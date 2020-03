La resaca de la marcha por el “rechazo”: Quiénes están detrás y la distancia de los comandos “oficiales”

“Yo no tengo información de que hayan estado escoltados por Carabineros. Sí sé que hay algunos videos en los cuales se ven imágenes de un vehículo de Carabineros cuando hay un enfrentamiento de algunas de estas personas con un civil, que sería el que fue afectado por el gas pimienta y que había un vehículo de Carabineros ahí. Esa información sí la tengo, esa información fue entregada a Interior y esa información está siendo investigada por Carabineros, porque no corresponde efectivamente si es que existía un carabinero dentro de ese vehículo, no haya tomado una acción si es que vio esto que pasó”.

Eso fue lo que contestó la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, cuando hoy le consultaron en el matinal Bienvenidos de Canal 13 lo mismo que le venían preguntando a ella y al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el fin de semana por redes sociales: Por qué durante la marcha del “rechazo” efectuada este sábado en Providencia, hubo diversas agresiones por parte de los manifestantes a escasos metros de la policía, sin que ésta tomara medidas. Además del ataque al periodista Rafael Cavada, quedaron registros de golpes e puño, con bastones retráctiles y uno de los adherentes a la marcha rociando con gas pimienta a una mujer en el rostro.

“Tenemos que tomar todas las acciones para identificar quiénes están detrás de este tipo de acciones y tomar las acciones legales para evitar todo lo que siga ocurriendo. Es tan simple como eso”, dijo en el mismo espacio la ministra, en una de las pocas declaraciones oficiales del gobierno hasta ahora. En la marcha hubo dos detenidos, según Carabineros, por “el delito de riña”, que el Código Penal sanciona con una multa de $ 50.000 a $ 200.000 (de 1 a 4 UTM).

En lo de identificarlos hay algo avanzado. La protesta fue autorizada por la Intendencia Metropolitana luego que la solicitara la excandidata a diputada UDI Loreto Letelier. El gobierno regional también había autorizado otra efectuada el pasado 15 de febrero, y donde también participaron una serie de grupúsculos, entre los que ha llamado la atención uno denominado “Capitalismo Revolucionario”, liderado por Sebastián Izquierdo Almarza. Él marchó con un casco de diseño similar a los usados por la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial y en algunos de los videos viralizados durante el fin de semana aparece diciéndole a un tercero que “¡Los vamos a matar a todos! ¡Los vamos a matar a todos!"

Hecha la ronda de consultas, los comandos “oficiales” por el “rechazo” se desentendieron de lo ocurrido el sábado y también de estos grupos. Es lo que contestaron a La Tercera PM el comando de Chile Vamos, el comando del Partido Republicano de José Antonio Kast, y el comando de Independientes por el Rechazo, capitaneado por Gonzalo de la Carrera y Gerardo Jofré. Este último, incluso, alcanzó a ir a una de las reuniones de coordinación que el grupo de Izquierdo y otros sostienen cada lunes. De la Carrera dice que después de eso decidieron no participar de la organización de las convocatorias a las marchas. Y admite que hay una interrogante sobre quién controla estas protestas.

Las mil y una de Izquierdo

Izquierdo ya es un conocido en estas polémicas. El año pasado anunció que él y su grupo irían armados a la marcha contra los migrantes convocada para agosto, la que a última hora no fue autorizada por la intendencia, entonces a cargo de Karla Rubilar. El 2018 también quiso organizar una cuestionada “piropotón”. Tiene un canal en Youtube llamado “Capitalismo Revolucionario” que cuenta con 45 mil seguidores. Allí posteó primero un video en el que dice no haber tenido nada que ver con la agresión a Rafael Cavada; después posteó otro en que acusa al periodista de haber simulado todo al estilo de Roberto Rojas en el “Maracanazo”. La voz en off, dice ahí, es de Patricio Quilhot, el mismo nombre de un ex agente de la DINA que fue condenado por el asesinato de Carmelo Soria, y que de cuando en vez publica cartas firmando como oficial del Ejército en retiro.

