El testimonio del exbrazo derecho de Cathy Barriga que complica el presente judicial de la exalcaldesa de Maipú

Fue resolviendo una plaga de murciélagos en la villa San Luis que Luis Japaz se ganó la confianza de la exalcaldesa Cathy Barriga en Maipú. Estaba recién ingresando como funcionario a esa municipalidad y fue la primera gestión que se le encargó. Era un problema de larga data y fue resuelto, dice él, en dos meses.

Comenzaron a llegar las felicitaciones para la alcaldesa, quien pidió conocer a quien había coordinado esta labor. “Fueron tantas las felicitaciones que le llegaron de mi parte para la alcaldesa que ella quiso conocer a este personaje. Por eso, me invitó a almorzar a la sala de reuniones, cuya sala sería posteriormente mi oficina”, dice.

Así parte la declaración que dio Japaz, otrora “mano derecha” de Barriga, ante la fiscal Constanza Encina el 6 de enero de este año en el marco de la investigación por fraude al fisco, apropiación indebida y falsificación de instrumento público contra la exjefa comunal de Maipú. El exfuncionario, de profesión cirujano dentista, fue formalizado por la misma causa por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Ese día, quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En su testimonio, plasmado en 35 páginas y al cual tuvo acceso La Tercera, Japaz va relatando en orden cronológico su paso por ese municipio, además de ir respondiendo consultas de la fiscal Encina. Asimismo, en el documento judicial también se exponen conversaciones de WhatsApp entre el dentista y la alcaldesa.

“Pasé de los murciélagos a tener llegada con la alcaldesa, no era tener poder, pero sí cierta cercanía con ella, y en ese tiempo ella pasó automáticamente a estar cada vez más dentro de una ostra, a encerrarse. No quería escuchar ya que sentía que si escuchaba era parte. Es decir, si alguien le decía “falta plata” lo que ella hacía era tratar de no escuchar y/o no saberlo”, afirmó Japaz en parte de su declaración.

Cuidadoras de su hijo

Una de las últimas investigaciones que está realizando la fiscalía es si la exmodelo pagaba a las cuidadoras de su hijo con dineros municipales. En esta labor, según Japaz, hubo varias personas, la primera de ellas -de manera informal- Andrea Monsalve, funcionaria quien falsificó un título de periodista y que también fue considerara en su minuto como mano derecha de Barriga.

Según Japaz, le advirtió a la jefa comunal que esto era irregular: “¿Alcaldesa, usted no cree que es un error dejar a Andrea Monsalve, fuera de su horario, cuidando a su hijo? Creo que es un error”, ‘¿no será que es mejor que Kim, ¡a cuidadora la ayude?’ Debo hacer presente que en ese momento yo no sabía que Kim, la cuidadora de Romeo, estaba siendo pagada con plata municipal”, dijo en su declaración.

Una de esas trabajadoras a cargo de los cuidados del hijo de Barriga fue Kimberly Guajardo, quien estuvo en esas labores entre 2017 y 2018. De forma paralela recibía boletas emitidas por la municipalidad con un total de $8.800.000, según la fiscalía.

“Me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la cuidadora de (nombre del hijo). Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse”, dijo Japaz en su declaración.

Otra de las cuidadoras fue identificada como Andrea Fuentes, contratada en 2018 por un monto total de 9.734.326 equivalente a 11 boletas. La tercera cuidadora fue Lorena Torres, pero la fiscalía aún no identifica los montos de sus remuneraciones.

Contratación fallida

En su declaración, Japaz mostró un WhatsApp del 1 de mayo de 2018 donde se daría cuenta de una contratación fallida de otra mujer que se destinaría para cuidar al hijo. Sin embargo, no resultó bien. La conversación fue así:

Barriga: Buenos días. Feliz día del trabajador. Necesito urgente hablar con usted por la niñera que contrató. Muchas gracias. Marianela.

Japaz: Cresta, empezó el we...

Barriga: Chuuu

Japaz: Creo que entonces no podemos. Y si ella ya sabe que la contrató partimos mal. Exacto.

Barriga: Claro. Le preguntaré.

Japaz: Gracias. Debut y despedida.

Minutos después se retomó el diálogo.

Barriga: Porque yo le pregunté a la hermana de ella en qué departamento de la Municipalidad trabajaría y la hermana me dijo en la Alcaldía cuidando al bebé.

Japaz: Buuuu. Mal. Pésimo.

Barriga: Empezó el cawin sin haber comenzado. Fuera.

Japaz: Exacto. Adiós.

“Efectivamente en esta conversación queda claro que fue un intento fallido de contratar a una cuidadora nueva, que empezó a decirle a la gente que iba a trabajar en alcaldía “cuidando al bebé”, por lo que eso ya era un problema porque significaba poner en evidencia del delito que estaba cometiendo. Por lo mismo, la despedimos inmediatamente”, concluyó el exfuncionario sobre el diálogo.

Situación presupuestaria

La fiscalía indaga un déficit presupuestario de unos $31 mil millones. Sobre esto, Japaz fue interrogado por la fiscal Encina con varias preguntas. “¿Qué conocimiento tenía Cathy Barriga de la situación presupuestaria del municipio?”, consultó la persecutora. Su respuesta fue: “Ella sabía perfectamente cuando había problemas presupuestarios porque siempre se le hacía presente, pero ella constantemente decía que no quería seguir escuchando”.

Más adelante, en su explicación, Japaz mencionó el rol que tuvo el diputado Joaquín Lavín León en la alcaldía de Maipú. Según dijo, era quien revisaba los informes: “Entonces cuando llegaban cosas de materias presupuestarias, ella me pedía que le pasara las cosas y aquí aparece Joaquín Lavín León, que leía todos esos documentos que le íbamos entregando y las cosas que se iban entregando transmitiendo al concejo municipal”.

“¿Y de dónde sacaron fondos para ejecutar todos los gastos no presupuestados?”, fue otra de las preguntas de la fiscal. “Yo creo que sacaba de cualquier ítem, por ejemplo, si había que sacar del ítem 22 de honorarios para pagar eventos, se hacía. Por eso después se dejaban de pagar las cuentas básicas como la luz”.

Una de las compras más cuestionadas realizadas por la gestión de Barriga fue con una serie de peluches de personajes bautizados como “Renacin” y “Smapina”, donde se gastaron $55 millones.

“¿Cómo surge la idea de comprar peluches Renacín y Smapina?”, preguntó la fiscal. “Son peluches que ella quería que fueran el logo de su gestión. Es un merchandising municipal simplemente, y efectivamente se pagó con recursos de la Codeduc. Cuando empezaron a cuestionar la compra, ella pensó en esta solución de decir que era para promover el cuidado del medioambiente, pero eso no es efectivo, la verdad eran simplemente peluches que ella quería regalar”, fue la respuesta de Japaz, quien también está como imputado en la causa.