Una pantalla gigante en el mall: la nueva forma de vivir el arte digital

En los próximos días, no será raro ver una multitud de niños, niñas y adultos en las plazas centrales de malls como Costanera Center, Florida Center o Alto Las Condes. Será por algo lúdico: la posibilidad de tomarse una foto que, acto seguido, podrá proyectarse en una enorme pantalla -sobre los 16 metros de alto- que no solo muestra las fotos de los visitantes, sino también verdaderas obras de arte digitales.

A finales de 2021, ante el inminente cambio de hábitos de los consumidores, quienes se volcaron de lleno a las compras digitales, la consultora de negocios inglesa Deloitte hablaba sobre la necesidad de incorporar nuevas experiencias a las compras presenciales. “Ya no basta con ofrecer el espacio físico para que los consumidores encuentren los bienes; los minoristas deben atraer a los consumidores con una experiencia más enriquecedora que fomente un sentido de comunidad”, dice la publicación.

Comunidad. Esa parece ser la palabra clave a la hora de pensar estrategias en esta nueva era de los grandes centros comerciales. A la consolidación de la modalidad de ventas híbridas –que permiten que las personas puedan comprar en sus casas y retirar en las tiendas– se suma la concepción del mall como un lugar de reencuentro, donde las personas invierten su valor más importante: el tiempo.

A la formación de comunidad es a lo que ha apostado Cencosud Shopping Centers con la instalación, desde el pasado 23 y 24 de noviembre, de tres pantallas 3D interactivas, las más grandes de América Latina: tres dispositivos gigantes que no solo permitirán –al estilo Times Square, en Nueva York– que las personas puedan subir y compartir sus fotos: también que vivan una experiencia inédita hasta ahora en Chile, como lo es apreciar la exhibición de algunas piezas de de arte y entretención digital con imagen y sonido de alta calidad, hechas para sorprender a adultos, adolescentes, niñas y niños.

“Estamos muy contentos de ofrecer a partir de hoy un nuevo nivel de experiencia de clase mundial", dice Rodrigo Larraín, gerente general de Cencosud Shopping Centers.

“Eso implica estar volcados a entender la constante evolución y transformación de lo que buscan los consumidores, las nuevas tendencias y estar siempre a la vanguardia. Queremos ser disruptivos, innovadores y jugados en nuestras apuestas’', dice Daniela Bravo, gerenta regional de Clientes

de Cencosud Shopping Centers S.A.

“El arte digital lo está invadiendo todo”

Un dinosaurio que intenta atrapar a una libélula con toda la torpeza propia de un animal de estas dimensiones. Un superhéroe espacial que parece saltar desde la pantalla hacia el público. Una estatua de la Justicia que pelea con un pajarito que le revolotea sin tregua. Un edificio antiguo que se arma, se rearma y se derrumba frente a los ojos de la audiencia. Un jardín lleno de aves, flores y colores. Un circo. Una adolescente bailando los ritmos de moda en su habitación.

Todas esas imágenes fueron parte del show de inauguración de las pantallas 3D de Cencosud Shopping Centers, que se realizó la noche del martes pasado en el mall Florida Center. Una presentación que disfrutó un centenar de personas y que se paseó por todas las oportunidades que ofrece esta nueva tecnología, desplegada en Chile por el estudio de arte digital español Trison Necsum: entretener, sorprender y dar a conocer a la comunidad las posibilidades infinitas que entrega el arte digital. Todo a través de una pantalla de 16 metros de alto por 7,5 de ancho (en el caso del Mall Florida Center; la de Alto Las Condes mide 16 x 9m, y la de Costanera Center, 19 x 9m).

Las pantallas no solo mostrarán piezas de arte digital y juegos interactivos. También habrá la posibilidad de tomarse una selfie, que será proyectada en los dispositivos.

“El uso de la tecnología para la generación de experiencias no es algo nuevo, pero sí lo es más su uso creativo y artístico enfocado a potenciar los lugares y los espacios”, dice Mikel González, CEO y Founder de Trison Necsum.

“El arte digital lo está invadiendo todo. Desde la arquitectura hasta los templos y catedrales, pasando por parques naturales, museos, malls, conciertos, parques temáticos e infinidad de espacios de ocio. Es sorprendente cómo lugares tan tradicionales, como los templos o las iglesias, están haciendo uso de esta tecnología como reclamo para incrementar de forma asombrosa el número de visitantes. Incluso están cambiando el sector museístico como nunca antes lo había hecho la tecnología ‘más tradicional’”, cuenta González, quien pone como ejemplo la experiencia del Museo de Arte Digital Mori, en Japón.

“Apenas dos años después de su inauguración, en 2018, ya recibía más visitas que cuatro de las siete nuevas maravillas y se ha convertido en uno de los puntos con más fotos compartidas en las redes sociales del mundo”, dice el especialista, quien lleva varios años desarrollando este tipo de experiencias en distintos espacios en Europa, Asia y Medio Oriente, y está a la cabeza de un equipo que ha conseguido más de 30 premios internacionales y está considerado dentro de las Top 100 Forbes Creative Companies y en el Top 10 Best Digital Art Companies of the World.

“Cada proceso es desarrollado por un equipo multicultural y creativo que se complementa para realizar piezas de arte digital con técnicas de producción cinematográficas. Desde modeladores 3D, especialistas en rigging, texturizados o animación, expertos en efectos especiales y técnicos de post-producción, sonorización y SFX entre otros”, describe Mikel González.

Más que un servicio: una experiencia memorable

No solo imágenes y shows impactantes. Las tres pantallas 3D interactivas permitirán a los visitantes también disfrutar de juegos interactivos para todas las edades, donde las personas serán las protagonistas y, a través de múltiples sensores y cámaras, podrán jugar y divertirse de forma interactiva. Todo de forma gratuita.

“Estamos muy contentos de ofrecer a partir de hoy un nuevo nivel de experiencia de clase mundial a los clientes de nuestros centros comerciales. Continuamos muy entusiasmados avanzando decididamente en nuestra estrategia de innovación, digitalización y estar a la vanguardia en la experiencia de clientes de forma de liderar el crecimiento, desarrollo y transformación de la industria de Centros Comerciales y ser el operador más querido de la Región”, dice Rodrigo Larraín, gerente general de Cencosud Shopping Centers.

"Los consumidores están buscando que los sorprendamos", dice Daniela Bravo, gerenta regional de Clientes de Cencosud Shopping Centers.

“Vamos a dar un paso muy importante, que creemos va a cambiar la industria”, agrega Daniela Bravo. “Me han preguntado mucho cómo nace la idea de traer esta tecnología a nuestros centros comerciales. Lo resumiría en dos grandes conceptos: uno, la permanente búsqueda de generar experiencias memorables. Los consumidores están buscando que los sorprendamos. Por otra parte, la innovación es parte de nuestro ADN y queremos generar una propuesta de valor que busca unir el mundo físico con el digital. Un camino que empezó con la creación de la app Mi Mall y ahora tiene estas pantallas”.

Una experiencia que, por cierto, llegó para quedarse. “No cabe duda de que el ser humano es un devorador de experiencias cada vez más tecnológicas”, dice Mikel González. “Por eso no es de extrañar que el arte digital aplicado a los malls esté consiguiendo incrementar el número de visitantes, el tiempo que pasan los clientes en los malls y su recurrencia”.