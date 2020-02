Solo tres partidos obtuvieron más afiliaciones que renuncias desde el 18 de octubre

Un total de 8.127 personas se han afiliado a un partido político desde el 18 de octubre. Así lo consignan los datos entregados por el Servel a La Tercera, en que se detallan la cantidad de nuevos militantes en cada colectividad, entre esa fecha y el 31 de enero.

La cifra choca con la cantidad de renuncias que registraron todos los partidos durante el mismo periodo, la que alcanzaron las 14.786 dimisiones. En ese sentido, si se comparan las desafiliaciones y nuevas militancias, un total de 6.659 personas abandonaron las colectividades, donde solo dos partidos, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Nuevo Tiempo, obtuvieron número verdes.

Además, los datos se dan en medio de una crisis de la confianza hacia los partidos políticos. Según datos entregados en sucesivas ediciones de la encuesta Cadem, desde el inicio del estallido social hasta febrero, la evaluación positiva de todos los partidos ha disminuido, en promedio, 14 puntos. Asimismo, según la última versión de la encuesta CEP de diciembre, la aprobación de las colectividades marcó un 2%.

Así, el Partido Liberal fue el que obtuvo la mayor cantidad de nuevos militantes. Durante este periodo, la colectividad del Frente Amplio sumó 1.445 afiliaciones versus solo 14 renuncias, lo que equivale a una ganancia de 1.431 personas.

En el caso del FRVS, la colectividad obtuvo 463 nuevas militancias y 57 renuncias, es decir, una suma de 406 afiliados. Asimismo, el partido liderado por el diputado Jaime Mulet, logró su mejor número en noviembre, con 255 afiliaciones durante ese mes.

Por el otro lado, el partido Nuevo Tiempo – colectividad que se legalizó en julio de 2019 y que, según su página web, defienden una agenda “cristiana con principios bíblicos”- logró sumar 48 personas durante este tiempo. Esto, luego de registrar un total de 63 afiliaciones y 15 renuncias.

Un caso particular es el del Partido Comunista, el que solo en el mes de enero sumó 826 militantes y, en total, 855 desde el estallido. No obstante, la colectividad sufrió desde el 18 de octubre hasta el 31 de enero, la pérdida de 929 adherentes.

Por el otro lado, los partidos más perjudicados son Revolución Democrática, el Partido Socialista y Renovación Nacional. Si se hace el cruce entre nuevos militantes y desafiliaciones resultan ser las colectividades que registraron la mayor baja entre esas fechas.

En el caso de la tienda encabezada por la diputada Catalina Pérez sufrieron una pérdida de 2.479 personas en total. El partido frenteamplista registró 2.556 renuncias y solo 77 afiliaciones.

Los socialistas, en tanto, solo obtuvieron 105 nuevos militantes en ese periodo, lo que frente a las 1.890 renuncias, dejó al partido con una pérdida de 1.785 personas. Por el otro lado, Renovación Nacional sufrió una baja de 1.540 militantes.

En los datos entregados por el Servel, el partido que aparece con la mayor cantidad de afiliaciones es Unión Patriótica, colectividad que lidera el excandidato presidencial, Eduardo Artés. Sin embargo, este es un caso particular, pues el partido logró oficializarse el 29 de enero luego de que fuera disuelto tras las últimas elecciones parlamentarias por no cumplir con los requisitos necesarios de votación. De hecho, según la información del Servicio Electoral, la colectividad no registra renuncias.