Fact Checking Político XXIV: Jaime Naranjo (PS) y Francisco Eguiguren (RN) y el segundo retiro del 10%

1. Jaime Naranjo (PS)

Esta semana se aprobó la idea de legislar de un nuevo retiro del 10% de las AFP. La moción avanzaa así en su primer trámite, luego de que en julio se le diera luz verde a un retiro que fue catalogado de “excepcional”. Tras conocerse el ingreso de una nueva iniciativa, el 23 de septiembre del 2020, en Emol, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista se manifestó en contra. "No se deben entender los fondos de las AFP como un cajero automático”, dijo. Además mencionó la necesidad de enfocarse en reformar el sistema de pensiones. “Hicimos una norma excepcional porque nos encontramos en una situación excepcional, pero de ahí a hacerlo reiterativo me parece delicado porque no vemos el sistema de fondo. Me parece una maniobra distractora”, dijo el diputado.

El 15 de octubre, hace dos semanas, en su cuenta de Twitter, la autoridad subió un video donde apoya el segundo retiro del 10% del fondo de pensiones: “Quiero reiterar públicamente que el 2 #Retiro10xCiento contará con mi voto favorable, ya que el @GobiernodeChile no ha sido capaz de ir en ayuda de las familias de clase media y más vulnerable del país. Incluso ha retirado beneficios para la población más afectada”, escribió en su cuenta @diputadonaranjo.

2. Francisco Eguiguren (RN)

El diputado Francisco Eguiguren (RN), decidió resaltar en una conferencia con fecha 14 de julio -días antes de que se terminara aprobando un primer retiro de las AFP- el plan de ayuda a la clase media impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera.

Esperaba -dijo- que con un nuevo paquete de medidas propuesto, los díscolos oficialistas votaran contra el proyecto del 10%. “El Gobierno le habló a la clase media y lo hizo a través de un paquete de medidas muy potente que van al corazón de lo que la clase media necesita, que es recursos, que es apoyo, que son herramientas para sortear esta pandemia nefasta”, expresó el diputado. “Los parlamentarios que tenían la duda de apoyar ese pésimo proyecto del 10% de las AFP, hoy día pueden sentirse tranquilos”, dijo, dirigiéndose directamente a sus correligionarios.

Sin embargo, Eguiguren se abstuvo y no votó en contra cuando el 23 de julio la sala de la Cámara baja le dio la luz verde al proyecto.

El 27 de octubre, tres meses después, el parlamentario aseguró que un segundo retiro del 10% recibiría el apoyo transversal de los partidos políticos, criticando la falta de medidas paliativas por parte del Gobierno. “Yo estoy absolutamente claro que el segundo retiro de 10% va a recibir un apoyo transversal de todos los partidos, ¿saben por qué? porque quienes estamos hoy en la calle, recorriendo nuestros distritos, hemos constatado que hay mucha gente, hombres y mujeres de trabajo, fundamentalmente de clase media, que no han recibido un beneficio del gobierno”, señaló Eguiguren en la comisión de Constitución, a la que asistió como oyente.