ha develado la importancia y la necesidad de la ficción”.

Por su parte, su colega Josefina Montané también habló del regreso de la teleserie que la lanzó a la fama y aportó un punto de vista crítico en el programa En línea con, que conduce Elvira Cristi. La actriz contó que le “han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno. También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con ‘la flexible’. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas (...) ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían”.

Al respecto, fuentes ligadas al proyecto aclaran que la versión de la telenovela que se emite ahora no es la misma que se transmitió en 2012, y que en el canal tomaron nota e hicieron ajustes de edición a los episodios para adaptarse a los tiempos que corren. En ese sentido, indican que se han eliminado elementos como el llamado "minuto feliz" de cada capítulo, así como aquellas escenas que contienen exceso de "piel" de manera injustificada o alusiones a las mujeres que se consideran inapropiadas.

El debate está teñido también por otro de los puntos más complejos que marcó a Soltera otra vez, que mientras transmitía su tercera temporada, en 2018, coincidió con el destape de las primeras acusaciones contra su director, Herval Abreu, por abusos sexuales - una de ellas realizada por una actriz que participó del elenco en su primera entrega-, las que terminaron frente a la justicia con un fallo de sobreseimiento por no reunir los antecedentes suficientes para la causa.

El reestreno no dejó indiferente a su exdirector. El pasado 17 de junio, Abreu realizó una publicación en Facebook donde recordó los pormenores de la creación del proyecto. “Fundamos un estilo que quizás otros intentaron copiar o se sintieron impulsados a renovar sus lenguajes y compromiso con el género. Eso y mucho más nos enorgullece”, escribió en la red.