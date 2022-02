Mujeres empoderadas a través del emprendimiento

El empleo femenino retrocedió 10 años tras el paso de la pandemia por Covid19. Así de negativas son las cifras, de acuerdo a la economista de la Universidad de Maryland, Diana Krüger. Por su parte, un análisis del Observatorio Laboral de la Región Metropolitana de Sence, dio a conocer que la tasa de ocupación femenina llegó al 46,9% durante el último trimestre de 2021, muy por debajo del 66,3% en el caso masculino.

Y es que aunque todos y todas nos vimos afectados, especialmente durante los meses de cuarentena, lo cierto es que las mujeres se llevaron la peor parte: no solo debían mantener sus trabajos a como diera lugar, sino que lo hicieron mientras ayudaban a sus hijos con las tareas, se preocupaban de las labores de la casa, y apoyaban emocionalmente a la familia completa. Y quienes tenían que trabajar de forma presencial tuvieron que dar un paso al costado, pues no tenían quien se hiciera cargo de la casa.

Fue así que el emprendimiento surgió como una alternativa salvadora para muchas mujeres, que se vieron en la obligación de tomar las riendas de sus ingresos sin sacrificar el tiempo en familia, ni tener que delegar el cuidado de los hijos a terceros. Pero según el Global Entrepreneurship Monitor 2020, solo un 38% de los nuevos emprendimientos nacionales involucró a una mujer, lo que demuestra que pese a los cambios y procesos del último tiempo, aún falta un impulso definitivo.

SumUp, una fintech europea de tecnología financiera de medios de pago, realizó el estudio Radiografía al Emprendimiento Fememino, con el objetivo de reconocer las distintas perspectivas que existen en Chile en relación a la mujer emprendedora. Algunos de los resultados que arroja, dan cuenta de que los rubros en los que la mujer tiene mayor participación son vestuario, venta directa y servicios de belleza y estética. Además, el 49% de ellas son las principales responsables de los ingresos de su familia, al mismo tiempo que se encargan de las labores del hogar.

En relación a lo que motivó su emprendimiento, el 21% de las encuestadas asegura haber visto una oportunidad, mientras que el 19% dice haber tenido que emprender tras perder su trabajo siendo jefas de hogar.

Ignacia Benavente, Gerente de Marca y Comunicaciones de SumUp en Chile, explica que desde la empresa “nos enfocamos en entender las condiciones de aquellas que buscan emprender, apoyamos el crecimiento profesional de las chilenas, y participamos en mejorar la calidad de vida de sus familias. Hoy, en medio de la reactivación económica, es un gran momento para que como empresas levantemos cada vez más iniciativas que pongan a la mujer como prioridad para permitirles empoderarse, generando ingresos a través de sus grandes o pequeños comercios”.

En relación al estudio mencionado anteriormente, asegura que notaron un incremento en el número de emprendimientos con liderazgos femeninos. Además explica que, a diferencia de las contrapartes masculinas, las mujeres son las que más emprenden solas (52% mujeres versus 40% hombres), y que ellas tienden a emprender desde sus casas (39% mujeres versus un 29% hombres).

Con el objetivo de atraer clientes y de ofrecer facilidad de pagos, muchas de estas emprendedoras optan por dispositivos de pago con tarjeta, especialmente aquellos que son de fácil acceso y que no requieren tener una cuenta de empresa en un banco, por ejemplo. Esas son algunas de las características que destaca Benavente de SumUp, a la hora de explicar por qué este servicio sería beneficioso para las mujeres emprendedoras.

“Los lectores de tarjeta de crédito y débito están siendo utilizados por emprendedoras de manera fácil, rápida y transparente, precisamente porque el objetivo de la compañía es apoyar a todo tipo de PYMES en el camino de hacer crecer sus negocios, sin importar si se trata de personas naturales, incorporando nuevas tecnologías que les permitan diversificar y aumentar su flujo en caja, independiente del lugar en que se encuentren”, explica.

Benavente agrega que entregar a las emprendedoras la posibilidad de usar un dispositivo de pago trae una serie de beneficios “pero algunos de los más importantes y evidentes son que los emprendedores no pierden ventas que no pueden concretarse por falta de efectivo, que se encuentran más seguros al no tener que portar dinero- evitando robos- y que, por supuesto, su negocio se hace más competitivo”.