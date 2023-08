“Nunca suelto el timón en medio de una tormenta”: Sergio Massa descarta renunciar al Ministerio de Economía pese a presiones kirchneristas

El terremoto electoral que significó para el oficialismo argentino el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado sigue generando olas en las costas de Unión por la Patria (UxP). Miembros al interior de la coalición oficialista empezaron a demostrar públicamente su preocupación por los malos resultados cosechados en las primarias y pidieron la salida de Sergio Massa de la cartera de Economía para que se dedique exclusivamente a la carrera presidencial y a mejorar las cifras electorales.

Sin embargo, el ministro descartó de lleno la idea durante la noche del miércoles, afirmando en el programa A Dos voces, del canal local TN, que “nunca suelto el timón en medio de una tormenta”. Pese a que en algún momento se habló en los medios locales sobre la idea de que Massa dedicaría el último mes previo a las elecciones exclusivamente a la campaña presidencial, el ministro del Presidente Alberto Fernández desechó la tesis, deslizando que se mantendrá en el puesto hasta el día en que se realizará el cambio de mando: “Me quedo hasta el 10 de diciembre”. Consultado por si se le pasa por la cabeza renunciar, Massa dijo: “Al contrario”.

Incomodidad creciente

El humo se levantó con las declaraciones vertidas por Eduardo Valdés, diputado nacional que, según el portal La Política Online, cuenta con autonomía al interior del peronismo, y si bien es muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, también es amigo del Presidente Alberto Fernández.

Fue durante una entrevista con el canal C5N que Valdés señaló que le va “a pedir a Massa que termine ese viaje que tiene que hacer la semana que viene, que baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otro. Necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía”.

Un cartel vandalizado del ministro de Economía Sergio Massa, aspirante a la presidencia, el día después de las elecciones primarias. Foto: AP

Precisamente, la solicitud no responde únicamente a la votación del domingo, donde el oficialismo quedó tercero en la suma total de votos por coalición, muy por detrás de la sorpresa de la jornada –considerando las predicciones de las encuestas– encarnada en el diputado y economista Javier Milei y La Libertad Avanza, y algo más cerca de Juntos por el Cambio (JxC) y la ganadora del bloque, Patricia Bullrich. También tiene que ver con la delicada situación económica del país trasandino, escenario que deja poco tiempo para que Massa siquiera pueda salir de la cartera de Economía.

En la misma línea, el diputado agregó que cree que el ministro “hizo lo inimaginable para estar hoy como estamos, porque si tenemos los 27 puntos que sacamos mucho tiene que ver Sergio Massa”. Sin embargo, agregó que le pide “que deje de ser ministro cuando vuelva de Estados Unidos y sea candidato. Necesitamos un candidato que pueda proponernos algo distinto, que no tenga que reflexionar todos los días sobre la cotidianidad, no le hace bien”.

No es el único con reparos ante la doble militancia como ministro y como candidato al interior de UxP. Mientras el dirigente de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), Omar Plaini, planteó que Massa debería alejarse de la bomba de tiempo que significa la economía argentina, un dirigente de la campaña del ministro dijo que había que “priorizar lo colectivo”.

“¿Por qué nuestro candidato no deja el Ministerio, eleva una propuesta a corto, mediano y largo plazo, sale a recorrer el país, a captar a los que no votaron y no nos votaron y deje en el ministerio a algún economista con conocimiento que también se haga cargo de la papa caliente?”, se preguntó Plaini ante El Destape Radio.

En tanto, y bajo reserva, un dirigente con responsabilidades en la campaña de Massa aseveró a Clarín que le parece que el ministro “debe dedicarse a la campaña, pero hay que evaluarlo entre todos y tomar la decisión que más le convenga al conjunto. No se trata de Sergio, que se hizo cargo en un momento muy complicado. Hoy creo que hay que priorizar lo colectivo y tomar dimensión de lo que se juega en octubre”.

Respaldado hasta por Milei

Argentina se encuentra “camino a la peor crisis de la historia”, pero si Massa renuncia, “podría ser mucho peor”. Las palabras llegaban del lugar menos pensado: El rival y economista libertario, Javier Milei. No fue el apoyo más ortodoxo, pero fue, a la larga, un respaldo vertido minutos antes de que Massa entrara al plató en que los candidatos presidenciales fueron entrevistados por TN. El propio ministro dijo que se había encontrado y abrazado con el economista previo a su entrevista, lo que se puede leer como una frase de campaña y crítica al propio libertario y a su idea de la “casta”.

