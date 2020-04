“Existe un desbalance total”: Los alegatos opositores por la “excesiva” presencia de alcaldes oficialistas en TV

“El pluralismo de los medios de comunicación es fundamental y existe un desbalance total y absoluto respecto de la presencia de alcaldes de Chile Vamos versus alcaldes de la oposición. Con otros actores políticos, como parlamentarios y presidentes de partido es bastante más equitativo, pero respecto de los alcaldes hay un desequilibrio evidente”.

Con esas palabras el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, expresó a La Tercera PM su molestia respecto de la “desbalanceada” presencia televisiva de alcaldes del oficialismo por sobre los de la centroizquierda, preocupación que se ha ido instalando cada vez más en los partidos del sector, a raíz del protagonismo que alcanzaron las autoridades locales en el marco de la crisis por el coronavirus.

Así quedó demostrado según un estudio de la empresa de comunicaciones Conecta Media, quienes midieron la aparición de los ediles en programas diversos programas. Y la conclusión fue tajante: en el periodo del 1 de marzo al 8 de abril de este año, las primeras cinco autoridades con la mayor cantidad participaciones en TV son de Chile Vamos, particularmente de la UDI, siendo seguidos, en el sexto lugar, por el exsocialista y alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.

Además, según la investigación, el número de apariciones de los alcaldes de derecha era el doble -o en algunos casos, el triple- que el de sus pares de la ex Nueva Mayoría. Por ejemplo, Joaquín Lavín (Las Condes) contó con 101 participaciones en televisión, seguido por Rodolfo Carter (La Florida) y Evelyn Matthei (Providencia), con 54 y 52, respectivamente. Durán, en tanto, alcanzó 22 apariciones.

En ese sentido, el tema se ha conversado ampliamente al interior de los partidos de la centroizquierda, quienes acusan que los canales de televisión estarían incumpliendo un “principio de pluralidad” en el caso de las autoridades comunales. Además, en el sector existe preocupación por el hecho de que, en general, la mayoría de las figuras que hoy son cartas presidenciales justamente ocupan el cargo de alcaldes.

"Nadie puede poner en duda que hay una colusión entre los medios de comunicación y sus líneas editoriales, que responden a los intereses de sus propietarios. Ellos toman decisiones para poner a los que son sus candidatos en el imaginario colectivo como aquellos que están tomando las decisiones, dejando de lado a quienes consideran que son enemigos dentro de este país”, afirmó el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien, además, es una de las figuras mejor evaluadas de la oposición.

En esa línea el timonel del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, sostuvo que “los medios de comunicación y en especial los canales de TV que utilizan señales concesionadas del Estado deben garantizar ecuanimidad. La diversidad cultural y política debe expresarse. En el caso de los alcaldes no ha sido así. Lo que atenta contra la pluralidad de una sociedad democrática”.

Asimismo, desde el Frente Amplio calificaron la situación como “grave”. “Pareciera que hoy por hoy en la TV abierta solo hay una cara de la moneda y solo una forma de gobierno local. Además de ser bochornoso me parece grave que los medios no pluralicen las discusiones o las formas de enfrentar los problemas por parte de las alcaldías”, sostuvo la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, quien además agregó que “la TV tiene una obligación de comunicar y no ser una caja de resonancia de precandidatos presidenciales”.

En esa misma línea, su par de Comunes, Javiera Toro, aseguró que “los alcaldes son centrales para reconstruir la confianza en la política y ello no puede concentrarse solo en los oficialistas, que tienen una mirada más asistencialista, sino que debe incluir también las experiencias transformadoras".

Además, la aparición de ediles en programas de televisión también provocó una polémica entre la Contraloría y las autoridades. A finales de marzo, desde el organismo emitieron un dictamen en el que se cuestionaba la participación “recurrente” de alcaldes en matinales de televisión, debido a que esto podría “distraerlos” de las labores comunales y que era “una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público", lo que fue abiertamente cuestionado por los propios ediles.

Reclamos ante CNTV

Distintas presentaciones ciudadanas han ingresado al CNTV respecto de exposición “excesiva” de alcaldes de Chile Vamos en programas de televisión. Asimismo, el tema también ha sido abordado de manera informal por algunos de los miembros de organismo, quienes ya habían advertido previo a la pandemia sobre este “problema”.

Además, esta semana, uno de los consejeros del CNTV, Marcelo Segura, le planteó esta inquietud a sus pares del organismo y advirtió que, según la norma legal, el CNTV tiene la obligación de “adoptar medidas y procedimientos” para asegurar que se respete el “principio de pluralismo” en programas de noticias, opinión y debate político.

En ese sentido, según aseguraron desde el CNTV, el día lunes se reunirán los miembros del consejo para revisar este tema.