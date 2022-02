Cómo prevenir enfermedades en el extranjero

Aunque hayamos contratado un seguro de viaje e investigado un poco sobre el destino, una preocupación recurrente en viajeros y vacacionistas son las enfermedades que se pueden contraer en el extranjero. Y es que el acceso limitado a agua potable o las enfermedades comunes en otros países son motivo de resguardo, pero en ningún caso debieran convertirse en un freno a la hora de planificar una salida.

Así lo asegura la Doctora Cecilia Ottaviano, Directora Médica para el Cono Sur de Sanofi Pasteur, quien destaca que en primer lugar es importante contar con las vacunas al día. Obviamente con las que completan el esquema de niño y adulto sano, pero además con las específicas de cada destino- que se pueden encontrar en guías de viajero y sitios web de consulados y embajadas- y con algunas vacunas recomendadas que, si bien no siempre son obligatorias, sí es bueno tener a mano.

Hablamos, por ejemplo, de vacunas para difteria y tétanos, sarampión, rubéola y varicela, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, rabia, hepatitis A, hepatitis B, vacuna antigripal y poliomielitis.

“Se recomienda que de a 4 a 6 semanas antes del viaje el pasajero consulte con su médico cuáles son las recomendaciones de prevención de enfermedades según su estado de salud, el destino al que viaja y las actividades que realizará durante su estadía”, dice la doctora Ottaviano en relación a las consultas médicas que se recomiendan realizar una vez planificado el viaje. Será el especialista tratante el que indicará las vacunas recomendadas.

Si se tienen las vacunas al día, Ottaviano recomienda tener a mano el certificado de vacunación como respaldo: “En el caso de la fiebre amarilla, hay instituciones autorizadas para emitir el Certificado Internacional de Vacunación”.

Respecto a la prevención de otras enfermedades recurrentes en viajeros, no relacionadas estrictamente con las vacunas, la especialista recomienda:

En caso de diarrea del viajero: “Consumir solo agua potable envasada y leche pasteurizada, así como lavarse las manos frecuentemente, consumir alimentos cocidos y calientes, no consumir helados de procedencia dudosa, comer fruta pelada por uno mismo, consumir pescados y mariscos cocidos, no consumir alimentos en puestos de ventas callejeros, no consumir alimentos de elaboración casera, y no consumir productos lácteos que no hayan sido pasteurizados”.

En el caso de picaduras de insectos: " Usar ropa adecuada, o sea, mangas largas, pantalones largos de color claro, medias y calzados cerrados. También usar repelente de insectos sobre la piel descubierta, que contenga dietilmetiltoluamida en concentración de 25% y aplicar cada 4 o 6 horas. Para dormir, usar mosquiteros impregnados en permetrina. Se recomienda también usar insecticidas ambientales que contengan permetrina, evitar permanecer debajo de luminarias que atraen insectos, y, en caso de observar un insecto sobre el cuerpo no aplastarlo, sino que soplar para ahuyentarlo”.