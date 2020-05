La encrucijada electoral de Lavín

Siguiendo el nuevo calendario electoral, modificado a raíz de la pandemia, el próximo 30 de septiembre los partidos tendrán que inscribir las candidaturas de alcaldes y gobernadores regionales que van a participar de las primarias legales para ambas elecciones.

Por eso, a cinco meses de ese hito, los partidos de Chile Vamos han alertado internamente el hecho de que el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín -convertido hace rato en la carta mejor aspectada del sector para la elección presidencial según las encuestas de opinión-, tendrá que tomar una decisión antes de esa fecha. Y tiene, al menos, tres opciones.

La primera, es que Lavín vaya a la reelección por Las Condes. En caso de que decida eso, varios en el oficialismo señalan que no sería necesario una primaria municipal ya que el actual edil tendría asegurada la victoria en Las Condes.

La segunda, es que desestime postular nuevamente a la municipalidad y en septiembre anuncie una candidatura presidencial. Eso, permitiría que en Chile Vamos existan primarias para encontrar una carta para ser el candidato o candidata que compita por Las Condes. Tanto RN como Evópoli ven con buenos ojos hacerse de esa municipalidad.

Sin embargo, existe una tercera opción para el exministro: que vaya a la reelección en la alcaldía y también compita en una posible primaria presidencial de Chile Vamos. Sin embargo, la poca diferencia entre la elección municipal (11 de abril del 2021) y la inscripción de las primarias presidenciales (5 de mayo) ha generado una discusión en el oficialismo sobre cuánto dañaría la imagen de Lavín en caso de que tome esa opción.

El enredo en Chile Vamos

La semana pasada, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, señaló a T13 que “es completamente legítimo que le pidamos (a Lavín) que asuma un desafío presidencial por lo menos a las primarias. Pedirle esto significaría pedirle que no vaya a la reelección de alcalde”. Los dichos de la timonel UDI generaron extrañeza en ciertos sectores del gremialismo ya que varios veían con buenos ojos que Lavín compitiera por la reelección en Las Condes. Sin embargo, la senadora no ha querido volver a referirse al tema.

“Hay que evaluar en los próximos meses cuál va a ser el mejor escenario para que Joaquín Lavín pueda enfrentar una elección presidencial. Es evidente que luego del cambio electoral hay un reducción en los tiempos y él deberá evaluarlo, en conjunto con nosotros, cuál es el mejor escenario. Por lo tanto, sería irresponsable de nuestra parte transmitirle cuál es la mejor decisión que tiene que tomar sin perjuicio de que lo podemos conversar”, comentó Felipe Salaberry, secretario general de la UDI, a La Tercera PM.

Por su parte, el presidente de RN, Mario Desbordes, cree que “no hay impedimento alguno” para que el actual edil de Las Condes compita por su reelección y se inscriba en las primarias presidenciales del sector. “No se cruzan las fechas, no hay impedimentos, entonces no le debería afectar a Lavín. A menos que desde el punto de vista político alguien diga ‘oiga si usted fue alcalde recién electo no puede ir a la primaria’ pero habrá que ver”, agregó Desbordes.

En la UDI, varios de los diputados que han estado históricamente más cerca de Lavín, creen que a pesar de que no tiene impedimento para hacerlo, debe optar por ir solo a la primaria presidencial y no repostularse como edil.

“En el momento que corresponda, viendo cómo está la cancha, se tendrá que tomar la mejor decisión. Pero evidentemente es una complicación para alguien que quiere ser candidato presidencial presentarse a una elección y después dejar el cargo en caso de ser elegido. Es complejo para Lavín asumir una elección municipal y luego una presidencial con pocos meses de diferencia”, comentó el diputado Javier Macaya (UDI) a La Tercera PM.

Cercanos al alcalde de Las Condes señalan en privado que él ha transmitido que irá a la reelección en las próximas municipales. Algo que, advierten, ha reafirmado en sus últimas apariciones en matinales. Y que sobre la discusión que se ha generado en Chile Vamos ha agregado que “no es real, no es el momento”. Asimismo, las mismas fuentes señalan que aún no se ha concretado una “conversación seria” entre Lavín y la directiva que preside Van Rysselberghe.

“El peor camino para Lavín es ir de nuevo por la alcaldía de Las Condes”

Para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, Lavín debe tomar una decisión este año sobre su futuro electoral.

“El peor camino para Lavín es ir por la alcaldía de Las Condes nuevamente. Dado que el calendario electoral se acortó debido al cambio de fechas, él debe tomar una decisión, pues la municipal está muy cerca de la primaria presidencial, a no ser que Lavín tome la decisión de ir directo a la primera vuelta de 2021 con el respaldo de su partido sin participar en las primarias, lo que implicaría un quiebre de la coalición”, comentó Morales.

Para Morales, “Lavín deberá optar entre ir a la reelección por Las Condes- que no implica ningún desafío para su carrera política pues implica mantenerse en la zona de conforto- o ir por la presidencial. Si las encuestas lo favorecen, Lavín irá por la presidencial”.

Por su parte, Rodrigo Arellano, académico de la Universidad del Desarrollo dice que la mejor alternativa para el alcalde es lo planteado por el presidente de RN. “Son decisiones autónomas. Nadie puede quedar excluido de ser candidato presidencial. Se debe buscar al mejor y al que genere más apoyo ciudadano”, señaló.

Arellano agrega que “es una discusión en desarrollo. Estamos en tiempos anómalos. Con un calendario electoral inestable. Es difícil exigir lo mismo que en tiempos de normalidad electoral. Tengo la impresión que la ciudadanía tiene una percepción distinta a la de las élites políticas. Este tema es más de las élites políticas. El ciudadano va a querer tener un mejor gobernante, independiente si es alcalde reelecto o no”.