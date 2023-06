Recuperar los espacios públicos: la apuesta de la 12ª Conferencia Internacional de Ciudad

“La ciudad es un ser vivo. Uno puede ver que su cabeza esté funcionando bien, que sus brazos estén sanos, pero hay otros órganos que también son importantes y que hay que revisar porque podrían estar fallando”, dice el abogado y consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Cristóbal Prado.

“Por eso, cuando llevamos a la ciudad a un médico internista nos dimos cuenta de que, entre otras áreas, los espacios públicos son ese órgano que falla”, agrega el también presidente de la Conferencia Internacional de Ciudad, una instancia de diálogo, análisis, debate y reflexión que desde hace ya doce años organiza la CchC para poner este tipo de temas sobre la mesa.

En 2023, el tema central de este encuentro, “Recuperar y revitalizar nuestra ciudad” -que tendrá lugar los días miércoles 5 y jueves 6 de julio, en formato presencial y online- hace alusión a este dolor del que habla Prado: de la urgencia que tenemos como país de planificar e invertir en aquellos espacios públicos que mejoren la vida de las personas, y que -crisis sociales, de seguridad y una emergencia sanitaria mediante- quedaron en un preocupante segundo plano.

Un déficit que ahora, superada la pandemia y el confinamiento, nos pasa la cuenta, especialmente en aquellas comunas alejadas de los centros de acción. Y no solo en Santiago, sino en todo Chile.

“Llegamos a 30 mil personas por sesión y esperamos que eso tenga su efecto en materia de inversión pública”, dice Cristóbal Prado, presidente de la Conferencia Internacional de Ciudad 2023. Foto: Fabián Vargas, CChC.

En ese sentido, el diagnóstico de Cristóbal Prado es transversal: problemas como la continua congestión vehicular, la contaminación y el deterioro del patrimonio es un problema país. El ejecutivo apunta a dos urbes que han sufrido un marcado retroceso en los últimos años: Valparaíso y Viña del Mar.

Y en esta dirección va el estudio que este año la CChC presenta en el marco de la Conferencia Internacional Ciudad: una radiografía de cómo han sido las iniciativas de inversión pública que se han destinado al bienestar territorial.

Estos resultados serán el plato fuerte de la primera jornada, y estarán presentados por Nicolás León, gerente de Estudios y Políticas Públicas de la CChC. Luego se dará espacio a un panel de conversación para analizar las cifras y posibles estrategias de acción.

“El objetivo de esta conferencia es pensar en el mediano y largo plazo”, afirma Cristóbal Prado. “Llegamos a 30 mil personas por sesión y esperamos que eso tenga su efecto en materia de inversión pública”.

Una ciudad atractiva, cómoda y vibrante

La segunda jornada de la 12ª Conferencia Internacional de Ciudad, el jueves 6 de julio, tendrá la presencia de dos importantes invitados internacionales que compartirán la experiencia de sus países en materia de estrategias de inversión y recuperación de los espacios públicos.

La primera exposición estará a cargo del urbanista estadounidense William Fulton, experto en uso de la tierra y desarrollo económico, ex alcalde de Ventura y director de Planificación y Desarrollo Económico de San Diego, Estados Unidos. Fulton, quien fue incluido en 2009 en la lista de los 100 Mejores Pensadores Urbanos según la plataforma de planificación Planetizen, hablará sobre cómo la planificación de las ciudades no solo debiera ser una categoría arquitectónica, sino también económica.

Uno de los invitados centrales de la CIC 2023 es el urbanista estadounidense William Fulton, elegido como uno de los 100 mejores pensadores urbanos en 2009.

Una visión muy enriquecedora, cree Cristóbal Prado. “En Chile nos faltan economistas urbanos. Una ciudad debe ser atractiva no solo por lo bonita, sino también por lo cómoda. Nosotros todavía no exigimos tener ciudades donde no solo haya empleo, sino también donde nos podamos mover rápido, que sea vibrante. Las viviendas se están achicando, habitamos poco en las casas, por eso necesitamos más espacios públicos ricos, hacer más vida de barrio”, dice.

La segunda intervención, en tanto, estará a cargo de la experta francesa Catherine Paquette, doctora en Urbanismo e Investigadora del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible (IRD), con foco en ciudades sostenibles y regeneración de barrios, otra necesidad urgente según Prado, especialmente en aquellos que tienen alto valor pero hoy, por distintas razones -narcotráfico, inseguridad, áreas verdes que se han convertido en grises- se han deteriorado.

Los principales temas de investigación de la doctora en urbanismo francesa Catherine Paquette son las problemáticas de la ciudad sostenible y la regeneración de barrios.

La misión de ambos especialistas será profundizar en este concepto de ciudad como “ser vivo”. “En los primeros años de esta conferencia hablábamos de los problemas de las viviendas o de la alta densificación. Esos eran nuestros demonios. Hoy ya no hablamos de eso: hablamos de la ciudad, un concepto que debe ser tratado como un todo”, reflexiona Cristóbal Prado.

“Hoy el demonio es la mala planificación. Las municipalidades están atrasadas en uno de sus trabajos más importantes, que es planificar las ciudades: hay un 20% que ni siquiera tiene plan regulador, y otro tanto que tiene planes obsoletos. Cuando eso ocurre, llegan personas a construir con reglas del juego que ya no corren y eso choca con las comunidades. Hay que presionar al sector público a mejorar la planificación, y a mejorar la inversión para las infraestructuras de las ciudades”.