Javier Milei da un discurso en su sede de campaña tras el cierre de los colegios electorales, el 13 de agosto. Foto: AP

Según Milei, “el revés electoral hace que el ministro quede débil y de acá a diciembre esto va a ser un tembladeral. Que renuncie podría ser muchísimo peor todavía, porque haría que la coalición de gobierno esté más débil políticamente y sea menos sostenible. Estamos camino a la peor crisis de la historia, pero sería todavía peor”, planteó el líder de La Libertad Avanza, curiosamente en línea con lo que el gobierno de Alberto Fernández aseguró a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

Este jueves, durante la conferencia de prensa diaria de la vocera, Cerruti pidió “perdón” a la sociedad en un análisis sobre el voto de enojo que se tradujo en la victoria de Milei, aseguró. Pero al mismo tiempo, defendió la gestión de Massa, señalando que el tigrense ha hecho “un trabajo extraordinario”, pese a que esta semana la volatilidad de la economía brilló especialmente fuerte gracias al disparo del dólar blue y de los precios en general.

También tuvo espacio para responder a Eduardo Valdés, de quien dijo estaba equivocado. “Nos parece incorrecto (el planteamiento de Valdés), que se expresó mal. Entendemos lo que quiso decir, se lo hicimos saber, fue un error. Uno cuando comunica se equivoca”, para luego entrar en modo campaña.

“No solo es el ministro que se hizo cargo de regir la economía en un momento muy complicado, es un piloto de tormenta, sigue siendo un piloto de tormenta; es nuestro candidato. Todos creemos que el ministro está haciendo un trabajo extraordinario, incluso poniendo su salud, sus horas, su familia; entregando un montón de tiempo que debería disfrutar. Lo vemos trabajando hasta altas horas de la madrugada. Está haciendo un trabajo que todos acompañamos y fortalecemos”, dijo sobre Massa.

El propio ministro se defendió durante la entrevista con TN por los reveses económicos de los últimos días, pero también por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. “Estos 10 días, esta semana y la que viene, el Massa candidato no tiene lugar”, dijo el abanderado oficialista, hablando de sí mismo.

“El FMI primero nos pedía una devaluación del 100%, que es lo que va a hacer Patricia Bullrich cuando dice que saca el cepo de un día para el otro. Después se plantaron en el 60% y nosotros en el 20%, que fue lo que se terminó aplicando este lunes”, disparó, a medio camino entre la revelación de las negociaciones con el ente internacional y a ataques de campaña. “Imagínense si tenemos todos estos problemas con una devaluación del 20%, lo que hubiera ocurrido si devaluábamos el 60% como pedía el Fondo”, cerró.

Patricia Bullrich, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, los cuatro principales precandidatos presidenciales que compitieron el domingo en las primarias. Foto: Reuters

Si bien este jueves el dólar blue ya lleva un retroceso de $20, el ministro requerirá de mucho más que eso para remontar el tercer lugar obtenido en las primarias. La más reciente encuesta realizada por CB Consultora Opinión Pública que, vale decir, acertó en la victoria de Bullrich por sobre Horacio Rodríguez Larreta en JxC, pero subestimó por más de 10 puntos a Milei, detalló esta vez que el libertario estaría a la cabeza en la primera vuelta presidencial.

El sondeo realizado entre el 14 y el 16 de agosto, es decir, del día después de las PASO hasta el miércoles, y con 4.340 casos a nivel nacional y un margen de error de +/- 1,5%, afirmó que Javier Milei contaría con techo de intención de voto (compuesto por personas “seguras” y que “podrían apoyar”) de 52 puntos, con un 26,5% de piso que afirma que de seguro votarán por él, y un 25,5% que podría hacerlo.

Patricia Bullrich, en tanto, tendría un techo del 47,4% compuesto por un 18,5% de “voto seguro” y un 28,9% de “podría votarlo”, detalló Clarín. Recién en el tercer lugar –al igual que en la suma total de las PASO– aparece Sergio Massa, quien dispondría de un “voto seguro” del 18,6%, un “podría votarlo” del 16,3% y un techo, por tanto, del 34,9%.