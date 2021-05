¿Por qué a Daniel Jadue le conviene que Gabriel Boric junte las firmas para una primaria?

Se los transmitió el jueves de la semana pasada. Y ya lo había hecho antes. El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, les entregó un claro mensaje a sus pares del Frente Amplio, Gabriel Boric (Convergencia Social) y Marcelo Díaz (Unir): que él no quería ser simplemente proclamado por los partidos del bloque sino que, por el contrario, era partidario de someterse a una primaria con alguno de ellos.

Pero esa no fue la primera vez que el también candidato a la reelección por el municipio de Recoleta transmitía esa intención. Según reconocen en el PC y el Frente Amplio, este punto ha sido tema en las bilaterales que el partido liderado por Guillermo Teillier ha sostenido con sus pares del bloque frenteamplista.

En el PC está instalada la idea de que ya no existirían posibilidades de tener una primaria amplia de toda la centroizquierda -menos aún cuando varios partidos de ese sector han planteado su exclusión- y que el escenario más probable sería una medición con el Frente Amplio. Es por eso que en esa colectividad han insistido en sostener “primarias del mundo antineoliberal”. Pero hoy, a poco más de una semana de la inscripción de esos comicios, ese plan se podría arruinar.

Entre los comunistas están en alerta respecto de la compleja situación de recolección de firmas que podría dejar a Boric fuera de la carrera presidencial. Para ellos, dicen en la colectividad, el escenario ideal sería una medición con el diputado por Magallanes, aunque tampoco les incomoda una medición con el candidato de Unir, Marcelo Díaz. “Está en peligro la realización de primarias del mundo antineoliberal”, afirman en la tienda de Vicuña Mackenna.

En el Frente Amplio siguen sin tener una decisión sobre cómo definirán entre sus dos candidaturas, situación que resolverían luego de las elecciones de este fin de semana. El tema es mirado desde cerca por el PC, dado que cualquier paso del FA terminaría afectando sus planes con Jadue.

Por ejemplo, en caso de que Boric no consiguiese sus firmas de aquí al 19 de mayo y definiera ir directo a primera vuelta, con cualquiera de sus candidatos, Jadue perdería la oportunidad de medirse en una primaria, con todos los beneficios que ese proceso conlleva como la franja, la publicidad y un primer despliegue presidencial. Lo mismo ocurriría en el caso de que el bloque defina tener una primaria interna.

“Nosotros estamos convencidos que en estas elecciones del 15 y 16 emergerá un nuevo actor. La alianza entre el PC y FA será la novedad en la elección de constituyentes. Y el ideal para proyectar este nuevo bloque político que está emergiendo es una primaria donde estén Jadue y Boric al menos. Por tanto, estamos esperanzados de que Boric junte las firmas y avance junto con nosotros en la construcción de un bloque antineoliberal”, sostiene el diputado del PC Daniel Núñez.

En el PC radican la importancia de sostener primarias en tres puntos. Primero sería una “buena vitrina” para mostrar más la figura de Jadue, especialmente en momentos en que la diputada del PH, Pamela Jiles, le ha arrebatado la pole position de la centroizquierda. Además, dicen en el partido, si no inscribiera esos comicios, su candidatura estaría “invisibilizada” frente al resto de los abanderados presidenciales.

E incluso, algunos en el PC remarcan que la importancia de tener un encuentro de esa naturaleza con el FA serviría para “consolidar una futura coalición de gobierno”.

“Para las y los comunistas nos resulta muy importante que el sector antineoliberal pueda desarrollar primarias presidenciales con participación directa y protagónica de toda su diversidad. En ese esfuerzo esperamos que Boric no quede afuera”, dice el presidente de las Juventudes Comunistas y miembro de la secretaría ejecutiva de la campaña, Camilo Sánchez.

Asimismo, el candidato se sacaría la carga de encima de haber sido designado sólo por el Comité Central del PC, a diferencia de algunos de sus contendores de la Unidad Constituyente, como Heraldo Muñoz (PPD) o Ximena Rincón (DC).

Persiste la resistencia en el Frente Amplio

En el Frente Amplio han insistido en que no están dispuestos a ir a una primaria en la que se excluya al Partido Comunista. Sin embargo, eso no significa que estén convencidos de ir solo con ellos. “Una primaria sólo con Daniel Jadue no nos alcanza para ser gobierno”, ha dicho la presidenta de RD, Catalina Pérez.

El temor a quedar aislados hacia la izquierda y enfrentar una merma electoral -dado que ambas fuerzas apuntan a un sector similar de la ciudadanía- son factores que siguen tensionando a los frenteamplistas.

Desde Unir han insistido en que es necesario definir cuanto antes una fórmula para zanjar entre Boric y Díaz. Esto, porque prevén complejo que, en caso de que el diputado por Magallanes logre juntar las firmas, esto pueda resolverse en unos pocos días. En ese sentido, desde el movimiento liderado por el exministro han reiterado que, hasta ahora, no hay ningún dato objetivo que haga a Boric más competitivo. De hecho, subrayan que el legislador tiene niveles mayores de rechazo y menos respaldo ciudadano que Díaz.

Una alternativa que ven viable desde Unir es que haya o una primaria interna del Frente Amplio o una medición entre Díaz, Boric y Jadue. Esto, aunque admiten que esa última opción sería un riesgo mayor ante el comunista. Una medición interna, en tanto, no convence ni a RD ni a Comunes, aunque admiten que es una opción que está sobre la mesa.

“Es muy importante que todos y todas los que estamos en el desafío presidencial pongamos por delante dos objetivos; derrotar a la derecha y construir un gobierno que implemente las transformaciones que la ciudadanía demanda. Para eso debemos buscar la fórmula más efectiva, que a mi juicio es una primaria amplia de toda la oposición. Ahora, si esto no es posible, debemos buscar entendimiento con quienes tenemos mayor afinidad programática”, afirma Marcelo Díaz.

Javiera Cabello, jefa de campaña de Gabriel Boric, en tanto, asegura que “nuestra apuesta siempre han sido las primarias más amplias posibles, basado en contenidos y programa. Esa primaria no puede excluir al PC, y aunque hoy ese escenario se ve difícil, creemos que tenemos que seguir intentándolo, porque no podemos permitir que haya otro gobierno de derecha. Y para que esa primaria exista es que estamos reuniendo firmas en boricpresidente.cl”.