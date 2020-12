En los próximos días se va: En medio de versiones de molestia de Piñera por tanto ruido, se acaba el tiempo para que Desbordes salga del gabinete

El lunes, el Presidente Sebastián Piñera le comentó a algunos de los ministros del comité político que los tiempos se “habían acelerado” y que el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el presidente del BancoEstado, Sebastián Sichel, no podían seguir dilatando su salida del gobierno y que se debía zanjar durante este mes cuándo dejarán sus cargos.

El Mandatario, según afirman en Palacio, está molesto por todo “el ruido” que se ha generado con las salidas debido a que, en un inicio, se contemplaban otras fechas para las salidas de ambos, sin embargo, debido a lo mediático que ha sido el Jefe de Estado cree es conveniente adelantar el proceso.

Así, las definiciones se aceleraron, sobre todo, para el titular de Defensa quien ya decidió que dejará su puesto de ministro durante estos días. De hecho, en la cartera algunos de los funcionarios, según fuentes de gobierno, ya fueron notificados respecto a que su salida se concretará en los próximos días, a más tardar el próximo lunes. Y que, una de las señales más claras, fue la cancelación de un viaje a Israel que tenía programado.

Esto, sobre todo, a raíz del aumento de la presión que comenzó a surgir desde la militancia de Renovación Nacional quienes han insistido en que Desbordes deje el gabinete para que sea la carta presidencial de la colectividad en las primarias presidenciales del próximo año y para que se despliegue apoyando a los candidatos en las elecciones municipales, gobernadores y constituyentes.

De hecho, en la bancada de diputados del partido está circulando una nueva carta, que se suma a la de unas semanas atrás, en la cual le insisten en que deje el gabinete para asumir el desafío presidencial.

“El día que el Presidente Piñera te nombró ministro de Defensa, dijiste que no te ibas a desaparecer de RN. Llegó el momento de cobrarte la palabra. Mario, hoy te estamos respetuosamente solicitando que vuelvas para liderar nuestro sector”, dice uno de los párrafos de la misiva.

Por su parte, la diputada Camila Flores, indicó que “me parece positivo que el ministro de Defensa, Mario Desbordes, adelante su salida del Ministerio y pueda en definitiva así contribuir a la campaña por gobernador regional constituyente, para las municipales. Necesitamos a todos nuestros liderazgos, y por cierto que Mario Desbordes es uno de los liderazgos importantes que tiene RN”.

Como sea, ayer en la tarde el ministro Desbordes estuvo junto al Presidente Piñera en una ceremonia de egreso de la Fach. En esa instancia, según algunas fuentes ambos habría pactado el día de la salida, sin embargo, otros en Palacio afirman que esa conversación aún no se concreta.

“Hay presiones de los mismos partidarios de él, pero es algo que no está resuelto y compete al propio Presidente”, dijo hoy, en radio Universo, el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio.

Hasta ahora, los nombres que suenan para reemplazo de Desbordes son el titular de Minería, Baldo Prokurica, y el actual subsecretario de la cartera Alfonso Vargas.

Se aceleran tratativas para salida de Monckeberg

En paralelo a las últimas gestiones para la salida de Desbordes, tal como adelantó La Tercera PM, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, también podría salir de su cargo para contribuir a ordenar las filas de RN debido a que varios dirigentes se lo han solicitado. Esto, si se logra llegar a un acuerdo con la disidencia de la colectividad para una mesa de consenso.

De hecho, las conversaciones entre ambos bandos ya se iniciaron y el diputado Tomás Fuentes, quien es parte de la disidencia, conversó hoy en la mañana con Monckeberg para abordar el posible acuerdo y hoy los diputados han continuado las tratativas.

Así, la fórmula que se baraja, para poder cumplir con la ley de partidos políticos, es que Monckeberg renuncie, idealmente junto con Desbordes, y asuma como primer vicepresidente, cupo que está vacío desde que el senador Rafael Prohens asumió la cabeza de RN en lugar de Desbordes.

De esta manera, la apuesta es que una vez que asuma en ese lugar, Prohens dé un paso al costado y Monckeberg automáticamente asuma como presidente y, posteriormente, sea ratificado en el consejo general del próximo 5 de enero.

“Ante la disposición del ministro Monckeberg para dejar de ser ministro y liderar una mesa de consenso en RN muchos nos hemos tomado esto con alegría y el día de hoy esperamos poder llegar a un consenso para que todos los lotes del partido se sientan representados en una lista de consenso liderada por Monckeberg”, indicó a este medio el diputado Fuentes.

Y agregó: “Creo que el cambio hay que hacerlo ahora (…). Por lo menos desde mi sector haremos todo lo posible para que todas las sensibilidades se sientan representadas y podamos llegar a un acuerdo”.

En RN transmiten que están intentando convencer al senador Francisco Chahúan, quien busca presidir RN y quien rechazó la idea de una directiva de consenso.

¿Y Sichel cuándo?

Mientras el Presidente define su esquema para la salida de Desbordes, desde el Banco Estado Sichel se apura para decidir antes de fin de mes si se suma o no a la carrera presidencial. Un hecho que sus cercanos dan por seguro, pero que el abogado exDC evitar dar por sentado.

En el entorno de Sichel señalan que su permanencia en el Banco Estado no está amarrada al itinerario de Desbordes. Y que no ha tenido aún la conversación definitiva con Piñera para definir hasta cuando se queda. “Su evaluación no va de la mano de lo que haga Mario”, insisten sus cercanos.

Ha dicho que el mejor escenario es competir como independiente en la primaria de Chile Vamos y que los partidos del conglomerados le permitan hacerlo.

Por eso leyó con buenos ojos que el fin de semana Javier Macaya ganara las internas de la UDI, dado que también es partidario de una competencia amplia del sector. Después de que se conocieron los resultados de la elección gremialista la nueva mesa UDI se contactó con Sichel para reafirmarle que la nueva mesa UDI promoverá una primaria que lo incluya.

Hace varias semanas Desbordes también le explicitó a Sichel por interés porque compita, tal como lo verbalizó el jueves pasado durante una reunión en casa de Evelyn Matthei.

Con el único partido con que Sichel no ha tomado contacto para asegurar que no le pondrán trabas para ir a la primaria es con Evópoli.

Sichel, en todo caso, mantiene abierta la posibilidad de salir anticipadamente del Banco Estado aunque ha transmitido internamente que es un error adelantar la carrera presidencial.

Como sea, en el entorno de Desbordes dicen que no quieren que el titular de Defensa salga en la misma fecha que Sichel porque apelan a que “son cargos de distinta importancia” y porque quieren marcar un hito político. En Palacio, de hecho, sostienen que “es distinto un ministro que el presidente del Banco Estado” y que, por lo mismo, lo más probable es que salgan en fechas distintas de sus cargos.