Jueza congeló todas las cuentas de Raúl Torrealba luego de que Fiscalía detectara operaciones para “ocultar” y “legitimar” dineros

Un nuevo episodio suma la trama judicial en que está involucrado el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (74). Y es que al alzamiento de secreto bancario que ordenó la justicia, luego de estar siendo investigado por presuntas millonarias maniobras de malversación de caudales públicos, se suma la retención judicial de todos los productos bancarios que posee en cinco entidades financieras. Con esta resolución judicial dictada por la jueza Cecilia Villanueva hace más de un año -en septiembre de 2021-, el ex jefe comunal -quien mantiene suspendida su militancia en RN- no ha podido girar, ni transferir dineros.

“Respecto a las referidas cuentas bancarias u otros productos que posea, conforme a la Ley Sobre Lavado de Activos se decreta la retención judicial de todos los montos que éste posea en calidad de titular”, se lee en en el oficio enviado por la magistrada a los bancos de Chile, Scotiabank, Itaú, BCI y Santander. La pesquisa es a solicitud de la propia Fiscalía que detectó que los imputados, entre ellos el “Tronco” Torrealba, “estarían usando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar o intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad reiterada en el tiempo del delito de fraude al fisco y otros delitos funcionarios, y con el objeto de conocer en detalle los movimientos de los dineros realizados en los bancos que se individualizan”.

A Torrealba se le investiga por la presunta triangulación de dineros fiscales hacia y desde arcas personales que vendrían realizándose desde hace décadas. Aún no ha sido formalizado, pero ya han entregado una versión en su contra en el caso dos ex estrechos colaboradores que dieron cuenta del mecanismo que habría utilizado el ex jefe comunal para sacar dineros en efectivo desde las organizaciones comunitarias tales como Vita Salud, Vita Deportes y Vita Emprende, que operan al alero del municipio con subvenciones fiscales aportadas por la comuna de Vitacura.

Uno de los testimonios clave es el de la ex directora de desarrollo comunitario, Antonia Larraín, quien el 19 de agosto de 2021, renunciando a su derecho a guardar silencio y a ser asistida por un abogado aseguró que manipuló sobres con dinero y que la práctica veía de cuando asumió el cargo. En esa oportunidad, “el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él. Este sobre lo recibiría los primeros días del mes y me lo entregaría Domingo Prieto Urrejola, quien es mi tío abuelo por línea materna (...) Estos dineros me los entregaban dentro de un sobre, que podía ser de los de color blanco, café, de distintos colores, sin identificación alguna. Estaban sellados con el pegamento que traen, otras con scotch. Al principio contaba el dinero y efectivamente cada sobre traía $ 5 millones. Después dejé de contarlo. Yo le entregaba de inmediato el dinero al alcalde y después me iba”, detalló.

A Larraín y Prieto, quienes poseen calidad de imputados, la justicia también alzó los secretos de sus cuentas y retuvo los montos hallados al inicio de la investigación. De hecho, el Ministerio Público advirtió que “existen motivos fundados que hacen presumir razonablemente que existe un peligro inminente de que en cualquier momento el imputado Torrealba decida retirar los dineros productos de los ilícitos cometidos, más aún cuando ya ha tomado conocimiento de la presente investigación”.

Análisis patrimonial

Si bien el ex alcalde hasta el momento ha guardado silencio comunicacional, desde su entorno aseguran que tiene cómo probar que la señalada cuenta no tiene movimientos ilícitos y que puede demostrar el origen del dinero existente en ese lugar.

En el congelamiento de cuentas y alzamiento de secreto bancario, la Fiscalía aludió a un informe patrimonial desarrollado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional a las arcas de Torrealba. En el documento se apunta a que “en los años tributarios 2018 y 2019 llama la atención las altas sumas de dinero invertidas en fondos mutuos y en la compra de acciones, ya que los capitales invertidos no se justifican con las rentas declaradas”.

Asimismo, concluyen los analistas y apuntan sus sospechas, “en el año tributario 2021, los capitales invertidos superan a los ingresos anuales, por lo que esta persona tendría que haber usado el total de su renta anual en productos financieros, sin considerar el costo de vida”.

El libelo finaliza y apunta a que las “inversiones en acciones y fondos mutuos, no estarían justificadas en su totalidad con sus ingresos declarados, ni su capacidad de ahorro”.