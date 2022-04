La internet satelital se suma al plan de VTR para conectar escuelas de zonas extremas del país

Los últimos 2 años han dejado de manifiesto que la desigualdad en el acceso a la tecnología es uno de los asuntos que merecen ocupación inmediata, especialmente en materia de educación formal.

En Chile, además de la brecha socioeconómica, se suma la provocada por las condiciones geográficas, pues en todas las regiones del país hay zonas que están alejadas de las instalaciones que podrían proveerla de conexión física a Internet, lo que genera que sean muchos los establecimientos que no cuentan con la suficiente cobertura tecnológica para acceder a las obligadas clases virtuales y a toda la información dispuesta en la red.

Dentro de este contexto es que VTR, junto a su partner tecnológico, Bluewolf Tech, están desplegando la instalación de servicios de acceso satelital en escuelas remotas a lo largo del país para llevar a ellas las herramientas suficientes para sumarse al necesario mundo digital.

Esta tecnología, de última generación, se caracteriza principalmente por su mayor capacidad y estabilidad, requiere de una antena satelital de tan solo 90 cm de diámetro y funciona con un nuevo satélite operado por Hughes, que recientemente fue puesto en órbita.

Los servicios satelitales se instalarán en colegios ubicados en lugares aislados de comunas del norte del país como: Arica, General Lagos, Iquique, Taltal, Camarones, Putre, Calama, Ollagüe, Mejillones, Sierra Gorda, La Serena, Vicuña, La Higuera, Coquimbo, Paihuano y Andacollo. En el centro del país, las comunas de Los Andes, Lo Barnechea, San José de Maipo y Quilpué también se verán beneficiadas. Más al sur, la comuna de Tomé podrá estar conectadas gracias a este beneficio. En total, serán 51 establecimientos los beneficiados.

Miguel Oyonarte, vicepresidente de Asuntos Corporativos de VTR, señaló que, “en VTR trabajamos día a día para fortalecer nuestro compromiso histórico de ser un actor clave que apoya a la educación del país. Por esta razón hemos ampliado nuestros esfuerzos poder llegar con conexión a zonas de compleja geografía”

Este objetivo de lograr ampliar la red de conexión hacia comunidades que no contaban con infraestructura digital, por estar en zonas apartadas, por temas de ruralidad o vulnerabilidad, o donde hay una oferta limitada, se enmarca dentro del programa “Conectividad para la Educación 2030″, que tiene como finalidad lograr que en los próximos años el uso de la tecnología sea de acceso universal e igualitario, para que todos los establecimientos puedan asegurar que sus alumnos no tengan que ver interrumpido su proceso formativo.

“El principal impacto que vemos es que estamos reduciendo la brecha digital que existe y que muchos no ven. Estamos ayudando a acelerar el desarrollo de las habilidades y competencias de miles de alumnos que se estaban quedando al margen y además les entregamos a los profesores las herramientas que necesitan para ayudar a sus estudiantes”, comentó Paola Véliz, gerente de Desarrollo de Negocios y Proyectos Estratégicos de VTR.

Uniendo Chile a través de la conexión digital

En 2020, el Ministerio de Educación lanzó, “Conectividad para la Educación 2030″, que, “buscará entregar Internet de alta velocidad a más de 10.000 establecimientos, lo que se traduce en 3.200.000 de estudiantes de educación básica y media de todo Chile. La que se concretará en un plazo de 10 años, incluyendo mejoras en servicio cada dos años para que las escuelas no se queden atrás”, como se puede leer en el sitio web de la iniciativa.

“El uso de la tecnología es clave para el futuro de los establecimientos y para asegurar que niños/as y jóvenes no interrumpan su proceso formativo. Esta herramienta, cuando es bien utilizada, puede mejorar la experiencia de los estudiantes y facilitar sus aprendizajes”, sostenía en la ocasión el exministro de Educación, Raúl Figueroa.

VTR es parte de este programa desde su implementación, comprometiéndose a llevar Internet a más de 3 mil colegios en 7 regiones del país, logrando con ello que sean más de 1.200.000 los estudiantes beneficiados en su proceso de aprendizaje.

“Adjudicarse este proyecto es fundamental para VTR. Llegar a tantos colegios y tantos alumnos es inspirador. Estamos llegando a sectores que hoy no tenían acceso a Internet, o cuya conexión no era de la calidad esperada. Lo que para muchos niños y adolescentes es algo básico, para muchos seguía siendo algo inaccesible, y nosotros estamos ayudando a que ya no sea así”, agregó Paola Véliz.

Esta iniciativa, ya lleva por parte de VTR, 2.700 colegios conectados, lo que significa que estamos en la recta final para poder finalizar la instalación contemplada. Y no solo nos quedaremos en eso, sino que vamos a estar acompañando a estos colegios y participando en su desarrollo diario. No es solo llegar, instalar y dejarlos, estamos disponibles para ser una ayuda y un acompañamiento constante”, finalizó la gerente de Desarrollo de Negocios y Proyectos Estratégicos de VTR.