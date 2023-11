Un gremio golpeado y sorprendido: cómo el Caso Hermosilla convulsionó el ambiente del Colegio de Abogados

En algunos grupos de WhatsApp del Colegio de Abogados se aprecia una fuerte división dentro del gremio una vez conocida la revelación de un registro de audio en el que se involucra al reconocido abogado Luis Hermosilla en el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

No pocos están molestos con Hermosilla, apuntando principalmente a los dichos del abogado en la conversación revelada, criticando que esto empaña el trabajo del sector con lo que dicen no son formas de ejercer la profesión, escuchándose en los audios la palabra “delito”. Otros se apresuran en aclarar que la bomba sólo es por Hermosilla, puesto que la abogada Leonarda Villalobos -involucrada en los audios- no es es colegiada.

Los colegiados tampoco quedaron indiferentes luego de que el Colegio de Abogados de Chile decidiera abrir una investigación de oficio en contra de Hermosilla. A través de un comunicado, el gremio anunció que los hechos denunciados que involucran “a un colegiado perteneciente a la Orden”, derivaron en que “el abogado Instructor Titular inicie una investigación de oficio” con el objetivo de “esclarecer los hechos y aplicar eventuales sanciones, lo que será resuelto por el Tribunal de Ética correspondiente”.

Esa acción es catalogada como “óptima” por algunos. Pero, puertas adentro, otros dicen que es “tibia”. Como sea, poco a poco los abogados se fueron enterando a través de la prensa del comunicado redactado en su totalidad por Ramiro Mendoza, presidente del Colegio, y “pinponeado” con el resto de los integrantes del Consejo de la Orden.

Mendoza aseguró a Radio Universo que una vez que se conoció la noticia de inmediato tomaron acciones que apunten a que se puedan esclarecer los hechos y aplicar eventuales sanciones. De acuerdo al excontralor, en el gremio comparten el diagnóstico: “Todos estamos sorprendidos por audios de esta naturaleza, por este tipo de información y proceder de un colega tan destacado. Estamos todos bien sorprendidos”.

No es el único, sin embargo, en expresar una opinión. En conversación con La Tercera, el abogado Tomás Jordán asegura que tras lo revelado “corresponde iniciar una investigación externa y ver si se cumple o no con el estándar que claramente, si lo de la nota es real y cierta, hay una infracción grave a la conducta ética, por lo tanto debe ser sancionada. Eso no me cabe duda. Ahora, eso sí requiere que haya una investigación interna dentro del marco de los propios estatutos del colegio. No hay duda sobre eso. Aquí hay una arista penal y otra ética”.

Por su parte, el abogado Francisco Narváez se ajusta a la investigación que deberá realizar la gremio. “El Colegio de Abogado tiene una comisión ética que investiga las denuncias que recibe por infracción de los colegas al Código de Ética de la Orden. Como todo procedimiento, debería iniciarse una investigación -si es que se denuncia- y determinar si hay o no infracción al código. No nos corresponde adelantar juicios ni valoraciones sobre un acontecimiento que aún se está desarrollando”.

Pero también hubo otro tipo de declaraciones que descolocaron a los colegiados. En conversación con Radio Cooperativa, el abogado Isidro Solís señaló que este tipo de prácticas son “bastante corrientes” cuando él y Hermosilla empezaron a ejercer su profesión. También apuntó a que hoy significan “un retroceso muy doloroso”.

Para el exministro la situación “da cuenta de lo que en Chile uno podría decir ‘la vieja escuela’. Estas prácticas en la época en que yo empecé a ejercer y que Lucho empezó a ejercer eran bastante corrientes, pero nos hemos esforzado durante treinta y tantos años en cambiar el sistema en todo nivel”.

Para las 17 horas de este miércoles está confirmada una reunión extraodinaria de la cúpula del colegio, en la que se presentarán los 19 integrantes del Consejo de la Orden, donde se discutirán los hechos revelados. Asimismo, quien encabezará la investigación interna del grupo de colegiado será Sebastián Rivas.