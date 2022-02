Bárbara Bravo, dueña de Barbie Nails: “Nadie anda con efectivo en la cartera”

Desde muy chica me gustan las manualidades, pintar y dibujar. Siempre me encantó el arte en general, y a los 15 años empecé a hacer esmaltados permanentes, cuando no era una técnica tan conocida en el país. Fue mi abuela la que me incentivó a tomar un curso, y aunque tenía mis dudas, ella fue tan persistente que me terminó convenciendo.

Cuando llegó el momento, entré a la universidad a estudiar Comercio Exterior, y por mucho tiempo me dediqué a trabajar haciendo manos y a estudiar al mismo tiempo. Por suerte, me iba bien en ambos, pero llegó un punto en el que no me estaba dando el tiempo: tenía una alta demanda de clientas, y además me contactó Sedúcete.cl, la importadora más importante de productos para las uñas, para que fuera directora de su academia. Por la pandemia no pude seguir trabajando con ellos de forma presencial, pero me mantuve como embajadora.

Después de las cuarentenas pude abrir mi estudio en Providencia, desde donde trabajo. Me encanta lo que hago y quiero a todas mis clientas; realmente es algo que me llena al ciento por ciento. En Barbie Nails regaloneo todas las uñitas, realizo esmaltado permanente y mi especialidad es el nail art. De hecho, hago clases presenciales y online sobre manicure básica, permanente, clases de perfeccionamiento para profesionales y sobre técnicas mixtas de nail art.

Mis clientas valoran mucho la prevención del Covid19, por lo que cuando vieron que no era necesario pagar con efectivo, sino que a través de una máquina para tarjetas sin contacto como Sumup, se quedaron mucho más tranquilas. Además no todas tienen mucho tiempo de sobra, y la máquina ayuda a que todo sea más rápido. No es raro que en la actualidad la mayoría de las personas solo usen tarjetas, ya nadie anda con efectivo en la cartera.

Conocí a Sumup porque me contactaron de su equipo, y me hizo sentido para Barbie Nails porque es especial para PYMES, y de verdad hace que todo sea muy simple. Yo en ese momento no tenía RUT de empresa y no tuve problemas para acceder al sistema. Gracias a ellos me organizo mejor con los pagos diarios, semanales y mensuales; además me ayuda a prevenir el uso de efectivo, que a la clienta no le funcione el internet para hacer una transferencia y otros problemas del estilo.

Bárbara Bravo tiene 23 años y es nail artist y dueña de Barbie Nails