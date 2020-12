Juan José Santa Cruz, el escudero de Sichel: “Sebastián tiene todas las posibilidades de ganar la primaria”

El empresario Juan José Santa Cruz ha sido una constante en todas las aventuras políticas de Sebastián Sichel. Se conocieron cuando ambos eran militantes DC y el ahora precandidato presidencial era primerizo estas lides. “Siempre hemos estado en proyectos colectivos. Tengo una amistad de años y una admiración inmensa, y me siento orgulloso de ser su amigo”, dice el exvicepresidente DC.

Junto a Sichel, Santa Cruz levantó el proyecto Ciudadanos y también la candidatura presidencial de Andrés Velasco, de quien fue generalísimo de campaña. Ahora desde la vereda oficialista asegura que el expresidente de Banco Estado sí logrará esta vez aglutinar el centro político como se lo planteó en 2013, con el exministro de Hacienda a la cabeza. Cree que ir como independiente sin el apoyo de los partidos como Joaquín Lavín y Mario Desbordes no es un desventaja y adelanta cómo se viene el comando del nuevo candidato.

La decisión del Presidente Piñera alteró el cronograma de campaña que estaban pensando, ¿qué sigue ahora?

Pensábamos tener todo listo el 15 de enero y nos apuraron. Pero los equipos programáticos están prácticamente listos, el “Sumamos con Sichel” ya tiene más de 1000 voluntarios , pensamos hacer una cuestión grande. Las comisiones de vivienda, educación, tecnología y otra también están más o menos armadas. Y el comité político está más o menos funcionando. No hay tanto apuro. Lo que queremos es generar una conversación de abajo hacia arriba.

¿Qué rol jugará usted en esto? ¿Va a ser el jefe de campaña?

El cargo de jefe de campaña lo vamos a notificar en su momento. Yo voy a ser, lo que se podría decir, el coordinador político.

Un rol similar al que cumplió en la campaña presidencial de Andrés Velasco...

Parecido.

¿En qué difiere este proyecto político del que ud. levantó en 2103 con el exministro Andrés Velasco?

Buena parte de quienes apoyan a Sebastián Sichel proviene del centro político. Nosotros sentimos que no hemos cambiado, los que cambiaron fueron otros...

¿Se refiere a Andrés Velasco?

No. Me voy más atrás, a la Democracia Cristiana, no lo personalizo en Andrés Velasco. Solo digo que había un centro reformista y creo que de forma natural, debiera ser ahora con alianza en la centroderecha, porque la izquierda y la centroizquierda se convirtió en un sector más refundacional que otra cosa.

Hace unos años este proyecto de centro se encarnaba a través de la propuesta de llevar a Andrés Velasco a La Moneda, ¿en qué difiere ese proyecto de lo que hoy propone Sichel?

Difiere primero en que los tiempos son distintos, las respuestas son distintas y los desafíos son distintos. Los desafíos de Chile son otros, no los que había hace 8 años atrás.

Trascendió a la prensa que se va a levantar una campaña mirando el modelo de Justin Troudeu en Canadá, ¿es cierto?

Siempre van a tratar de mirar modelos de afuera como si los estuviéramos replicando. Yo creo que el modelo es bien nacional, que corresponde a la realidad chilena, a un liderazgo local que tiene una gran conexión con el Chile de hoy. Él (Sichel) será el encargado de decir las características de su campaña. Pero va a hablar del futuro, en cambio, la política en general está entrampada en soluciones del pasado.

¿Qué posibilidades reales tiene de ganar la primaria sin la estructura de los partidos?

Yo creo que Sebastián tiene todas las posibilidades del mundo de ganar la primaria y mucho más posibilidades aun de ganar la segunda vuelta. Y en la primaria ya estamos muy cerca con un candidato que tiene un 52% de conocimiento frente a otros que tienen un 98%. Estamos a nada.

¿Qué ventaja comparativa tiene Sichel respecto de Lavín?

Ojalá que haya distintos liderazgos en la primaria y los valoro todos, pero creo que Sebastián tiene características únicas: un liderazgo joven, con convicciones y con conexión con el Chile real.

¿El no se va a declarar socialdemócrata como lo hizo Lavín?

Sebastián va a ir por su línea..

¿Está despejado que ningún partido de Chile Vamos pondrá trabas para que Sebastián Sichel vaya a la primaria?

Yo no me imagino que se negaran a darle el pase a participar en la primaria. No me pongo en el escenario porque no creo que pase.

Igual hay una conversación pendiente con Evópoli....

Yo creo que van a tener una mejor disposición.

“Habrá personas dispuestas a ayudar”

Uno de los temas que también será necesario resolver es cómo se financia una campaña presidencial siendo independiente, ¿Qué han resuelto sobre eso?

La campaña para la primaria es básicamente comunicacional, hay debates, entrevistas. Eso cubre el 90% de la operación de campaña. Los tiempos de campaña con palomas y monumentales se acabaron...

Sin duda, pero hay una estructura financiera que hay que tener...

Bueno, ahí habrá personas que estén dispuestas a ayudar...

¿Ya están tomando contacto con empresarios o eventuales aportantes ?

No.

Hay empresarios reconocidos que están en el proyecto como Rafael Guilisasti y Jorge Errázuriz, ¿no están en eso?

Entiendo que sí, pero no ha sido tema.

¿Con qué discurso van a salir a buscar esos apoyos?, ¿qué garantías van a dar ?

El discurso de Sebastián es conocido por su trayectoria, por su desempeño en el ministerio, por su desempeño en el banco y porque lo han oído. El liderazgo más potente que hoy tiene este país es el de Sebastián.

Esta es una campaña que está partiendo, ¿les gustaría que llegado el minuto el Presidente Piñera tomara partido dentro de la primaria, como lo hizo el presidente Lagos con Bachelet?

Eso lo recuerdo muy bien, y no lo recuerdo con gran simpatía... El Presidente puede hacer lo que quiera pero nunca es deseable. El Presidente jamás debiera manifestar una posición en la primaria de su sector.

¿Progresismo con Progreso va a estar adentro de la campaña o por el momento es solo Mariana Aylwin quien apoya?

En su minuto se sabrá, mientras tanto hay personas que sí están incorporadas. En su momento se anunciarán quiénes participarán.

Un sector de RN apoya la irrupción de Sichel, y el mismo ha dicho que en Ciudadanos tiene adhesiones, ¿cree que van a contar con descolgados de los partidos ?

Sebastián despierta adhesión en todos los partidos, pero los partidos tendrán que resolver su interna y nosotros no estamos basados en sacarle gente a los partidos. No estamos por generar conflictos con los partidos. En política tenemos que trabajar para generar mayorías, es más necesario que nunca tener vocación de mayoría. Hay que apuntar a tener una mayoría cultural, no solo electoral.

¿A qué se refiere con eso?

Me refiero a ganar la elección apuntando a la que la mayoría de tu país esté culturalmente contigo, no solo en número.