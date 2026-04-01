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    Rabat afirma que decisiones sobre Colonia Dignidad y PNB no buscan “afectar los sentimientos” de víctimas de violaciones a los DD.HH.

    El ministro de Justicia señaló que en su cartera tienen un “vinculado con los derechos humanos donde está el respeto a la memoria histórica". Según aseguró, este compromiso "seguirá así“.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Los primeros días del gobierno de José Antonio Kast han estado cargados de anuncios. Ayer martes el Ministerio de Justicia reveló que removió a tres funcionarias de “exclusiva confianza” de la administración pasada del expresidente Gabriel Boric y del exministro Jaime Gajardo (PC). Se trata de autoridades del Plan Nacional de Búsqueda (PNB).

    Eso sí, desde la cartera liderada por Fernando Rabat, han asegurado que esto no significa que el PNB deje de funcionar. Así lo confirmó el mismo ministro.

    En diálogo con Tele13 Radio, el titular de Justicia afirmó que “el Plan de Búsqueda va a seguir adelante, eso no se ha cambiado”. Junto con ello, precisó que el programa continuará “con los mismos criterios”.

    El ministro explicó que el PNB “está inmerso dentro de investigaciones judiciales, y por lo tanto, son los ministros en visita que tienen a su cargo esas investigaciones, los que siguen el curso de ellas”.

    En ese sentido, justificó la salida de las funcionarias argumentando que debe contar en su cartera con gente de su confianza. “El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, me ha señalado que llega una persona también excelente, con muchas capacidades: Constanza Garrido”.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Para el secretario de Estado, esto se traduciría en “una señal de continuidad con el Plan de Búsqueda”, considerando que Garrido trabajó como abogada en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Con ello, afirmó que existe el compromiso del ministerio en colaborar con lo relacionado a la materia.

    Considerando ese escenario y el anuncio del ministro de vivienda, Iván Poduje, de reversar la expropiación de Colonia Dignidad, Rabat fue consultado respecto a si existe un compromiso del gobierno con los sitios de memoria.

    El ministro señaló que actualmente “hay más de mil sitios de memoria, y evidentemente, nosotros respetamos los sentimientos de personas que han sufrido en materia relacionada con derechos humanos".

    En ese sentido, aseguró que como ministerio no podrían ”tener por fin afectar esos sentimientos a esas personas. Y en el tema de Colonia Dignidad, también el Presidente de la República ayer fue muy claro en lo que señaló“, sostuvo.

    En definitiva, Rabat afirmó que existe “un compromiso que adquirió Chile con el gobierno alemán en el año 2017″, donde se estableció que Colonia Dignidad se transformaría en un sitio de memoria y centro de documentación.

    Con ello, el ministro aseguró que en su cartera tienen un “vinculado con los derechos humanos donde está el respeto a la memoria histórica. Y eso seguirá así“, sostuvo.

    Casi 20 solicitudes de indultos deben ser revisadas

    Ayer martes, el Presidente José Antonio Kast aseguró que hará uso de su facultad de otorgar indultos para conmutar penas. Eso sí, remarcó que una vez aplicados modificará la herramienta.

    Al respecto, Rabat señaló que “existen aproximadamente 20 solicitudes de indulto presentadas durante los últimos años que están pendientes de resolverse y eso hay que abordarlo con la legislación actual”.

    En el espacio radial el ministro precisó que durante la gestión de Kast se han presentado entre cinco y seis solicitudes “de distintas materias, y las otras son todas previas al 11 de marzo”.

    En particular, dijo estar estudiando dos solicitudes. “Lo que vamos a hacer es estudiar caso a caso los expedientes que tenemos”, sostuvo. Con ello indicó que “de acuerdo al mérito del proceso de esos antecedentes, vamos a dictar los correspondientes decretos”.

    Sobre la legislación, el ministro explicó que “las personas ejercieron su derecho de petición y lo que le corresponde a la administración es responder esas solicitudes de indulto conforme a esa legislación”.

    “Otra cosa distinta, ya es una cuestión de orden político, algo que se puede modificar, es cómo se ejerce esa facultad hacia adelante”, indicó respecto a la idea de Kast de modificar la herramienta.

    En ese sentido, explicó que “mediante el indulto particular no se revisa una decisión judicial, respecto a eso hay prohibiciones presas en la Constitución (…) al menos en los decretos que a mí me toque redactar, con ocasión de todas las peticiones que se encuentran pendientes, no va a haber una revisión de los fundamentos de una sentencia judicial", aseveró.

    Más sobre:JusticiaFernando RabatColonia DignidadDD.HH.Derechos HumanosPlan de BúsquedaPlan Nacional de BúsquedaPNB

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