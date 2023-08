Quién es quién en las primarias presidenciales de Argentina

Patricia Bullrich, la “dama de hierro”

Patricia Bullrich (67 años) es una de las figuras “más conservadoras” dentro de la coalición Juntos por el Cambio, siendo la presidenta entre 2020 y abril pasado del partido Propuesta Republicana. Durante años fue diputada, pero alcanzó importancia mediática durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, cuando fue ministra de Seguridad y se le conoció por su “mano dura”.

Tal manera de enfrentar las políticas de seguridad le han valido gran popularidad entre la oposición, y es vista como más radical en su mensaje de cambio que Horacio Rodríguez Larreta.

Cierre de campaña de Patricia Bullrich. Foto: Reuters

En la política desde los años 70, con un pasado como guerrillera peronista, la exministra de Seguridad se ha referido a su historial recientemente: “Asumo lo que hice, estuve en la Juventud Peronista, que reivindicaba a Montoneros, pero creo ser de las pocas argentinas que hizo una autocrítica clara sobre el mal que le hace la violencia a la política”.

Entre sus propuestas de seguridad, ha hablado de involucrar a las FF.AA. en el combate contra el narcotráfico. En el plano económico, propuso el uso simultáneo del peso argentino y el dólar, además de prometer una reducción de impuestos. Asimismo, aseguró que dentro de un nuevo acuerdo con el FMI, eliminaría el “cepo cambiario” lo antes posible.

Horacio Rodríguez Larreta durante un evento de campaña. Foto: Reuters

Horacio Rodríguez Larreta, el cambio moderado

Economista graduado de Harvard, Horacio Rodríguez Larreta (57 años) entró en política en los 90, pero en los 2000 fundó junto con Macri “Compromiso para el Cambio”, el antecedente directo de Propuesta Republicana. Asimismo, trabajó de cerca con el expresidente, siendo su jefe de gabinete cuando este era jefe de gobierno en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, y sucediéndolo en el cargo cuando ganó las elecciones.

De centroderecha, Larreta ha sido reconocido por su liderazgo durante la pandemia, y por las mejoras realizadas en el transporte porteño. A diferencia de su rival directa, el economista ha sabido mostrarse como un “gestor” capaz de dialogar con los peronistas. En medio de la fuerte división política argentina, conocida como “la grieta”, se trata de una característica rara.

Rodríguez Larreta podría ser percibido como “el establishment” en estas primarias, lo que podría desfavorecerle. Durante toda su carrera se ha ido moviendo hacia el centro, y se le valora y critica su moderación por partes iguales.

“Mis diferencias con Patricia Bullrich, si son bien manejadas, nos enriquecen. Si la gente quiere en Argentina a un candidato muy extremo, yo no voy a ser ese candidato. No voy a transformarme en algo que no creo para que me voten porque ese camino lleva al fracaso”, dijo.

Sergio Massa durante un evento de campaña. Foto: Reuters

Sergio Massa, ministro y candidato

Abogado, Sergio Massa (51 años) fue alcalde de la ciudad de Tigre, y durante el gobierno de Cristina Kirchner fue jefe de gabinete. A pesar de ese cargo, se le ve como una voz independiente al interior del peronismo, y muchas veces crítico con CFK, a tal punto que pasaron años sin hablar.

Candidato presidencial en 2015, hoy Massa ocupa el puesto de ministro de Economía, habiendo sido nombrado en medio de una constante “guerra interna” entre “cristinistas” y “albertistas”, y con la esperanza de que pudiera estabilizar, en alguna medida, la economía argentina antes de las elecciones.

Más allá de la crisis en el oficialismo, Massa puede decir que cuenta con el apoyo de un peronismo más unido, luego de haber conseguido que otras figuras políticas importantes bajaran sus candidaturas y se pusieran tras él. A diferencia de CFK, Massa tiene la ventaja de que podría mostrarse como “moderado”, lo que podría serle útil en un balotaje contra Bullrich o Milei.

Sin embargo, su gestión en cuanto ministro de Economía no consiguió todos los objetivos que se había planteado en un momento, y la inflación sigue siendo una preocupación creciente entre los argentinos.

Cierre de campaña de Javier Milei en Buenos Aires. Foto: Reuters

Javier Milei, el “libertario” corre solo

Entre outsider e influencer, la figura de Javier Milei (52 años) representa un liderazgo indiscutido en el partido que fundó, La Libertad Avanza, y tan así es que el libertario “corre solo” en las PASO de este domingo. Habiendo formado parte de una banda tributo a los Rolling Stones, Milei pasó a estudiar economía, especializándose en la “escuela austríaca”. De ahí, entre videos en redes sociales y acusaciones contra “la casta política”, fue electo diputado en 2021.

Su posicionamiento, más a la derecha que Juntos por el Cambio, y su carrera poco habitual para un político argentino, le permiten mostrarse como la novedad frente a una oposición que ya tuvo el poder durante el gobierno de Macri, y frente a un peronismo que no ha podido con los problemas “crónicos” de la economía transandina.

Sus posturas más polémicas, como su oposición al aborto y su insistencia en temas culturales, como su crítica a la “ideología de género”, podrían hacerlo ver como demasiado radical para ciertos votantes. Además, ya se le ha criticado por sus ausencias en el Congreso, que llegó a un 48% en las votaciones.

Además, comienza a tener problemas con la justicia: en julio, un fiscal federal abrió una investigación preliminar luego de acusaciones de que el partido La Libertad Avanza habría vendido, en miles de dólares, puestos en las listas electorales, cosa que Milei ha negado.