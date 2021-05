La petición de Abraham Senerman que encendió un fuerte debate en concejo de Vitacura por desarrollo inmobiliario

“Alcalde, no puedo creer lo que está diciendo. Me parece insólito sacarse la responsabilidad de no hablar con la junta de vecinos. Es una falta de respeto. No termine mal su gestión. Ya ha hecho suficientes cosas que no corresponden. En todo lo que son proyectos inmobiliarios, usted ha tenido un muy mal actuar. No termine así su gestión, lo está haciendo muy mal”.

En un fuerte tono se lanzó el concejal Felipe Irarrázaval (RN) en contra del alcalde Raúl Torrealba (RN) de Vitacura el miércoles, en la sesión del concejo municipal. Esto, mientras se discutía la petición de Abraham Senerman Lamas, socio fundador de ASL Arquitectos y controlador de Sencorp, para que parte del proyecto Isla Lo Matta pueda acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). El empresario inmobiliario busca el visto bueno de la autoridad para que le permitan la instalación de un gimnasio, restaurante, salas de multiuso para conferencias y exposiciones, además de estacionamientos y áreas verdes en un terreno cuyo uso es de utilidad pública.

El paño al que aludía la petición se denomina Lote 1A y se emplaza entre la Av. Costanera Sur Oriente por el norte y calle Las Hualtatas por el sur. Consiste, en términos simples, en integrar una placa comercial bajo la cual se extiende una llamativa infraestructura con la capacidad de albergar a 2.500 personas. Senerman busca instalar en el subterráneo de dicha zona una zona de equipamiento deportivo acuático.

El proyecto Isla Lo Matta reúne a los lotes 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, los que en conjunto suman una superficie de 41.281 m2, con uso de suelo vivienda. La iniciativa cuenta con un permiso de edificación otorgado en 2019 para la construcción de 7 edificios de departamentos, 617 unidades de vivienda y 1.773 estacionamientos. Además cuenta con un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Esitu) aprobado en 2013 y una Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental el 18 de marzo de 2019.

La discusión se armó en el concejo porque el jefe comunal sostuvo que había llamado a la presidenta de la junta de vecinos de la zona, Bernardita Soto, y conocía su posición. Sin embargo, la dirigente aseguró que esto no era así, sino que había sido ella quien había llamado el día lunes, luego de haber conversado con el concejal Irarrázaval. A modo de defensa, el propio alcalde reconoció que no la había llamado, porque ella le había confesado que no tenía ánimos de seguir adelante.

Ante el ataque del concejal, el alcalde calificó como ”injustas y gratuitas sus imputaciones” y la dirigente admitió que actualmente la mesa directiva de la junta de vecinos está inactiva, porque deben llamar a elecciones. En esta lógica, otra concejal que también se postula por mantener su sitial en el concejo municipal, Luz Pacheco (Ind), entregó detalles de la reunión que sostuvo la Comisión de Infraestructura el 14 de abril a la que asistió el propio empresario Abraham Senerman.

“Yo estuve en la comisión (...) En la comisión hice dos preguntas: ¿Estaban o no informados los vecinos? Se me dijo que había un edificio al lado y que no habían vecinos involucrados directos. Segundo: ¿Qué pasará, señor Senerman, si no le damos este pase? ¿Qué hará usted? Sitio eriazo, no hago nada, así contestó”, dijo Pacheco.

La concejala añadió que en la reunión también se le consultó a Senerman si había pensado de alguna forma en beneficiar a los vecinos, y dijo -según Pacheco- que “no lo había pensado y que no era su tema”.

“Aquí no veo ningún beneficio para los vecinos y esto escapa del espíritu original del proyecto, porque es clara la voluntad de la junta de vecinos que se mantenga una zona residencial y que esta zona sea un espacio verde. Creo que no hay mucho que hablar. Afortunadamente todavía queda Estado de Derecho en Chile y nuestro derecho y deber es votar y zanjar el tema como corresponde”, añadió el concejal Matías Bascuñán (UDI).

En la misma línea el concejal Francisco Silva (UDI), explicó que “era un cosa grande y relativamente bonita. No había ninguna claridad sobre qué había dentro o no se quiso mencionar y tampoco hubo respuesta a cómo se beneficiarían los vecinos del sector con este proyecto. Creo que falta mucho todavía para analizar en este proyecto específico”.

Ante la eventual negativa, la concejala Francisca Cruzat (Ind) consultó qué pasaría si no se acoge la petición de Senerman. El alcalde le contestó: “Si no se autoriza, eso es un área verde privada”.

La petición de Senerman fue finalmente rechazada por los concejales. Y demostró que los roces por los grandes proyectos de inversión inmobiliaria persisten entre algunos concejales. Entre ellos, por los proyectos Cerro Alvarado, Portezuelo y Lo Recabarren.

“Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión”, concluyó Torrealba en uno de sus últimos concejos municipales ad portas de las elecciones que se realizarán los días 15 y 16 de mayo. El actual alcalde de la comuna no postulará a un nuevo periodo y la carrera se zanjará entre Camila Merino (Evopoli) y Cristián Araya (Republicanos) en un escenario incierto cuentan entendidos.

Tasación pendiente

En paralelo, otro de los foco de conflicto que abordó el concejo fue el acuerdo alcanzado entre el municipio y la Sociedad Agua del Palo, ligada a Tánica de la familia Schiess. Esto, luego de que el 21 de abril, la Corte Suprema resolviera acoger el reclamo de ilegalidad presentado por la empresa y, por lo tanto, señaló que la Resolución de la DOM del 3 de abril de 2019 es contraria a derecho. En dicha resolución, el municipio rechazó la solicitud de anteproyecto de construcción en los lotes 15 A y 16 A del Loteo CAP, ubicados en la Manzana F de los planos L – 719 y L-719 A, emplazados en Avenida Parque Antonio Rabat N° 6032 y Avenida del Palo N° 765.

“La solicitud de permiso de construcción indicada precedentemente queda rechazada por los motivos expresados en la presente sentencia y en la de casación, debiendo, en su caso, discutirse por las partes y recurrir a la justicia interponiendo las acciones pertinentes para determinar la titularidad del dominio de los lotes antes singularizados”, acotó la sentencia.

Frente a la sentencia, el alcalde develó que ha solicitado dos a tres tasaciones del terreno para ver si es posible en la próxima sesión del concejo mantener o no la transacción realizada con la sociedad Agua del Palo. “Si la tasación es mucho más alta, no podemos aceptar la oferta”, remató Torrealba.

Desde Tánica respondieron: “Es un fallo neutro, ya que si bien validó el recurso de ilegalidad interpuesto, señala que las partes deben solucionar sus diferencias respecto de los lotes 15A y 16A, directamente o a través de un juicio de lato conocimiento. Este predicamento es plenamente compatible con los términos de un acuerdo con la Municipalidad, aprobado por el Concejo Municipal, el que esperamos materializar a la brevedad”