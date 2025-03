“Pido prudencia y respeto por nuestro partido”: PC arremete contra Tohá por veto a Jadue

Carolina Tohá, la abanderada del Partido Por la Democracia (PPD), no solo ha debido atajar los dardos de la derecha en su primera semana como precandidata presidencial. También ha debido hacer frente a cuestionamientos dentro de la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric. En particular, del Partido Comunista (PC).

De cara a las primarias presidenciales amplias que el oficialismo planea realizar en junio, desde el PC han criticado a la exministra por la postura que fijó respecto al exalcalde Daniel Jadue, quien es uno de los nombres que se mencionan al interior de la tienda que dirige Lautaro Carmona a la hora de pensar en un abanderado.

Ayer, en entrevista con Radio ADN, Tohá planteó que “si él (Jadue) quisiera representar al sector, significaría hacer cambiar de posturas respecto a cosas que yo considero intransables, como es el respeto a la democracia y a los estándares de derechos humanos en cualquier parte del mundo”.

Y agregó: “Ha habido una serie de posturas que ha tomado Daniel Jadue que lo ponen bastante alejado de lo que ha sido el marco con que se ha trabajado en este sector en este tiempo”.

Mario Tellez / La Tercera

Sus palabras no cayeron nada bien en el PC, colectividad que planea resolver quién es su candidato en el comité central de este sábado, su máxima instancia de decisión partidaria.

Consultada por este medio, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo que “respecto a las declaraciones que ha dado la candidata presidencial Carolina Tohá, yo le pido prudencia y respeto por nuestro partido”.

La exembajadora de Chile en Argentina reafirmó que “tenemos una ferviente convicción como partido en la necesidad de la unidad y de construir no solo un proceso de primarias amplias y unitarias, sino que también construir una lista parlamentaria única para poder garantizar las mayorías en el Congreso (...)”. En ese entendido, enfatizó que “acá lo saludable para construir la unidad es que el debate que demos sea en torno a ideas, propuestas y programas, y no calificaciones respecto de eventuales otras candidaturas”.

Además, Figueroa destacó que como PC “hemos sido muy prudentes en no pronunciarnos respecto a los debates de los otros partidos, porque entendemos que para avanzar en unidad lo que tiene que estar al centro es la convergencia de ideas, debate de programas y de propuestas, y no calificaciones, que, en este caso, no las entendemos como personales, no es la calificación de una candidata respecto de una persona en particular, asumimos esto como un pronunciamiento en torno a un partido. Y eso a nosotros nos parece que no corresponde. Pido respeto por el debate y por la posición que tiene el PC”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En línea con la secretaria general, varios diputados de la colectividad también alzaron la voz. Por ejemplo, el diputado Matías Ramírez manifestó que “excluir del debate político a alguien de manera anticipada me parece poco democrático. El PC tiene derecho a determinar quién represente de mejor manera un programa de transformaciones que permita disputar en primarias o en primera vuelta. El llamado para la centroizquierda debe ser la búsqueda de la unidad más amplia, sin exclusiones como pretenden algunos al revivir malas prácticas políticas del pasado”.

En tanto, la también diputada Nathalie Castillo sostuvo que “el partido tiene una línea política clara y somos las y los comunistas quienes definimos nuestro ideario de gobierno y quien eventualmente lo lidere. Se entiende que hay ansiedad frente a futuras primarias, sin embargo, toda discusión pasa por nuestros procesos internos y estas opiniones externas debilitan más que potenciar al sector. Hay temas de fondo que son mucho más relevantes que estos debates”.

7 AGOSTO 2024 DIPUTADA NATHALIE CASTILLO DURANTE COMISION. FOTO: DEDVI MISSENE

“Cuando uno habla de unidad de un candidato o candidata única de la centroizquierda, tiene que dar muestras de unidad, no solamente decirlo o manifestarlo, sino que demostrarlo con hechos. Creo que para eso no se puede partir vetando a un partido político, porque cuando se veta un posible nombre o posible candidato, en el fondo se está vetando al partido. Eso no es democrático. Si realmente hay preocupación de que la derecha no avance, tenemos que dar muestra de unidad primero en las cosas en las que estamos de acuerdo, en lo que nos une, que yo creo que son mucho más que las cosas que nos diferencian”, complementó el diputado Boris Barrera, también comunista.