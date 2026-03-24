Ahorra en el cuidado de tu auto: 20% en cambio de aceite con TotalEnergies

Mantener tu auto en buen estado no solo es clave para su rendimiento, también para tu seguridad y la de quienes te acompañan. Por eso, en LT Beneficios te acercamos una oportunidad para realizar una mantención esencial a un mejor precio.

Los socios de LT Beneficios pueden acceder a un 20% de descuento en cambio de aceite y filtros en la red Quartz Auto Services de TotalEnergies, utilizando lubricantes de alto estándar que ayudan a proteger el motor, optimizar su desempeño y extender su vida útil.

Este servicio es una de las mantenciones básicas más importantes para tu vehículo, ya que permite mantener el motor limpio, reducir el desgaste y mejorar su eficiencia en el consumo de combustible.

El beneficio es válido en las sucursales adheridas de Quartz Auto Services de la Región Metropolitana. Solo debes presentar tu credencial vigente de suscriptor de La Tercera al momento de pagar para hacer efectivo el descuento.

Revisa el detalle de las ubicaciones aquí.

Tope de descuento de $30.000 por suscriptor. Aplica a cambio de aceite y filtro de aceite. Válido solo para Región Metropolitana. Beneficio exclusivo para socios LT Beneficios. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 30 de abril de 2026.