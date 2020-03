Los 3 casos confirmados con COVID-19 que inquietan a la Cancillería

“Podemos informar que durante la mañana conocimos un nuevo caso confirmado que se suma a los dos informados el martes 17. Otras cinco personas han presentado síntomas y ya se realizaron los exámenes correspondientes. Estamos a la espera de los resultados. Se trata de funcionarios que presentaron síntomas estando en cuarentena en sus domicilios y que, posiblemente, tienen relación con los dos primeros casos confirmados”.

Ese fue el correo que llegó ayer a todos los funcionarios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (ex Direcon), firmado por el subsecretario Rodrigo Yáñez, dos minutos antes de las 16 horas. Se trata del tercer informativo que el organismo envía a sus trabajadores desde que el 17 de marzo pasado se conocieran formalmente dos casos de personas contagiadas, comunicación que se creó especialmente a partir de ello.

Uno de ellos es un alto funcionario de la subsecretaría, que cumplió con importantes responsabilidades para la frustrada APEC Chile 2019. El abogado -según pudo reconstituir La Tercera PM-, se habría contagiado estando en Europa, donde viajó durante el verano para cerrar precisamente la operación de APEC.

Hoy, la SUBREI recibió dos resultados de los cinco pendientes. Todos salieron negativos. Aún faltan tres, que serán conocidos en los próximos días. Ante este escenario -que causa preocupación entre sus funcionarios, como se lo plantearon al canciller Teodoro Ribera esta semana-, la repartición decretó que de los 228 funcionarios en total de la SUBREI, al día de hoy -según afirman sus autoridades- un 90% esté funcionando en modo teletrabajo. Se comunican por medio de Microsoft Teams. Además, todas las comisiones de servicio están suspendidas, y todos los funcionarios que lleguen a Chile por estos días estarán en cuarentena.

En los pisos 9, 10 y 11 -donde se ubican la SUBREI y ProChile- quedan pocos puestos de trabajo ocupados, pero aún así cunde la inquietud. Ello, pues hasta ahora se trata de la repartición estatal que más casos confirmados de COVID-19 tiene -se sabe de uno en el MOP y de un grupo de funcionarios de Segegob que están en cuarentena preventiva- y cuyos trabajadores son los que más viajan al extranjero. Además, hay varias funciones y labores que en atención a los sistemas computaciones no pueden ser realizadas vía teletrabajo. Un ejemplo, señalan en el Edificio Carrera, es el área de finanzas, del cual dependen los flujos de recursos que permiten asistir a los chilenos a través de los consulados y los pagos de sueldos tanto en Chile como en las misiones en el exterior.

Finalmente, una gran parte del trabajo de la Dirección Consular que está encargada de la atención de nuestros connacionales en el exterior requiere de trabajo presencial, como asimismo, la atención a público.

La inquietud la manifestó públicamente por las redes sociales el exsubsecretario de RR.EE., Cristián Barros, a través de Twitter.

Al ser consultado por La Tercera PM, Barros explicó su posición. “En un colegio si hay dos alumnos contagiados se cierra el establecimiento. Yo no digo que vayan a cerrar el ministerio, pero si tienes comprobado que hay un foco infeccioso en un edificio que trabajan más de 1200 personas, imagínate la cantidad de contacto que hay, es evidente que habrá un problema de contagio muy grande”, señaló. Agregando que “el problema de fondo es que no se están tomando las medidas que corresponden de acuerdo a esta emergencia”.

La reunión con los funcionarios

A raíz de esto, la tarde del miércoles representantes de las distintas agrupaciones de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunieron con el ministro Teodoro Ribera para solicitarle el comienzo inmediato de turnos éticos y teletrabajo debido a los dos casos positivos que se detectaron, hasta ese entonces, en el edificio de Teatinos 180, los cuales fueron confirmados por el mismo jefe de la cartera.

La presidenta de los funcionarios de la Asociación de diplomáticos de carrera (ADICA), Magdalena Godoy, dijo a La Tercera PM que Ribera "señaló el miércoles que no está contemplada la cuarentena general. Hoy día transmitimos un comunicado a nuestros socios contando nuestra reunión donde si bien el ministro dijo que el derecho a la vida es muy importante y que los grupos de riesgos deben irse a sus casas y compartimos esa decisión, no compartimos la de no decretar cuarentena general”, afirmó.

Godoy señaló que a pesar de la negativa que recibieron de parte de Ribera seguirán insistiendo para que se tomen las medidas correspondientes lo antes posible. “Como gremio vamos a seguir abogando porque nuestros representados nos han hecho presentes la necesidad de sentirse seguros e irse a sus casas sin paralizar", dijo.

El canciller fue consultado por La Tercera PM, quien declaró que se han tomado medidas hasta el momento, especialmente con las personas que son parte de la población de riesgo y quienes tuvieron contacto con los contagiados, pero hay trabajos que no se pueden hacer de forma remota.

“En estos momentos difíciles debemos pensar no solo en nosotros, sino en nuestra responsabilidad con toda la sociedad, tal como lo hacen los profesionales de la Salud que están realizando esfuerzos gigantescos en este desafío sanitario sin precedentes. Los funcionarios públicos de Cancillería estamos llamados también a seguir cumpliendo a cabalidad con nuestra responsabilidad”, señaló el canciller.

"En cuanto a las medidas que hemos adoptado, podemos mencionar que los funcionarios que forman parte de la población de riesgo fueron enviados a sus casas. Además, siguiendo las recomendaciones de los expertos, mantendremos las áreas estratégicas funcionando mediante turnos y teletrabajo, siempre con apego a las recomendaciones sanitarias y extremando el autocuidado”, agregó Ribera.

Desde el ministerio aseguran que al menos un 20% de los trabajadores deben hacer trabajo presencial y es imposible que sea de otra forma por las características de éste.

Las ex autoridades de Cancillería

El exsubsecretario de RREE durante Bachelet II, Edgardo Riveros, concuerda con las declaraciones del ex subsecretario Cristián Barros por Twitter respecto de la necesidad de una unidad protocolar. “Yo pienso que es esa la medida que debiera adoptarse, que existiera un criterio común y a eso debiera por supuesto sumarse la Cancillería. Y el parámetro y el objetivo es el resguardo a la vida y la salud de las personas que en este momento está en cuestión y por supuesto que si las condiciones están hay que privilegiar el teletrabajo”, explicó Riveros.

José Miguel Insulza, excanciller durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es tajante también en su respuesta a la situación actual. “Yo creo que, si ha habido exposición con personas afectadas, corresponde tomar todas las medidas de manera drástica. Incluso si hay que cerrar y trabajar todos a distancia, se trabaja con todos a distancia. Entiendo que lo que corresponde a la cuarentena es (que se aplique) a las personas que han estado expuestas al virus”.

Un tanto más cauta en su respuesta fue la excanciller durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, Soledad Alvear, quien cree que lo importante es priorizar a las personas. “Yo creo que lo que hay que pensar es qué es mejor para los trabajadores y qué riesgos eventuales pueden tener aquellos que continúan trabajando, atendida las circunstancias de la edificación y las formas de movimiento al interior del edificio. (...) puede ser conveniente que exista teletrabajo y evidentemente turnos éticos para aquellas funciones que así lo requieran”, indicó.