Tuiteos y contradicciones con Piñera: El controvertido rol de Mañalich ante la crisis sanitaria

Frases desafortunadas y poca sintonía con lo que ha dicho el Presidente Sebastián Piñera. El despliegue del ministro de Salud, Jaime Mañalich, para enfrentar la crisis del Coronavirus en Chile ha sido mirada con atención en La Moneda, en los partidos de Chile Vamos y en la oposición.

Desde el primer día, el Mandatario nombró al titular de Salud como el coordinador para enfrentar la crisis. Una señal de respaldo que, sin embargo, parte del oficialismo cuestiona en privado por los errores comunicacionales cometidos durante este fin de semana.

Mañalich, desde que comenzó a escalar el virus a nivel mundial, ha tenido al menos tres intervenciones que han sido cuestionadas privadamente en el sector.

La primera, cuando el pasado 4 de marzo señaló a La Segunda que le preocupaba el nivel de convocatoria del plebiscito del 26 de abril debido al Coronavirus. Una intervención que, dicen en el oficialismo, corresponde a una discusión que actualmente se está dando entre los partidos políticos y el gobierno, pero que -dicen- no le correspondía plantear a él.

Luego, el secretario de Estado recomendó utilizar mascarillas en el Metro contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, posteriormente, el sábado, se mostró contrario a la idea de suspender de clases escolares, como estampó en el siguiente tweet, desatando críticas en la oposición.

El ministro estaba por esperar unos días para decretar la suspensión de clases y no hacerlo de forma inmediata, mismo criterio que se había debatido al interior del comité de expertos.

“No puedo creer tamaña irresponsabilidad de su parte, bueno, recién cambiaron de opinión por presión de alcaldes a pesar de opinión de comité de expertos, más bien una tropa de inexpertos”, le respondió al día siguiente, por la misma vía, la diputada PC Carmen Hertz.

En tanto, el diputado de RD Miguel Crispi manifestó que “ministro, lo que no necesitamos hoy es que la autoridad sanitaria ocupe su tiempo en polemizar por redes sociales. Si usted quiere generar confianza para que la población colabore entonces, abandone estas prácticas tan inútiles y contraproducentes”.

De hecho, al día después de los dichos de Mañalich, el Presidente Piñera -luego de sostener una reunión con alcaldes- planteó lo contrario al titular de Salud tanto en el uso de mascarillas como en la suspensión de las actividades escolares. En cuanto a lo primero, Piñera sostuvo que “según las recomendaciones de la OMS las mascarillas están reservadas para los enfermos”, mientras que en lo segundo escuchó la postura de los jefes comunales y de otros ministros que estaban por suspender las clases de inmediato y a todo nivel, medida que terminó primando.

El estilo de Mañalich, un acérrimo piñerista, siempre ha generado reparos en el oficialismo y ante la ciudadanía es de los ministros peor evaluados, según sondeos de opinión. De acuerdo a la última encuesta Cadem que midió al gabinete, la tercera semana de febrero, resultó ser el ministro con mayor conocimiento (con un 90%), pero el peor evaluado con un 14% de aprobación y un 84% de rechazo.

“Que tú designes como coordinador interministerial al actual ministro de Salud (...) y sea el vocero, un ministro que según todas las encuestas es quien tiene menos apoyo, en cuanto a credibilidad, a cómo lo percibe la gente en empatía, me parece que no es lo correcto”, afirma el diputado RN y miembro de la comisión de Salud, Andrés Celis, respecto del rol de Mañalich. “Yo nombraría a una persona de salud que hiciera ese papel y que se incluyera en el comité expertos. Ahí me gustaría el nombre de Enrique Paris. Le da garantías a todo el mundo", agrega.

Su par Andrés Longton (RN), en tanto, sostiene que “comunicacionalmente uno esperaría la prolijidad suficiente para dar tranquilidad a la ciudadanía”. De todas formas, añade que “pueden haber pequeños errores o confusiones que son parte de este mismo proceso”.

Otro diputado del oficialismo plantea en privado que si bien Mañalich ha tenido opiniones con “sustento científico”, “ha pecado de incontinencia comunicacional”. Y, además, plantea que quizás sería conveniente que esté otra persona a cargo de liderar la crisis.

En medio de los reparos al estilo del titular de Salud, el ministro Mañalich participó del comité político ampliado de La Moneda esta mañana, instancia en la que explicó los alcances de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia en Chile. Según presentes, el secretario de Estado estuvo unos minutos debido a que tuvo que ir a una reunión que lo convocó Piñera.

Así, las mismas fuentes dicen que ya en su ausencia se abordó el cómo el gobierno ha enfrentado comunicacionalmente la crisis, instancia en la que se pidió tener “especial cuidado” y que no vuelva a ocurrir el episodio del domingo, donde se dio a conocer una información con el equipo de expertos respecto de la no suspensión de clases y, posteriormente, el Presidente Piñera hizo lo contrario.

Con todo, en La Moneda dicen que las señales que ha entregado el Presidente Piñera hacia Mañalich son públicamente de apoyo, ya que lo ha hecho parte de los puntos de prensa y de todas las reuniones. De hecho, el Mandatario anunció hoy el cierre de fronteras acompañado del titular de Salud.