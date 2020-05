El estrecho margen de los ventiladores mecánicos: 60 pacientes se conectan a diario y 50 se extuban

Desde que partió mayo, toda la atención se volcó a un solo elemento: los ventiladores mecánicos invasivos. Eso, pues el aumento de casos, que a diario está por sobre los dos mil, golpea fuerte el nivel de ocupación de las UCI, unidades críticas donde se internan los pacientes que necesitan soporte ventilatorio.

En ese contexto, los reportes diarios que realiza la Sociedad Chilena de Medicina Intensivia (Sochimi), ilustran y siguen el pulso diario de las unidades más complejas lo largo de todo el país.

Uno de los recuentos que incluye este informe es la cantidad de pacientes intubados en las últimas 24 horas, es decir, cuántas personas nuevas necesitaron ventilación y fueron conectadas al soporte. En el reporte del 17 de mayo, el más actual a la fecha, se indica que 62 personas fueron intubadas.

La cifra es de las más altas registradas hasta la fecha y que en dos semanas se ha más que duplicado. Así, si se considera que el 5 de mayo eran 27 los casos nuevos que requerían este tratamiento, el aumento alcanza un 129%.

Esa variable,además, se acompaña de la cantidad de pacientes extubados, es decir, que se recuperaron y superaron la necesidad de un ventilador mecánico. Este dato se mantiene inferior que los intubados y ha pasado en dos semanas de 14 personas a 40.

Así, la tendencia de uso de estos elementos deja un margen muy estrecho: de acuerdo al último recuento de la Sochimi, 62 pacientes nuevos fueron intubados, mientras que 40 fueron extubados y otros 11 que se encontraban en terapia UCI, haciendo uso del sorporte, fallecieron.

“Lo habitual para pacientes no Covid-19 es que necesiten ventilador en un periodo entre seis y siete días. Para los pacientes Covid-19 aún no tenemos el dato bien fino, pero hay consenso en que están necesitando en promedio entre 10 y 14 días de un ventilador mecánico. Algunos llegan incluso a los 21 días. En definitiva, se trata de personas que harán uso de ventilación prolongada”, dice el intensivista de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vocero Socihimi, Eduardo Tobar.

El médico además explica que “los pacientes extubados no significa que dejan las UCI ya que pueden permanecer en esas unidades dos o tres días más”. Para decidir extubar a una persona, dice Tobar, se realiza un “check list” para determinar si el paciente puede realizar una prueba de ventilación espontánea. De ser ese el caso, abandona el soporte ventilatorio.

“El escenario actual es muy preocupante. Desde el 1 de mayo al aumentar el total de casos con Covid-19 posteriormente hubo un incremento en los pacientes intubados. El ideal, al que ojalá podamos llegar, es que la cantidad de pacientes que lleguen a ser intubados sea al menos la misma de las que son extubados, pero estamos lejos de eso aún. La cifra solo va al alza”, dice Tobar.

Un escenario similar es el que se vive en la UPC de la Clínica de la Universidad de los Andes. El intensivista, Diego Pérez, cuenta que los pacientes con Covid-19 positivo que han llegado hasta ese recinto han estado en promedio dos semanas conectados a un ventilador mecánico.

“Hemos tenido que aumentar la capacidad a 14 camas con ventilador mecánico y duplicamos la capacidad de ventiladores mecánicos. Además, aumentamos a 16 camas en la Unidad de Cuidados Intermedios”, relata Pérez. Según el médico hasta el momento han dado de alta a un paciente que estuvo conectado a un ventilador y se han trasladado a otros dos a unidades de menor complejidad.

¿Cuándo se mejora el paciente? Pérez detalla que los signos deben apuntar a una mejora en su capacidad para respirar: “Debe haber una mejoría en su mecánica ventilatoria con disminución del esfuerzo que hace para respirar, buena capacidad muscular respiratoria y bajo nivel de soporte respiratorio mecánico, bajos requerimientos de oxígeno, hemodinamia adecuada, un nivel de conciencia que le permita proteger la vía aérea, tos adecuada para manejar secreciones y que no esté con un exceso de líquido en el cuerpo que pueda determinar que sus pulmones se congestionen al retirar el soporte ventilatoria”.

La presión está llegando a las Urgencias

El jefe de la Urgencia de la Clínica Indisa, Leonardo Ristori, cuenta que el aumento de las consultas respiratorias por Covid-19 también está teniendo sus efectos en la saturación de la Urgencia. “Hemos estado aumentando el número de camas críticas de forma bastante importante, empezamos con una dotación de 80 cupos y vamos en 130 y algo. De las cuales 128 estaban ocupadas, y ahora estamos abriendo más camas todavía, tenemos una holgura. Tenemos algunos enfermos Covid-19, o sospechosos, esperando tres o cuatro horas en servicio de urgencia que su cama esté lista para poder subirlo, eso sí nos ha pasado”, dice Ristori.

El médico asegura que de las personas que llegan con Covid-19 a la Urgencia de la Indisa, “prácticamente el 70% queda hospitalizado”.

El exdirector de la Posta Central también detalla en que estos pacientes no solo necesitan de un ventilador mecánico, sino de una serie de otros tratamientos: “Las fallas no son solamente de pulmón, es todo un manejo. El paciente puede tener también fallas renales, cardíacas, se produce una cascada de problemas a raíz del conflicto respiratorio que es donde se inicia la cosa. El ventilador mecánico, que hay una especie de fascinación con este aparato, pero lo que en verdad necesita el paciente es un tratamiento bastante global. Nosotros en la urgencia podemos mantener con ventilador a un paciente, pero ese paciente rápidamente va a necesitar otras cosas que el servicio de urgencia no le va a aportar”.

El médico intensivista, Juan Carlos Said, comenta que el escenario que revelan las cifras de Sochimi es “una situación de colapso bastante grave, por ejemplo, a nivel de la Región Metropolitana casi todas las UCIs están ocupadas por sobre el 90%”.,

Pese a la importancia de contar con máquinas como ventiladores mécanicos, Said considera que se debe potenciar la estrategia de la autoridad sanitaria en otras áreas. “Hay que tener una estrategia que desde el punto de vista de salud pública sea río arriba. Comprar ventiladores es hacerlo río abajo, pero no le vamos a ganar al coronavirus solo compran ventiladores. Por eso es muy importante aumentar la capacidad para trazar y ubicar a los contactos rápidamente para aislarlos. Diagnosticar, trazar, contactar y aislar puede ser tan efectivo como tener una vacuna en términos de control que se puede lograr de la enfermedad", dice Said.