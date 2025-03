Tribunal traspasa a la “justicia antigua” investigación de crímenes cometidos por Hugo Bustamante en 1996

“Cuando estoy frente al espejo y me estoy afeitando, estoy frente a un psicópata, y me pregunto ¿por qué la rabia fue más fuerte que el raciocinio?, ¿qué pasa con esta persona?, ¿qué hay en mi mente? Y no me gusta la respuesta”.

Hugo Humberto Bustamante Pérez (59) estaba cumpliendo la pena de presidio perpetuo calificado en el Centro Penitenciario de Rancagua por los delitos de violación, homicidio y descuartizamiento de la adolescente Ámbar Cornejo (16), caso ocurrido en Villa Alemana en julio de 2020, cuando decidió hacer una revelación.

Tal como la reflexión que da inicio a este artículo, Bustamante otorgó varias entrevistas a la periodista Ivonne Toro en el marco del trabajo del libro La niña Ambar, texto donde la profesional reconstruye la vida de la joven asesinada en manos del sujeto. Fue en el marco de esas conversaciones que el “asesino del tambor” reveló un nuevo hecho que movilizó a las policías y que serían los primeros crímenes cometidos en el historial de Bustamante.

Con la idea de darle un “un regalo”, en junio de 2024 Bustamante dio dos nombres de personas que se encontraban desaparecidas desde 1996 hasta el año pasado: Elena Hinojosa y Eduardo Páez. Además, entregó coordenadas de dónde estaban los cuerpos enterrados: calle Covadonga 641, mismo lugar donde Bustamante vivía y donde también fue encontrado el cuerpo de Ámbar en 2020.

La revelación fue recogida por el Ministerio Público, quien dio una rápida orden a la Policía de Investigaciones para acudir al lugar con maquinaria de excavación. En efecto, los cuerpos fueron encontrados en el sitio.

Siete meses después del hallazgo el caso anotó un nuevo episodio.

Investigación pasa a la justicia antigua

Durante la mañana de este lunes, a partir de las 8.30, se realizó una audiencia de competencias en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana donde se discutió qué tribunal va a ser el competente para conocer los últimos delitos registrados de Hugo Bustamante. En la audiencia participaron el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, y los querellantes Bárbara Romero Rojas y Elena Isabel Hinojosa Cena.

“Llegaron todos los antecedentes que estábamos esperando como fiscalía, particularmente una pericia donde se va a establecer de manera científica la data de muerte de las dos personas cuyos restos óseos fueron hallados en junio del año pasado”, explicó el fiscal Basso.

“Se logró determinar investigativamente, por Policía de Investigaciones y por los informes pendiente del Servicio Médico Legal, que los hechos, la muerte trágica de las dos víctimas asesinadas por Hugo Bustamante habrían ocurrido a fines de junio de 1996. Con ese antecedente investigativo y científico corresponde que el caso lo siga investigando la justicia antigua”, agregó el persecutor.

En específico, el Juzgado de Letras de Villa Alemana. Así las cosas, todos los antecedentes recabados hasta ahora por el Ministerio Público serán entregados a la jueza Javiera Opazo. Basso señaló que, de acuerdo a lo que alcanzó a investigar, está en presencia de dos homicidios calificados con “alevosía y premeditación”. Así las cosas, será el Juzgado de Letras el encargado de establecer si hay prescripción o no en los hechos investigados. Sin embargo, Basso dice que hay altas probabilidades de obtener una sentencia condenatoria.

En 2005, Bustamante fue condenado a 27 años de cárcel por el doble homicidio Verónica Vásquez (49) y su hijo, Eugenio Honorato (9), en la comuna de Villa Alemana. Los cuerpos, luego, los ocultó en un tambor que enterró. El caso le valió el apelativo de “el asesino del tambor”.