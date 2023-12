Desde la Región de Aysén la exconsejera Pilar Cuevas (RN) está optimista de que habrá un buen resultado para el “A favor”.

A su juicio, los últimos hechos ocurridos durante la campaña -como la detención de los principales involucrados del caso de Democracia Viva y las críticas al Presidente Gabriel Boric por haber indultado a una persona hoy investigada por un presunto secuestro- podrían beneficiar las opciones de la derecha.

¿Qué expectativas tiene para este domingo?

Estoy muy esperanzada. Ha ido repuntando la opción “A favor”. Efectivamente, es una elección competitiva, hubo cosas complejas como las fake news e interpretaciones mañosas. Pero en la medida en que la ciudadanía ha ido conociendo las normas más importantes, como las que son anticorrupción, antidelincuencia, la migración ordenada y las normas promujer, ha ido tomando conciencia de que es un buen texto y nos da estabilidad. Así que estoy optimista. Va a estar peleado, va a ser competitivo, pero va a primar el sentido común.

¿La arremetida judicial por el caso de Democracia Viva y la detención del indultado Luis Castillo mueven la aguja?

Sí. Porque cuando se propone a la ciudadanía un texto que tiene como uno de sus ejes el combate a la corrupción en todos los niveles, con la creación de una Agencia Nacional contra la Corrupción, la modernización del Estado para evitar estos delitos, me da la impresión de que la gente tiende a ver que el texto es positivo para controlar un flagelo que ya llegó para quedarse. Y si no ponemos reglas más rígidas va a ser la perdición de nuestra democracia. No queremos ser un país bananero y tenemos la obligación de tener normas claras contra la corrupción. Es imposible separar los escándalos de corrupción del gobierno con la votación del domingo.

¿Cuál es el balance de la campaña?

El tiempo de 30 días era extraordinariamente poco para difundir. También, el gobierno no estuvo a la altura, intencionadamente o no, pero los textos constitucionales fueron casi el secreto mejor guardado. En Aysén es una lotería para poder tener un texto constitucional. Por lo tanto, quizás nosotros debimos haber impreso cientos de miles de textos y haberlos repartido desde el día uno. Eché de menos eso. Como campaña partimos muy bien enfocados enfocados y quizás no esperábamos esta arremetida tan agresiva con tanta fake news. A lo mejor fuimos bien intencionados, pero lo más terrible fue la falta de tiempo, que pudiésemos difundir de mejor manera la realidad del texto constitucional.

¿Y cuáles fueron los aciertos? ¿Haber apuntado al Presidente Boric?

Es un desacierto del gobierno haber tomado postura por el “En contra”. Ese es un error del gobierno, no un aprovechamiento de parte nuestra. Fue un acierto continuar con una campaña ciudadana. A la gente de sentido común, le ha hecho sentido la franja y la campaña en general. Yeso se ha logrado con la unidad de todos los partidos de derecha y la sumatoria de un sector de centro.

¿Cómo queda la derecha si pierde el “A favor”? Sería una derrota tanto para Chile Vamos como para el Partido Republicano.

Si no tenemos resultados favorables el domingo, lo que perdemos es un avance para la ciudadanía. Sería muy lamentable, pero no creo en lo profundo que afecte cómo vamos a llevar adelante las futuras campañas municipales o presidenciales. En otro sentido lo terrible es que aquí no se va a cerrar el ciclo. Se va a insistir en un nuevo proceso y esto no se va a cerrar jamás.

Si gana el “A favor” se critica que se tienen que tramitar leyes para sustentar las normas constitucionales, y se posterguen otras prioridades de la gente.

Me parece muy sano que, a través de la Constitución, se le dé el mandato al Presidente a que tenga que concentrarse en materias tan ciudadanas como crear la Agencia contra la Corrupción. Las prioridades de la ciudadanía sí están rescatadas en este texto constitucional.

¿Cómo queda el gobierno en cualquiera de los dos escenarios?

El Presidente Boric y su gobierno y también la expresidenta Bachelet al hacerse parte de una campaña de tanta desinformación y de poca claridad respecto del texto, si gana el “A favor” queda en muy mal pie. Esto sería la lápida definitiva para el gobierno del Presidente Boric, porque además tendrá que dedicarse a enviar las leyes pertinentes durante el próximo año y su agenda legislativa tendrá que ajustarse a la Constitución. Yde ganar el “En contra”, es un aire que le puede durar lo mismo que le duraron los Juegos Panamericanos.

¿Si fracasa el texto es responsabilidad del Partido Republicano?Se les endosa a ellos no haber logrado un texto transversal.

Yo no podría hablar de culpa. No comparto esa premisa. Este texto no se habría podido escribir sin los votos de Chile Vamos. Ni una norma se pudo haber aprobado. El texto es responsabilidad de todos y vamos todos en el mismo buque. Hemos tenido grandes encuentros y esa es una buena noticia. Y la mala noticia para la izquierda, es que si la derecha y la centroderecha pueden trabajar unidas y ser una alternativa real para el gobierno, para las comunas y para las regiones.