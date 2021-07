Hermano de Axel Kaiser lidera nueva “Asociación Chilena del Rifle” en medio de reforma a Ley de Armas

En etapa de conformación se encuentra por estos días la Asociación Chilena del Rifle (ACDR). La agrupación acaba de lanzar su página web en la que dice busca defender el derecho a poseer armas de fuego a nivel nacional. Esto se da justo en medio del avance en el Congreso a la reforma a la Ley de Armas que acumula 14 años de tramitación, pero que está en su etapa final. La iniciativa, por el contrario, busca establecer una serie de restricciones.

Uno de los impulsores de la asociación es Leif Kaiser, hermano del economista y presidente de la Fundación Para el Progreso Áxel Kaiser, quien se mostró satisfecho por el activo interés que ha concitado la naciente asociación, cuya inscripción ante el Ministerio de Economía se llevará a cabo la próxima semana.

“Estamos impresionados con la respuesta de la gente, desde que lanzamos esta iniciativa por redes sociales hace tres días ya llevamos más de mil personas asociadas y estimamos que en un mes tendremos del orden de las 10.000 a 15.000. Si quienes nos gobiernan quieren desarmar a la población, comiencen por predicar con el ejemplo eliminando sus escoltas armadas para que sientan lo mismo que siente el chileno común y corriente. Hacemos un llamado a todos los que apoyen la causa a que se registren en www.acdr.cl y nos ayuden así a defender sus derechos”, explicó.

“La asociación nace como una reacción al proyecto que busca modificar la actual ley de control de armas con el objetivo de desarmar a la población, dificultándole aún más poder defenderse, dejándola a merced de los delincuentes los que obviamente no entregaran sus armas. Prohíbe a deportistas de distintas modalidades seguir practicando su deporte al restringir armas específicas que pasarían a ser ilegales. También obligaría a coleccionistas a desprenderse forzadamente de parte de sus colecciones al sobrepasar más de 20 piezas de colección y a inutilizar la mitad de ellas generando un tremendo daño al patrimonio histórico y económico”, añadió.

Entre los miembros fundadores de la agrupación también figuran: Pedro Heimpell, empresario anticuario y sacio de la empresa a cargo de trolebuses en Valparaiso. Además de Cristian Wagner, agricultor, coleccionista y deportista, fue campeón nacional de tiro práctico IPSC en varias oportunidades y ex director regional de IPSC (International Practical Shooting Confederation) y ha representado a Chile en varios campeonatos panamericanos y mundiales de tiro. Horacio Cavalito, comunicador, promotor de la caza sustentable y el deporte de tiro. Carlos Mendez, ingeniero mecánico, coleccionista, tirador y promotor de la caza sustentable y el agricultor Eduardo von Conta.

A ellos se suman: Esteban García, periodista y deportista calificado ha formado parte en diversos movimientos en defensa del derecho a poseer armas. Paula Atenas, nutricionista, deportista practicante de tiro ciudadano y compak sporting. Además de Alexis Soto, ingeniero en ejecucion en transporte, deportista activo en varias disciplinas especialmente tiro práctico IPSC, fundador y ex presidente de la asociación por la tenencia responsable de las armas, Fundador y ex presidente de la Federación deportiva ANTRA, ex presidente del club de tiro deportivo Tralkan, ex director de la Federación Deportiva Nacional de Tiro Olímpico (FEDENAT FDN) asociada al COCH, desde el 2012 al 2020.

Según la asociación, “en Chile hay aproximadamente 520.000 propietarios de armas, de diferentes tendencias políticas, distintas tendencias sexuales, de pueblos originarios, desde tiradores olímpicos hasta el campesino que tiene su escopeta o rifle en el campo para controlar la sobrepoblación por ejemplo de conejos o jabalíes, los cuales además les proveen de carne”. Para la agrupación la iniciativa legal afectará a un millón y medio de chilenos.

Tramitación en etapa clave

El proyecto de reforma a la Ley de Armas que se tramita bajo el Nº de Boletín 5254-02 surge 9 de agosto de 2007 por una moción de los entones diputados Rodrigo Álvarez (UDI), Pedro Araya (PS); Jorge Burgos (DC), Juan Bustos (DC); Alberto Cardemil (RN); Fernando Meza (PR); José Pérez (PR); Alejandro Sule (DC) y Gonzalo Uriarte (RN).

Actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional y el próximo día martes se cerrará en la Comisión de Defensa la discusión en la Comisión del Senado y luego será despachado a la Cámara de Diputados, la cual deberá hacer sus alcances y emitir su votación.

Para el abogado Javier Laurido, asesor de la ACDR los mayores problemas que generará la iniciativa radican en la prohibición de las armas semiautomáticas para los civiles. Otro foco de cuestionamiento de la agrupación es que la iniciativa limitará las facultades a poseer armas a coleccionistas.

A su juicio los senadores no conocen la realidad de lo que están discutiendo y durante los últimos gobiernos se han equivocado las políticas para frenar la delincuencia. “Están intentando reformas que son completamente absurdas en busca de ese objetivo. Por ejemplo Alvaro Elizalde (senador PS) está intentando que se prohibieran las armas a coleccionistas y ellos la gran mayoría son personas de 60 a 70 años. Son gente que no se bajará de una camioneta para cometer un portonazo. Es gente que no está en edad para entrar al mundo delictual”.

¿Y si les roban las armas a ellos?

“No se la van a robar, porque para ser coleccionista tienes que tener unas medidas de seguridad extraordinarias en tu casa, porque es lo que te exígela ley. Ellos tienen bóvedas de seguridad y sistema de alarma conectado directamente con Carabineros”, respondió el abogado.

Frente al emplazamiento, el propio senador Elizalde respondió: “Me parece que el abogado está adelantando juicio. El proyecto busca endurecer la normas referidas al porte y tenencia de armas, en general, pero el tema de los coleccionista recién va a ser tratado en la próxima sesión de la comisiones unidas de Defensa y Seguridad y tendrá una regulación distinta”.