Letelier, contactada por La Tercera PM, defiende lo obrado por Izquierdo el sábado. Dice que ella tiene “más de dos mil amenazas de muerte” y que “hay ofrecidas recompensas por matarme a mí, a Sebastián Izquierdo y a varios organizadores”. Según ella, por eso le pidieron a “Sebastián Izquierdo y a David Yáñez que tienen dos grupos de gente joven grande, que nos ayudaran con la seguridad de las personas y se conversó con ellos que llevaran escudos porque nos podían tirar piedras, bombas molotovs”.

Pero luego dice que “algunos llevan gas pimienta, pero los bates de béisbol son personas nuevas. Es gente nueva que llegó, el que le pegó a Cavada no es de nosotros. Es un chiquillo que llegó ese día, antes no había llegado”. ¿El del gas pimienta? “No lo sé, había mucha gente. Vi el video del chico que le pegó a Cavada y ese chico fue por primera vez”.

¿Y sus amenazas de “los vamos a matar a todos”? Dice que “nos tiraron piedrazos", que “toda la gente cuando la amenazan responde con una amenaza" y que “cuando a ti te dicen 'facho c..., los vamos a matar, son unos ch...”, ¿Que espérai tú que respondas? Las cosas como son”.

¿Quién controla las marchas del “rechazo”?

“No hemos querido participar en la organización de las marchas en Santiago -en provincias hemos participado en todas- porque se las adjudican como siete grupos distintos. No habiendo una coordinación centralizada y en orden no hemos querido participar. Si tú ves las peticiones a la Intendencia, nunca las hemos hecho nosotros. Pero sí, hemos mandado merchandising y voluntarios y hemos apoyado a que asista gente, pero hemos declarado como principio que no hemos querido participar en la organización de estas marchas porque no estamos de acuerdo con que se produzca violencia de ningún tipo. No creemos que deban los civiles defenderse de los civiles, para eso está el Estado de derecho y el resguardo de Carabineros", sentencia Gonzalo de la Carrera.

Según él, estos grupos, como el de Izquierdo, “se reúnen todos los lunes a las 8 de la noche en una casa en Ñuñoa y nosotros no hemos ido a las últimas tres reuniones. Somos un grupo muy heterogéneo y ninguno puede evitar que otro de los grupos se haga presente. Entonces, cuando vimos que la posibilidad de mantener la calma y la paz estaba en riesgo no quisimos ser parte de la organización. Están ‘Yo Apoyo a Carabineros’, ‘Capitalismo Revolucionario’, ‘Alerta Chile’, ‘Ciudadanos por Chile’, hay varios grupos que se juntan para planificar la marcha. Varios de ellos piden la autorización a la Intendencia”.

De la Carrera insiste en que “en una oportunidad fue Gerardo Jofré y decidimos no ir porque no tenemos el control y no nos podemos hacer responsables de lo que ocurriera", que “decidimos como comando no participar de la organización de las marchas en Santiago porque no queremos que, eventualmente, ocurriera la violencia”.

María José Gómez, Coordinadora del Comando de Chile Vamos por el Rechazo, responde que “no hemos tenido ninguna vinculación con las marchas, que ya se vienen realizando desde el mes de febrero”, y que “condenamos categóricamente cualquier acto de violencia en el marco de la campaña de cara al plebiscito, venga de donde venga. La violencia en la campaña no es aceptable, el derecho a manifestarse no admite la violencia, que la rechazamos sin ningún complejo, sin ninguna debilidad”.

Y subraya que “queremos, y es lo que estamos haciendo como Chile Vamos por el rechazo, una campaña pacífica, a rostro descubierto, con libertad para que cada una de las opciones plantee sus posturas”.

Desde el Partido Republicano, su secretario general Antonio Barchiesi -que asistió a la marcha junto a Kast-, aseguró que “nosotros simplemente nos sumamos a las convocatorias que han ido creciendo semana a semana, pero no organizamos las marchas”. Sobre Capitalismo Revolucionario, dicen que “sabemos de su existencia, pero no pertenecen ni están relacionados con el Partido Republicano. No estamos de acuerdo en la existencia de grupos armados con palos y cascos, porque valoramos y agradecemos el rol de Carabineros”.